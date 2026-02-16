El diseño del competidor del iPhone Fold de Samsung podría haberse filtrado en One UI 9

Se rumorea que Samsung está desarrollando un dispositivo plegable más grande.

Las primeras versiones de One UI 9 podrían habernos dado un primer vistazo.

Tanto este teléfono como el iPhone Fold llegarán al mercado en 2026.

Como sabemos, hay rumores de que Samsung va a lanzar una versión más ancha del próximo Galaxy Z Fold 8 para competir directamente con el iPhone Fold, y ahora podríamos tener el primer vistazo de su diseño, cortesía de One UI 9.

Recientemente se han filtrado las versiones preliminares de la importante actualización de software de Samsung para 2026, y el equipo de Android Authority ha encontrado una interesante animación oculta en el código. Muestra lo que parece ser un dispositivo plegable tipo libro con pantallas más anchas que las del Galaxy Z Fold 7.

La animación también coincide con los nombres en clave asociados a este teléfono plegable, por lo que es probable que estas sean las dimensiones y las relaciones de aspecto que podemos esperar. También podemos echar un breve vistazo al diseño del software y al proceso de desbloqueo de la pantalla.

Por el momento, no está claro cuándo verá la luz este «doblaje ancho». El Samsung Galaxy Z Fold 8 saldrá a la venta en julio, si Samsung se ciñe a su calendario habitual, por lo que cualquier variación de ese modelo podría aparecer un par de meses más tarde.

La batalla de los plegables

Samsung Wide Fold 5.4"/7.6" 4:3iPhone Fold 5.35"/7.58" 4:3 pic.twitter.com/9hWLKMIym1December 24, 2025

Entonces, ¿por qué el Galaxy Z Fold 8 estándar no es el competidor directo del iPhone Fold? ¿Por qué también es necesario este «pliegue ancho»? Bueno, la idea es que el plegable de Apple tendrá pantallas más anchas que los plegables convencionales tipo libro que hay actualmente en el mercado.

En otras palabras, el teléfono tendrá una forma más cuadrada cuando esté cerrado y más ancha cuando esté abierto. Eso significa que podríamos estar ante una importante batalla entre Apple y Samsung a finales de año, ya que ambos dispositivos llegarán en algún momento de 2026.

Por supuesto, ahora también tenemos que tener en cuenta el Samsung Galaxy Z TriFold, lo que significa que hay aún más opciones para aquellos que quieren pantallas plegables aún más grandes, aunque ese teléfono es muy caro y muy difícil de conseguir en este momento.

Por ahora, todo esto es extraoficial y no está confirmado, aunque cada vez hay más indicios de que Samsung va a lanzar más dispositivos plegables de lo habitual este año, y parece que Apple también está pensando en introducir un dispositivo plegable de tipo flip.

