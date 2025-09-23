realme lanza en México la Serie 15: IA, fotografía de 50MP y potencia de nueva generación

¡Es oficial! La esperada serie realme 15 llegó a México, introduciendo una nueva ola de innovación en IA y fotografía móvil.

La Serie realme 15 se posiciona como la línea más avanzada de la marca, el “teléfono de fiesta con IA”, que combina inteligencia de cámara de vanguardia, funciones optimizadas para fiestas y un rendimiento inmersivo para la mejor experiencia social.

De forma destacada, el realme 15 Pro hereda ahora todas las capacidades insignia que antes se reservaban para la línea “Plus”, elevando el estándar de los smartphones de gama media-premium. Todas las características clave —fotografía mejorada y chips más rápidos— se ofrecen ahora en la línea Pro, simplificando la familia de productos y elevando la insignia Pro a un nuevo nivel de experiencia flagship.

Innovación inédita: AI Edit Genie – Dilo y edítalo

La Serie realme 15 también debuta con AI Edit Genie, una revolucionaria herramienta de edición con IA que permite editar imágenes sin manos, solo con comandos de voz. Con una sola frase, AI Edit Genie transforma las fotos como por arte de magia: añade objetos, cambia fondos, ajusta estaciones, mejora retratos y elimina elementos al instante.

realme 15 Pro y realme 15 5G

Posicionado como el “AI Party Killer”, el realme 15 Pro presume un sistema de triple cámara de 50MP Ultra Clarity:

Cámara principal insignia Sony IMX896 OIS de 50MP, sensor grande de 1/1.56'' (equivalente a 24mm), que captura retratos impactantes y escenas nocturnas vibrantes con claridad, brillo y colores realistas.

Lente ultra gran angular de 50MP (sensor 1/2.8'', 16mm) ideal para fotos grupales de alta calidad.

Cámara frontal de 50MP (sensor 1/2.8'') que ofrece selfies destacadas.

Este potente sistema soporta grabación 4K a 60fps, el nivel más alto de su segmento, permitiendo capturar momentos diarios con fluidez. El realme 15 Pro incorpora el Snapdragon® 7 Gen 4, el más potente en su rango de precio, construido en proceso avanzado de 4nm, con 15% más de rendimiento de CPU y puntuación Antutu de 1.1M+.

Está equipado con una batería Titan de 7000mAh, con carga rápida de 80W, garantizando uso continuo todo el día y eliminando la ansiedad de batería. Además, integra un sistema de refrigeración VC de 7000mm², el mayor en su categoría, que asegura disipación de calor eficiente en gaming intensivo o tareas exigentes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La Serie realme 15 debuta también con funciones de cámara inspiradas en las fiestas, diseñadas para detectar entornos dinámicos de luz —conciertos, pistas de baile o reuniones— y ajustar en tiempo real la velocidad de obturación, el contraste y la saturación para recuerdos vibrantes y sin desenfoque.

El realme 15 integra dos cámaras de 50MP:

Cámara principal Sony IMX882 OIS de 50MP con sensor grande.

Cámara frontal OV50D de 50MP para selfies nítidos.

Ambas cámaras soportan grabación en 4K, mientras que el Pro añade la capacidad de 4K a 60fps, reforzando la serie como la favorita para capturar los momentos más vivos.El realme 15 viene con el procesador Dimensity 7300+ 5G, el más potente de su rango, fabricado en 4nm. Con batería Titan de 6550mAh y carga rápida de 45W.

realme 15 T

El realme 15T redefine la gama media con un diseño ultradelgado y ligero (7.79mm, 181g), batería de 6550mAh con carga rápida de 45W y procesador Dimensity 6400 Max 5G. Incluye resistencia al agua y polvo con certificación IP66/68/69, soportando incluso chorros de agua a alta presión. Es el único en su categoría con doble cámara de 50MP (frontal y trasera), potenciadas con herramientas de IA heredadas del 15 Pro.

realme watch 5

El realme Watch 5 combina un elegante diseño premium con potentes funciones inteligentes, lo que lo convierte en el compañero definitivo para el fitness y el estilo de vida. Cuenta con una impresionante pantalla AMOLED plana 2D de 1,97" (390×450, 600 nits) con una corona funcional de aleación de aluminio y más de 300 esferas personalizables, incluidas opciones multifuncionales al estilo Casio. Fabricado pensando en la durabilidad, su cuerpo con certificación IP68 cuenta con un orificio para el altavoz con textura de panal y un robusto acabado con textura metálica.

Equipado con GPS independiente compatible con cinco sistemas de navegación globales, monitorización de la frecuencia cardíaca y la SpO₂, un sensor G, un sensor M, una brújula y una gestión avanzada del deporte y la salud a través de realme Link, ofrece un seguimiento completo y preciso de los entrenamientos, los recorridos de carrera y las guías de estiramientos. Con una batería de 460 mAh, ofrece hasta 14 días de uso estándar, 20 días en modo inteligente y 6 días con pantalla siempre encendida.

Más allá del fitness, incluye llamadas Bluetooth con intercomunicador independiente, NFC multifuncional, reproducción de música sin conexión con 190 Mbits de almacenamiento, modo Game Guardian y control total de la música, lo que lo convierte en un reloj inteligente versátil que combina estilo, rendimiento y calidad realme.

La nueva serie realme 15 ya está disponible en México con potentes configuraciones a precios inmejorables, así como la nueva generación de relojes.