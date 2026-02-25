6 importantes actualizaciones del Galaxy S26 para el Ultra y sus hermanos que podrían cambiar la forma en que usas tu smartphone

A simple vista, toda la nueva gama Samsung Galaxy S26 es increíblemente uniforme, lo que puede no parecer gran cosa, pero supone un cambio con respecto a la gama Galaxy, ya que el Ultra suele ser claramente diferente de sus hermanos Galaxy.

Este nuevo diseño unificado es, en mi opinión, la primera gran novedad del S26 y supone la primera gran revelación del evento Samsung Galaxy Unpacked de febrero de 2026 celebrado hoy en San Francisco, California.

Nuevo diseño unificado

Para el Ultra, ese cambio de diseño significa esquinas más redondeadas y el fin de las carcasas de titanio. De hecho, los tres teléfonos ahora utilizan aluminio, aunque Samsung nos dice que el aluminio blindado del S26 Ultra es más rígido que el aluminio que se encuentra en el S26 y el S26 Plus. El S26 Ultra también es más delgado y ligero que nunca (pero con una protuberancia más alta para la cámara).

No todas las actualizaciones se aplican a los tres nuevos teléfonos. Las cámaras del S26 y el S26 Plus prácticamente no han cambiado con respecto a los modelos S25 anteriores. Ese no es el caso del S26 Ultra.

Cámaras más luminosas

Desde cierto punto de vista, la actualización del Galaxy S26 Ultra no modifica sus numerosas cámaras:

La principal sigue siendo una gran angular de 200 MP.

La ultra gran angular sigue siendo de 50 MP.

El teleobjetivo 3x es de 10 MP.

El teleobjetivo 5x es de 50 MP.

Pero dos de las lentes que más se utilizan son, según Samsung, significativamente más luminosas: la lente de 200 MP es un 47 % más luminosa y la lente de 50 MP con zoom de 5 aumentos es un 37 % más luminosa. ¿Cómo lo ha conseguido Samsung? Ha reducido la apertura de ambas lentes (la de 200 MP de f1,7 a f1,4 y la de 50 MP de f3,4 a f2,9), lo que las hace más amplias y capaces de captar más luz disponible. Esto podría resultar muy útil en fotos con poca luz y nocturnas.

Es posible que se puedan obtener mejores selfis en toda la gama S26. Las cámaras frontales de 12 MP del S26 Ultra, S26 Plus y S26 cuentan ahora con un campo de visión (FoV) de 85 grados.

Grabación de video perfecto incluso en movimiento

El S26 Ultra también se lleva la mayor parte de las importantes mejoras en vídeo, incluida la fascinante nueva mejora Super Steady, que incorpora un cardán virtual en el interior del teléfono, lo que permite girarlo 360 grados mientras se mantiene la acción recta y fluida. Esta es una función que estamos deseando probar.

El S26 Ultra también ofrecerá capacidades de captura de video de 8K a 30 fps e incluso compatibilidad con el códec profesional avanzado, una función que puede que no signifique mucho para la mayoría de los usuarios, pero que podría entusiasmar a los profesionales del video.

La IA en todas partes y la perplejidad

La ya amplia gama de herramientas de IA de los anteriores teléfonos Galaxy no hace más que crecer con la línea S26.

En primer lugar, se mantiene el trío original:

Samsung Galaxy AI

Bixby

Google Gemini

Pero hay mejoras en todos los ámbitos y, sí, incluso se ha añadido un modelo de IA más: Perplexity, pero hablaremos de ello en un momento.

Google Gemini permite a la gama Samsung Galaxy S26 dar sus primeros pasos en el ámbito de las capacidades agenticas. Por ahora, solo te permitirá pedirle a Gemini que te pida un Uber, gestionando el proceso de varios pasos en segundo plano, pero permitiéndote intervenir en cualquier momento (hay una pequeña ventana de Gemini donde puedes ver lo que está haciendo) para tomar las riendas.

Samsung está actualizando la función Now Brief que introdujo el año pasado con la capacidad de leer notificaciones y añadir esos detalles a tus resúmenes.

También hay una función de Google Magic Cue llamada Now Nudge, que intenta ofrecer sugerencias contextuales en Mensajes basándose en la información que puede recopilar de tu calendario y las fotos de la Galería. Imagina que estás manteniendo una conversación por mensaje con tu tía. Now Nudge podría mostrar fotos de una reciente fiesta de cumpleaños familiar para compartir.

Bixby también recibirá una actualización. Samsung afirma que seguirá siendo el mejor asistente para cuando necesites ayuda con el teléfono (o para cambiar una configuración), pero en la gama Galaxy S26, Bixby también utilizará Perplexity para responder a preguntas de interés más general que no estén necesariamente relacionadas con el teléfono que tienes en la mano.

Además, busca un Circle to Search más inteligente que ahora puede identificar varios objetos en una sola búsqueda.

¿La pantalla móvil más privada jamás vista?

Una de las actualizaciones más importantes y que más expectación ha generado es la nueva pantalla de privacidad. Solo está disponible en el Galaxy S26 Ultra, pero podría ser una maravilla de la ingeniería.

En pocas palabras, la pantalla de privacidad evita que miradas indiscretas vean lo que hay en tu pantalla. Se trata de una función de hardware que garantiza literalmente que las personas que se encuentran fuera del ángulo (izquierda, derecha, arriba, abajo) de tu pantalla no puedan ver lo que tú ves perfectamente.

Además, no tiene por qué ser toda la pantalla. La pantalla de privacidad funciona a nivel de píxeles y puede oscurecer solo una parte de la pantalla, por ejemplo, las notificaciones. Se puede configurar para que actúe solo en determinadas aplicaciones, como Mensajes o banca.

Probablemente sea la función de la que se seguirá hablando mucho tiempo después de que termine el gran evento Unpacked.

Más potencia, acceso más rápido

Los tres teléfonos Galaxy S26 cuentan con la segunda generación del Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung afirma que la CPU es rápida en todas las operaciones de CPU, NPU y GPU.

Para evitar que ese rendimiento adicional sobrecaliente el teléfono, Samsung también ha mejorado la cámara de vapor del S26 Ultra.

Por último, aunque aún no sabemos si alguna de las baterías es más grande o duradera, Samsung promete que todos los teléfonos se cargarán más rápido con conexiones cableadas e inalámbricas.

El S26 Ultra ahora es compatible con un cargador cableado de 60 W, que podría proporcionarle una carga del 75 % en 30 minutos.

El S26 ahora es compatible con un cargador de 25 W, y el S26 Plus, con uno de 45 W.

La carga inalámbrica se acelera con el S26 Ultra, que es compatible con un nuevo cargador inalámbrico de 25 W, el S26 Plus es compatible con 20 W y el S26 es compatible con 15 W de carga inalámbrica.

¿Qué significa todo esto?

Si bien estas son las principales novedades, hay muchas otras más pequeñas (incluso los colores son nuevos), y no tenemos idea del impacto que tendrán estas características hasta que tengamos en nuestras manos la nueva línea Samsung Galaxy S26. Ese proceso debería comenzar hoy.

¿Qué opinas? ¿Son suficientes estos nuevos diseños, materiales, cámara y capacidades de IA, y esa nueva y revolucionaria pantalla de privacidad, para que quieras actualizar tu dispositivo o incluso cambiar tu iPhone? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.

