realme presenta el GT 8 Pro Dream Edition, el smartphone co-creado con Aston Martin Aramco F1

¡Es oficial! realme presentó su segundo smartphone co-creado con el equipo Aston Martin Aramco F1, se trata del GT 8 Pro Dream Edition, un dispositivo que combina estética de carreras, espíritu competitivo y rendimiento único.

El Espíritu de Carreras de Aston Martin F1 se Une a una Estética Impactante

El GT 8 Pro Dream Edition mantiene el icónico Aston Martin Racing Green como color principal, e introduce el nuevo tono Lime Essence, inspirado en el legado de resistencia de Aston Martin. Esta combinación refleja el ADN visual de F1, simbolizando vitalidad, velocidad y energía de alto rendimiento.

Esta exclusiva paleta también se integra en el primer módulo de cámara intercambiable de la industria, un elemento desmontable y personalizable que permite adaptar el diseño del dispositivo al estilo de cada usuario.

La cubierta trasera con pintura metálica de grado automotriz perfecciona el cuerpo de doble curva fluida de la generación anterior con un marco medio metálico y una transición rebajada, mientras que las líneas aerodinámicas mejoran la estabilidad y la ergonomía. En el centro, el emblemático logotipo plateado de Aston Martin eleva su valor coleccionable y refuerza su identidad automotriz.

“Trabajar con el equipo Aston Martin Aramco F1® nos permite unir la fuerza del automovilismo con un diseño innovador para crear el mejor teléfono de F1. Queremos inspirar a los soñadores audaces a tomar la delantera, avanzar con valentía y perseguir aquello que realmente los entusiasma. Porque la velocidad no solo se trata de ir rápido; se trata de dejar huella y atreverse a correr a tu manera”, comentó Chase Xu, Vicepresidente y CMO de realme.

GT 8 Pro Dream Edition también incluye una caja edición limitada co-diseñada que refleja el esquema de color del teléfono. Dentro, los usuarios encontrarán el set de herramientas del módulo de cámara intercambiable y un pin de SIM con forma de coche de F1. Además, los coleccionistas globales tendrán la oportunidad de recibir una de las solo 200 piezas limitadas del auto Aston Martin de F1 conducido por Fernando Alonso en 2023, una verdadera pieza histórica del automovilismo.

Más allá del diseño renovado, realme ha personalizado completamente la interfaz para incorporar el ADN de carreras en cada detalle. Incluye el nuevo fondo dinámico AMR25, GT Mode con sonidos auténticos de pista de F1 y una marca de agua exclusiva del equipo Aston Martin Aramco F1®, que ofrece una experiencia de carrera completamente inmersiva.

Una Visión Compartida para el Futuro

El GT 8 Pro Dream Edition marca el segundo gran hito en la colaboración de tres años entre realme y el equipo Aston Martin Aramco F1. Al combinar espíritu de competición, precisión en el diseño y rendimiento insignia, redefine lo que significa ser el Mejor Teléfono de F1. Ambas marcas continúan comprometidas con superar límites en ingeniería, diseño y desempeño, alineándose con los valores y aspiraciones de los usuarios jóvenes.

realme avanza en su estrategia a largo plazo hacia la innovación premium, creando productos insignia que no solo entregan poder, sino que también expresan cultura y actitud. “Race Your Own Way” representa el núcleo emocional y la filosofía de diseño del Dream Edition, un tributo a cada joven que se atreve a perseguir su pasión.