Puede que Google nos haya sorprendido con más funciones nuevas de Android 17 de las que esperábamos, pero de estas tres aún no hay rastro

Google ha confirmado que están por llegar varias funciones nuevas de Android 17

Sin embargo, tres de las actualizaciones más esperadas no se han anunciado

Una encuesta revela que Gemini Intelligence es la nueva función más interesante

Antes de la conferencia anual de desarrolladores de Google, también conocida como Google I/O, que se celebrará hoy (19 de mayo), la empresa anunció una serie de nuevas actualizaciones para su sistema operativo Android 17, aunque algunas de las funciones que se rumoreaban brillaron por su ausencia.

En los días previos al Android Show, en el que Google confirmó varias funciones nuevas y mejoras como los emojis en 3D y las «reacciones en pantalla», se habían intensificado las especulaciones en torno a varias herramientas de Android 17 no anunciadas que los cazadores de código habían descubierto en versiones beta.

Desde un rediseño visual hasta una nueva herramienta para personalizar la pantalla de inicio, parecía haber indicios de que estas nuevas funciones de Android 17 se anunciarían durante el evento.

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Como era de esperarse, sí obtuvimos una renovación visual de manera indirecta con Material 3 Expressive, que se basa en la actualización de diseño de Android 12, Material You, con colores más dinámicos y animaciones de respuesta. Pero no llegó a ser el rediseño al estilo Liquid Glass que algunas filtraciones habían insinuado.

La rumoreada herramienta de personalización de la pantalla de inicio también apareció, pero de una forma diferente a la esperada. Aunque Google no lo anunció técnicamente, sí reveló una nueva herramienta llamada «Create My Widget», que podría decirse que va aún más allá al permitir a los usuarios generar widgets personalizados con mayor facilidad.

¿Pero qué hay de la supuesta función «Motion Assist» (denominada oficialmente «Motion Cues» en el código beta de Android), el bloqueo de aplicaciones y una nueva herramienta de control por gestos? Según dos encuestas independientes que realizamos y que sumaron cerca de 850 votos en total, es posible que los usuarios no se sientan demasiado decepcionados por el hecho de que no se hayan anunciado, ya que esas funciones figuraban entre las menos esperadas.

Las nuevas funciones más interesantes de Android 17

Gemini Intelligence es la nueva función de Android 17 que, según los lectores de TechRadar, tienen más ganas de probar (Image credit: Google)

De las nuevas funciones y actualizaciones de Android 17 anunciadas durante el evento, Gemini Intelligence es quizás la novedad más destacada, ya que mejora Gemini para que sea mucho más capaz, convirtiéndola en un asistente de IA con mayor autonomía.

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Dado el gran protagonismo que ha tenido la IA en muchas de las novedades de Android, no es de extrañar que el 46 % de los lectores de TechRadar afirmaran que Gemini Intelligence era la actualización que más les entusiasmaba probar.

Y por un amplio margen, ya que solo el 20 % de los lectores encuestados se mostró más interesado en la nueva gama de emojis en 3D, mientras que el 19 % se mostró entusiasmado con la herramienta de traducción de voz a texto, Rambler. Funciones como Pause Point, que ayuda a gestionar el tiempo de uso de la pantalla, nuevas herramientas para creadores como Screen Reactions y la integración de Gemini en Chrome se ubicaron entre las menos esperadas.

¿Qué esperamos que se anuncie en Google I/O?

Apúntalo en tu agenda: hoy empieza Google I/O (Image credit: Google)

Con el inicio hoy de Google I/O, esperamos que Google vuelva a hacer hincapié en Gemini Intelligence para mostrar mejor algunos de sus posibles casos de uso, incluido su nuevo asistente de IA con capacidad de agencia, llamado Remy.

También hay muchas posibilidades de que Google presente más dispositivos con IA, como las ya anunciadas computadoras portátiles Googlebook, el altavoz Google Home y las gafas inteligentes Android XR.

Dinos cuál de estos productos y servicios que se rumorean te entusiasma más probar votando en la encuesta de abajo. Y si hay algo que no hayamos mencionado, asegúrate de hacérnoslo saber dejando un comentario.

¿Quieres seguir el Google I/O 2026? Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo verlo para saber todo lo que necesitas. Y no te olvides de seguir nuestra cobertura del evento, que comienza a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST del 19 de mayo, o a las 3:00 a. m. AEST del 20 de mayo.

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