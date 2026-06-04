"Damos la bienvenida a otros fabricantes a que se unan a esta categoría, que nosotros mismos creamos": Samsung ya nos ha contado qué opina sobre el rumoreado iPhone Ultra

El 2026 será el año decisivo para los teléfonos plegables. Samsung lleva varios años abriéndose camino en esta categoría —su último modelo plegable tipo libro, el Galaxy Z Fold 7, es el mejor teléfono plegable que se puede comprar—, pero estos dispositivos de nicho y costosos aún representan menos del 3% del mercado mundial de teléfonos inteligentes.

¿Podría estar a punto de cambiar eso? Se rumorea con fuerza que Apple lanzará su primer iPhone plegable, el iPhone Ultra, en septiembre, y me moría de ganas de preguntarle a Samsung qué opina sobre si la entrada de Apple en el mercado de los plegables impulsará o amenazará su propio éxito.

Dado que el iPhone Ultra aún no existe y que Samsung rara vez menciona a sus competidores por su nombre, he estado esperando para abordar el tema con el gigante tecnológico coreano, pero mientras me preparaba para el evento Galaxy Unpacked de este año, me topé con una reveladora entrevista de 2025 en la que Samsung aborda de frente las posibles implicaciones de un iPhone plegable.

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Así respondió el presidente y director de operaciones de la división Mobile eXperience (MX) de la empresa, Won-joon Choi, a las preguntas planteadas por Shery Ahn, de Bloomberg, sobre la creciente competencia en el mercado de los dispositivos plegables:

Shery Ahn: ¿Cómo ve Samsung la competencia? Porque hay muchos fabricantes chinos que están lanzando teléfonos plegables con buenas cámaras.

Won-joon Choi: Sabes, en lugar de enfocarnos en la competencia, creo que nos hemos enfocado en nuestros consumidores. ¿Qué experiencia podemos brindarles a los consumidores y qué tan completa es esa experiencia? Creo que una competencia sana con otras empresas traerá más innovaciones y, por lo tanto, más beneficios para los consumidores. Por eso, damos la bienvenida a otros a unirse a esta categoría, que creamos en 2019.

SA: Incluso si Apple lanza un dispositivo plegable el año que viene, que es lo que se rumorea, ¿cómo mantendrán esa ventaja?

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WC: Llevamos muchos años haciendo esto y hemos acumulado mucha tecnología y conocimientos. Que otra empresa global se una a esta categoría, creo que es bueno para la industria y, además, será genial para los consumidores.

Samsung Welcomes Competition in Foldable Phones - YouTube Watch On

Ahora bien, por razones obvias, Samsung no va a admitir públicamente que le preocupa la entrada de Apple en un mercado que ha dominado durante años, pero sí creo que Choi fue más honesto que diplomático en su respuesta.

La aparición de dispositivos plegables increíblemente delgados y ligeros, como el Honor Magic V3 y el Oppo Find N5, obligó a Samsung a subir el nivel con el Galaxy Z Fold 7, y espero que la clasificación de durabilidad IP68 del Google Pixel 10 Pro Fold, líder en el mercado, deje de serlo una vez que llegue el Galaxy Z Fold 8 a finales de este año.

El Oppo Find N5 (izquierda), el Samsung Galaxy Z Fold 7 (centro) y el Honor Magic V5 (derecha) (Image credit: Alex Walker-Todd)

La afirmación de Choi de que «la competencia con otras empresas reportará más beneficios a los consumidores» ya ha demostrado ser cierta; y si Apple ofrece algo único con el iPhone Ultra —ya sea una innovación relacionada con el hardware o con el software—, puedes estar seguro de que empresas como Samsung, Honor y Oppo se esforzarán por replicar esa innovación en sus propios productos futuros.

En cuanto a si «que otra empresa global se sume a esta categoría» es «bueno para la industria», es probable que Choi también tenga razón en eso.

Counterpoint Research predice que las ventas mundiales de smartphones plegables crecerán un 20 % en 2026 tras la entrada de Apple en la categoría, y sospecho que este aumento vendrá impulsado por los usuarios actuales de iPhone que se pasen a un iPhone plegable, más que por los usuarios actuales del Galaxy Z Fold que cambien a un iPhone plegable. El mercado se expandirá, pero no creo que Apple le quite el mercado a Samsung (los usuarios actuales de Android reacios a los plegables no se van a convencer con un plegable con iOS, eso es seguro).

Por supuesto, Samsung no querrá que los consumidores olviden que se mantuvo firme y popularizó los teléfonos plegables cuando otras empresas no lo hacían, al igual que fue pionera en los teléfonos de pantalla grande a los que todos nos hemos acostumbrado a usar hoy en día.

Pero la aclaración de Choi —«damos la bienvenida a otros a unirse a esta categoría, que creamos en 2019»— sugiere que Samsung no se limitará a compartir el escenario de los plegables con Apple sin recordar a los compradores su legado en este mercado de larga trayectoria.

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