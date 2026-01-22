REDMAGIC 11 Air: potencia extrema, enfriamiento avanzado y control total

¡De China para el mundo! RedMagic presentó oficialmente el nuevo 11 Air, un dispositivo construido alrededor del concepto "E-sports redefinidos - Desempeño elevado".

Cabe destacar que el RedMagic 11 Air eleva el estándar de los e-sports móviles, combinando desempeño de nueva generación, enfriamiento avanzado, tecnología de pantalla superior y controles de precisión para juegos. Desarrollado tanto para jugadores competitivos como para entusiastas de tecnología, el REDMAGIC 11 Air ofrece un alto rendimiento en un diseño delgado y futurista.

REDMAGIC 11 Air: La última experiencia para e-sports

Como el primer dispositivo insignia de pantalla completa para e-sports que se lanza en 2026, el REDMAGIC 11 Air presenta nueve tecnologías innovadoras que redefinen lo que "debe ser el desempeño de un REDMAGIC Air". Desde el poder de cómputo y el manejo térmico hasta la batería de larga duración y los visuales inmersivos, este dispositivo ofrece innovaciones significativas en las principales dimensiones del gaming móvil.

En términos de diseño, el REDMAGIC 11 Air está disponible en tres acabados distintivos: blanco, negro y plateado. Construido sobre la reconocida estética transparente de REDMAGIC, por primera vez, el 11 Air presenta un diseño de cuerpo transparente que se aplica a todo el portafolio. El diseño se inspira en la elegante textura de los discos de vinil, la velocidad y el movimiento de los circuitos de carreras, y en elementos geométricos atrevidos; todo ello se complementa con un panel trasero de cristal curvo 3D que equilibra la imagen de alta tecnología con una cómoda sensación en la mano. La icónica luz RGB se mantiene, reforzando aún más la identidad de este dispositivo como e-sports.

Diseñado para juegos competitivos, el REDMAGIc 11 Air cuenta con una pantalla de alto nivel 1.5K, con una tasa de actualización de 144 Hz, biseles ultradelgados de 1.25 mm y una impresionante relación cuerpo-pantalla de 95.1% para una experiencia visual inmersiva. La cámara de 16 MP bajo la pantalla, propiedad de REDMAGIC, mantiene una pantalla sin interrupciones, mientras que los algoritmos de retrato impulsados por IA garantizan selfies y videollamadas naturales. Las tecnologías duales para protección visual incluyen modulación PWM de 2592 Hz y DC dimming, esto ayuda a entregar visuales fluidos al mismo tiempo que se reduce la fatiga visual. Para los jugadores competitivos, el muestreo táctil alcanza 2500 Hz con seguimiento multidedo de 960 Hz, potenciado por REDMAGIC Magic Touch para un control preciso y ultrarresponsivo.

Procesamiento de alto nivel que se encuentra con capacidades para gaming de élite

Impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite y el chip para juegos RedCore R4, en una arquitectura dual, el REDMAGIC 11 Air ofrece un poder de cómputo excepcional, incluso en los escenarios más demandantes. Memoria RAM de alta velocidad LPDDR5X ULTRA y almacenamiento UFS 4.1 para garantizar una rápida transferencia de datos y multitarea sin interrupciones, manteniendo el juego fluido y reactivo, incluso bajo las cargas de trabajo más pesadas

El motor REDMAGIC Energy Cube 3.0 ofrece una gestión inteligente de milisegundos para optimizar la coordinación entre rendimiento, gráficos, tasa de cuadros, y consumo energético para máxima eficiencia. Este dispositivo soporta renderizado 2K a 144 Hz en más de 200 de los juegos más populares, demostrando su versatilidad y poder en condiciones reales.

Gatillos en los costados de grado profesional con una tasa de respuesta de 520 Hz y algoritmos anti-sudor para una operación multidedo precisa en títulos FPS, MOBA y ARPG, ofreciendo acciones personalizables de un solo toque para diferentes escenarios de juego y mejorando significativamente el control en los juegos. Cuenta con un emulador de PC integrado que lleva la experiencia de juegos AAA y mantiene una tasa de fotogramas estable por encima de 60 fps, mientras que las optimizaciones exclusivas para juegos como CrossFire: Legends mejoran significativamente el rendimiento. En conjunto, estas funciones demuestran la capacidad del REDMAGIC 11 Air para ofrecer una experiencia de juego sin concesiones y un desempeño multitarea de élite.

Enfriamiento líder en la industria para rendimiento sostenido

REDMAGIC continúa marcando el estándar en tecnología de enfriamiento móvil. Por primera vez en la serie Air de REDMAGIC, el REDMAGIc 11 Air está equipado con un turboventilador activo 4.0, capaz de mantener su operación a 24.000 RPM. Las aspas rediseñadas incrementan el flujo de aire en un 30% y reducen el ruido en un 50%. Este ventilador está montado en una estructura de aluminio de grado aeroespacial, hecha a la medida, que ofrece una disipación de calor eficiente mientras mantiene el bajo peso del dispositivo. Combinado con un nuevo y optimizado módulo térmico, el sistema alcanza conductividad térmica de 180 W/mK, una mejora de 57% en comparación con diseños anteriores.

Para complementar al ventilador, está una cámara de vapor ultra gruesa Ice-Stage VC que expande el espacio de vapor en un 40%, mejora la distribución de calor en un 45% y aumenta la eficiencia térmica general en un 47%. El sistema de capilaridad de alta densidad acelera el retorno de líquido refrigerante, mientras una innovadora capa de alta capilaridad garantiza la transferencia térmica a lo largo de la cámara de vapor. De acuerdo con REDMAGIC, este avanzado diseño en la cámara de vapor mantiene diferencias de temperatura en menos de 2 °C entre las zonas de calor y frío, entregando un desempeño térmico poderoso y consistente. Estas soluciones garantizan un desempeño estable y de alto nivel durante largas sesiones de juego.

