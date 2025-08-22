realme celebra su aniversario con innovaciones revolucionarias

¿Tienes planes el próximo 27 de agosto? De ser así, cancélalos, pues realme prepara la celebración de su aniversario 828.

Este evento marcará un hito significativo en la trayectoria de la marca y presentará dos tecnologías revolucionarias que refuerzan su compromiso con la innovación. Una de ellas es una batería de alta densidad con capacidad superior a los 10,000mAh, diseñada para eliminar la ansiedad por la carga y redefinir la resistencia para los usuarios más exigentes.

Más de 10 000 mAh de capacidad con un ánodo de silicio 100 % sin precedentes

Esta batería de 1X000 mAh utiliza tecnología de ánodo 100 % de silicio, un avance que permite alcanzar una densidad energética excepcional de 1200 Wh/L, la más alta jamás lograda en un smartphone. Esta innovación supone un avance significativo en el equilibrio entre capacidad y diseño delgado. realme pretende ofrecer una batería que satisfaga las necesidades de los usuarios más exigentes, ya sea para sesiones maratonianas de videojuegos, creación de contenido durante todo el día o aventuras de viaje.

realme siempre será pionera en tecnología de baterías

Esta no es la primera incursión de realme en el liderazgo tecnológico en materia de baterías. Durante el último año, la marca ha establecido de forma constante impresionantes estándares en el sector. En 2024, realme presentó el sistema de carga SuperSonic de 320 W, que carga una batería de 4420 mAh al 100 % en solo 4 minutos y 30 segundos. A principios de este año, la marca presentó la primera combinación del mundo de una batería de 7000 mAh y una carga de 120 W con el realme GT 7, fusionando una alta capacidad con una capacidad de recarga ultrarrápida. Además, hace solo tres meses, la empresa lanzó un teléfono conceptual con una batería de 10 000 mAh con una impresionante densidad de 887 Wh/L.

Estos hitos demuestran el profundo conocimiento de realme sobre la tecnología de las baterías y su compromiso por satisfacer las necesidades de los usuarios jóvenes, que buscan dispositivos que puedan seguir el ritmo de su estilo de vida «siempre conectado», ya sea para ver vídeos en streaming, jugar o explorar.

Más allá del avance en las baterías de alta densidad, realme ha adelantado una segunda tecnología «revolucionaria» que se presentará en el evento. Los detalles aún se mantienen en secreto, pero prometen consolidar aún más su reputación como pionera en innovación móvil.

Promociones Especiales para celebrar el 828 Fan Festival

Con motivo del 828 Fan Festival, realme celebrará junto a sus fans con atractivas promociones en smartphones y dispositivos AIoT. Entre ellas destacan los realme Air 7 Pro, con un precio especial de $1,599 MXN (precio original $1,799 MXN), así como el poderoso realme GT7 en su versión de 12GB+256GB por $9,899 MXN (antes $10,999 MXN) y la versión 12GB+512GB por $10,899 MXN (antes $11,999 MXN).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

También estarán disponibles el realme GT7T en 12GB+256GB a $7,599 MXN (antes $8,999 MXN) y en 12GB+512GB a $8,599 MXN (antes $9,999 MXN). Para quienes buscan un balance entre rendimiento y precio, el realme P3 se ofrecerá en 8GB+256GB por $4,399 MXN (antes $4,599 MXN) y en 12GB+512GB por $5,399 MXN (antes $5,599 MXN). Estas ofertas estarán disponibles del 21 de agosto al 3 de septiembre en la tienda oficial de realme en Mercado Libre y Amazon México.

Aquí te dejamos el ENLACE DE COMPRA. Pero no sin antes recordarte que estés atento a las actualizaciones en directo el 27 de agosto, así como las innovaciones que realme tiene preparadas para celebrar su séptimo aniversario junto a sus fans.