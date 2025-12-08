Samsung acaba de lanzar la versión beta de One UI 8.5 con seis importantes mejoras. A continuación, le explicamos cómo probarla

Samsung acaba de lanzar la versión beta de One UI 8.5.

La actualización tiene como objetivo mejorar la «productividad, la privacidad y el rendimiento».

Puede descargarla mediante la aplicación Samsung Members.

¡La espera terminó! Samsung acaba de presentar One UI 8.4 beta, la actualización más reciente de la interfaz de usuario diseñada para los mejores smartphones Samsung.

Además de filtrar accidentalmente el diseño del Galaxy S26, esta actualización trae consigo una serie de nuevas funciones y mejoras, así como avances en «productividad, privacidad y rendimiento en todo el ecosistema Galaxy», según afirma Samsung.

En una entrada de blog en la que se anunciaba la actualización, Samsung afirmaba que la versión beta de One UI 8.5 ofrece «nuevas y más sencillas formas de crear, conectarse y mantenerse seguro». Esto se traduce en una serie de mejoras que deberían ser bien recibidas por los fans de Samsung.

Con la actualización, Samsung afirma que se obtendrán numerosas mejoras en la creación de contenido en los dispositivos Samsung Galaxy. Se podrá «seguir generando nuevas imágenes sin interrupciones» gracias a una actualización de Photo Assist, lo que significa que se podrán editar varias imágenes sin necesidad de guardarlas una por una y revisar los cambios al final del proceso. Quick Share también se ha actualizado para reconocer a las personas que aparecen en las fotos y sugerir el envío de esas imágenes directamente a los sujetos.

En cuanto a la conectividad, se ha mejorado la función Audio Broadcast para que puedas enviar tu voz a un altavoz conectado mientras hablas por el teléfono. Además, la función Storage Share te permite ver los archivos de otros dispositivos Galaxy dentro de la aplicación Mis archivos, lo que te ofrece una forma rápida de acceder a tus documentos si están almacenados en otro lugar.

La publicación del blog de Samsung también mencionó mejoras en la seguridad, como el bloqueo por autenticación fallida, que bloquea automáticamente la pantalla si alguien realiza demasiados intentos incorrectos de inicio de sesión con huella digital, PIN o contraseña. La verificación de identidad también protege más configuraciones que antes, lo que garantiza una mayor tranquilidad tanto si tu dispositivo cae en manos equivocadas como si no.

Cómo obtener la versión beta de One UI 8.5

Si quieres probar la última versión beta de One UI 8.5, necesitarás tener un dispositivo compatible y residir en la ubicación adecuada, al menos por ahora.

Samsung afirma que la versión beta de One UI 8.5 estará disponible primero para los usuarios de la serie Samsung Galaxy S25. Además, por el momento solo podrán descargarla personas que residan en Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Está disponible desde hoy, 8 de diciembre de 2025.

También es necesario ser miembro del programa beta de Samsung. Para registrarte, descarga la aplicación Samsung Members desde Google Play Store, ábrela e inicia sesión con tu cuenta Samsung. Únete al programa beta a través del banner situado en la parte superior de la aplicación, luego ve a la configuración de tu teléfono y navega hasta Actualización de software > Descargar e instalar para obtener la última versión beta en tu teléfono.

Como siempre, el software beta puede tener errores, por lo que es recomendable instalarlo en un teléfono secundario que no sea el que utilizas a diario. Asegúrate también de hacer una copia de seguridad de tu teléfono antes de empezar.

