¡Aparta la fecha! realme prepara el lanzamiento de la nueva serie 15

¡Atención! Les tenemos noticias increíbles, sobre todo si estás esperando el lanzamiento de la nueva serie realme 15, pues ya conocemos la fecha oficial, el próximo 23 de septiembre.

Esta nueva línea de smartphones revoluciona la edición de fotos móviles gracias a su avanzada AI Edit Genie, desarrollada en colaboración con Google Gemini, y redefine el diseño premium con acabados inspirados en la alta costura.

Creatividad sin límites: AI Edit Genie, Co-creada con Google

La Serie realme 15 presenta el primer sistema de edición de fotos controlado completamente por voz, AI Edit Genie. Solo di “ajustar luz”, “cambiar fondo”, “aplicar filtro cinematográfico” o incluso “eliminar fotobomber”, y la IA realiza la edición con precisión y facilidad. También puedes usar tu lado creativo y hacer fotos donde podrás cambiar el paisaje, la ropa, el color de auto, etc, siendo una tecnología pionera en la industria.

Disponible en más de 20 idiomas, incluyendo español, inglés y chino, rompe las barreras del idioma para ofrecer una experiencia accesible y fluida.

Entre sus funciones destacan AI Inspiration, AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Glare Remover y AI Snap Mode, que permiten obtener resultados de calidad profesional con un solo toque.

Estamos emocionados de traer la Serie 15 a México, el smartphone perfecto para la fiesta: su diseño elegante y llamativo atrae todas las miradas, mientras que AI Edit Genie, pionera en la industria, te permite liberar tu creatividad al instante y transformar cualquier foto en algo único con solo decirlo. Jesús Mejía PR Manager de realme

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: realme) (Crédito de la imagen: realme)

Diseño inspirado en la alta costura

El realme 15 Pro 5G redefine el diseño de los smartphones al combinar elegancia, innovación y durabilidad en un solo dispositivo. Con solo 7.69 mm de grosor, es el teléfono más delgado de realme hasta la fecha y cuenta con una batería de 7000 mAh, marcando un nuevo estándar de sofisticación ligera sin compromisos.

Su pantalla 4D Curve+ fluida ofrece una experiencia visual continua mientras garantiza la máxima comodidad en la mano. Inspirados en la alta costura, sus acabados llamativos —Flowing Silver y Velvet Green— evocan la riqueza de las texturas de la seda y el cuero, convirtiendo al teléfono en un símbolo de estilo.

Más allá de su belleza, el 15 Pro está diseñado para resistir: incluye Gorilla Glass reforzado, resistencia al polvo y al agua IP69, y una estructura interna de “airbag” que combina metal reforzado y capas de espuma para una durabilidad incomparable.

realme se entusiasma por anunciar que la Serie realme 15 será oficialmente presentada en México el 23 de septiembre, marcando un nuevo hito para la marca. Diseñada con la visión de ser el smartphone de fiesta definitivo con IA, la Serie 15 combina innovación de vanguardia con un diseño pensado para acompañar a los jóvenes en sus momentos más auténticos y vibrantes. Más que un dispositivo móvil, se convierte en un verdadero compañero para capturar recuerdos inolvidables, potenciar la creatividad con herramientas impulsadas por IA y reflejar un estilo que represente la personalidad de quienes viven cada momento al máximo.

Con este lanzamiento, realme reafirma su compromiso de ofrecer tecnología de primer nivel a la nueva generación en un evento tan dinámico, inspirador y lleno de energía como los usuarios que lo harán suyo.