Resistencia, precisión y experiencia de juego inmersiva

El REDMAGIC 11 Air está impulsado por una batería de 7.000 mAh —la más grande en la serie Air de REDMAGIC— y cuenta con carga rápida a 120 W, así como con gestión de energía de bypass para cualquier escenario. Este dispositivo entrega una autonomía prolongada y una salud de batería duradera. El motor lineal en el eje x ofrece una retroalimentación táctil precisa, mientras que la calibración de audio permite a los jugadores localizar sonidos en el juego con precisión, lo que ofrece una ventaja competitiva en partidas de ritmo acelerado.

Imagen avanzada y capacidad de inteligencia artificial para jugadores y creadores

En el rubro de fotografía, el REDMAGIC 11 Air cuenta con un sistema dual de cámaras traseras que combina un sensor principal de 50 MP con estabilización de imagen óptica (OIS) y un lente ultra gran angular de 8 MP, optimizado para tomas diarias en una amplia variedad de escenarios. El 11 Air corre el sistema operativo REDMAGIC OS 11, que se fortalece con capacidades de inteligencia artificial para elevar tanto la experiencia de juego como la de las actividades diarias.

Reconocimiento de objetos por IA: Activa "MORA" y apunta la cámara hacia objetos para explicaciones instantáneas, un asistente de conocimiento en tu bolsillo.

Búsqueda en pantalla por A: Selecciona cualquier contenido en la pantalla para búsquedas contextuales en tiempo real, cerrando la brecha de conocimiento al instante.

Coach táctico: Integra datos sobre juegos previos para contar con guía estratégica en tiempo real, incluyendo análisis de la alineación, sugerencias de juego, y recomendaciones situacionales para integrar efectivamente un coach profesional de e-sports en tu dispositivo.

REDMAGIC mantiene el liderazgo global

REDMAGIC ha establecido un firme liderazgo como la mejor marca de smartphones para juegos, con ingresos por envíos que se multiplicaron por cinco, y una presencia en mercados internacionales que creció siete veces en los últimos cuatro años. Este hito se fortaleció con el impresionante desempeño en el mercado del REDMAGIC 11 Pro, lanzado el 17 de octubre de 2025, y que se convirtió en el primer smartphone en integrar enfriamiento por líquido y aire. Esta arquitectura térmica disruptiva permitió un rendimiento consistente y disparó los resultados de ventas, posicionando a esta serie como uno de los pocos teléfonos insignia de 2025 en lograr un crecimiento en un mercado altamente competitivo.

Ese mismo año REDMAGIC expandió su portafolio con el lanzamiento de su primera tableta para juegos compacta, la REDMAGIC Astra. Impulsada por un desempeño de alta gama, este dispositivo duplicó las expectativas de ventas y rápidamente marcó un hito en el segmento de tabletas para e-sports en China, combinando una gran pantalla inmersiva con controles de nivel profesional

Más allá de la innovación en hardware, REDMAGIc continúa invirtiendo en el desarrollo de un gran ecosistema para e-sports. La marca ahora opera más de 80 tiendas de experiencia físicas en China, ofreciendo a los usuarios acceso directo a los productos. Esto está apoyado en una extensa red de servicio postventa que abarca más de 60 ciudades y más de 100 puntos de servicio en China, para garantizar soporte confiable e inmediato. Los siguientes esfuerzos de expansión fortalecerán la experiencia de REDMAGIC a lo largo de toda la cadena y la experiencia pre y posventa, reforzando así el compromiso con los usuarios en todo el mundo.

Desde torneos profesionales hasta comunidades universitarias: REDMAGIC en los e-sports

Los smartphones de REDMAGIC son ampliamente confiados por jugadores profesionales de los e-sports, y han sido adoptados como dispositivos oficiales de competencia en torneos relevantes como Speed Drifters Mobile S League, League of Legends: Wild Rift Super League, y la liga profesional de CrossFire Mobile. Desde carreras, MOBA, FPS, y otros géneros de competencia, los dispositivos de REDMAGIC permiten a los jugadores desempeñarse en su más alto nivel mediante un rendimiento sin concesiones y gran estabilidad.

El nivel de comunidad, REDMAGIC, continúa reforzando su relación con audiencias más jóvenes mediante iniciativas como el programa "Hundred Schools, Passionate REDMAGIC" ("Cientos de escuelas, apasionadas por REDMAGIC"). En colaboración con títulos populares como CrossFire: Legends and Wuthering Waves, este programa lleva los e-sports directamente a entornos universitarios, fomentando una interacción más cercana con gamers jóvenes y cultivando una vibrante cultura de e-sports desde las raíces, a través de la innovación sostenida, y su expansión global, REDMAGIC está ayudando a definir una nueva era para la industria de los e-sports: una que conecta de manera prefecta el hardware, la competencia y la cultura.

Disponibilidad en China

El REDMAGIC 11 Air oficialmente estará disponible en China a partir del 20 de enero de 2026 con precios que van desde los 3,699 RMB. Este dispositivo estará disponible en diversas configuraciones de almacenamiento y colores:

REDMAGIC 11 Air

Blanco: 12GB+256GB: 3,699 RMB. - 16GB+512GB: 4,399 RMB.

Negro: 12GB+256GB: 3,699 RMB. - 16GB+512GB: 4,399 RMB.

Disponibilidad internacional

Los detalles del lanzamiento global para el REDMAGIC 11 Air se revelarán el 29 de enero de 2026 mediante el sitio oficial.