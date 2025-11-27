OPPO redefine la gama premium con el lanzamiento mundial de la Serie Find X9

¡La espera terminó! La serie Find X9 de Oppo llega a nivel global para reafirmar el liderazgo de la marca en el segmento de dispositivos premium.

Por si fuera poco, recientemente, la marca superó los 740 millones de usuarios a nivel mundial, demostrando su éxito al conectar con las nuevas generaciones mediante innovaciones centradas en el usuario. Como ejemplo, OPPO colaboró con el festival de música Tecate Comuna, celebrado el 22 de noviembre en Puebla, México, donde decenas de miles de personas probaron la avanzada cámara teleobjetivo de 200 MP del OPPO Find X9 Pro, que lo convierte en "el mejor teléfono para conciertos".

(Image credit: Oppo)

"OPPO impulsa su marca con experiencias enfocadas en la nueva generación de usuarios globales", afirmó Ling Liu, CMO de OPPO en el extranjero. "La nueva generación está definiendo el futuro de los smartphones premium: buscan una experiencia completa que integre imagen, AI, autonomía y conectividad. Con la Serie Find X9, OPPO aspira a liderar la nueva era de la imagen móvil y establecer un nuevo referente para los smartphones con cámaras insignia, marcando un nuevo capítulo en nuestra trayectoria de innovación y desarrollo de smartphones premium".

(Image credit: Oppo)

Impulsando el momentum del mercado premium a través de la innovación

El impulso constante de OPPO en el mercado premium se refleja en datos recientes de la consultora Counterpoint Research, que muestran que el precio de venta promedio (ASP) de la marca aumentó un 14% interanual en el segundo trimestre de 2025. Esta es la tasa de crecimiento más rápida entre todas las marcas líderes de smartphones.

De igual manera, la innovación de sus productos atiende a fondo las necesidades de una nueva generación de consumidores en todo el mundo. De acuerdo con IDC, la creciente demanda de los usuarios jóvenes está transformando el panorama tecnológico del mercado de gama media y alta. Como respuesta, OPPO ha integrado en sus productos sistemas de imagen a la vanguardia, funciones basadas en AI, baterías de larga duración y conectividad perfecta entre dispositivos para satisfacer las necesidades específicas que definen la próxima generación de experiencias móviles.

La Serie Find X9 está equipada con estas capacidades integrales para empoderar a los creadores de hoy al convertir el dispositivo en un auténtico estudio de contenido. La cámara teleobjetivo Hasselblad de 200 MP del Find X9 Pro ofrece una nitidez excepcional en cualquier situación, desde conciertos en vivo hasta paisajes urbanos nocturnos, para que los usuarios no se pierdan ni un instante.

ColorOS 16 mejora aún más la experiencia con funciones intuitivas de AI. La función AI Portrait Glow optimiza la iluminación para obtener retratos de calidad profesional, mientras que AI Mind Space ayuda a organizar ideas para facilitar la inspiración. Además, la protección de privacidad avanzada garantiza la seguridad de los datos del usuario.

Más que un simple teléfono, la Serie Find X9 representa el compromiso de OPPO por empoderar a los creadores, proporcionándoles las herramientas avanzadas que necesitan para crear y expresar cada momento a su manera.

(Image credit: Oppo)

Reinventando el servicio de retail para la nueva generación

Más allá de la innovación de sus productos, OPPO ha reinventado la experiencia de compra. Al integrar pantallas inmersivas y un servicio personalizado en sus tiendas, ofrece nuevas oportunidades para que los usuarios conecten directamente con la marca. En el ámbito digital, OPPO está reforzando su presencia global en el comercio electrónico a través de plataformas preferidas por la nueva generación de compradores, como tiendas integradas en TikTok y transmisiones en vivo, creando una experiencia fluida desde el descubrimiento de los productos hasta el momento de comprarlos.

(Image credit: Oppo)

"Make Your Moment" con la nueva generación

El eslogan de la marca, «Make Yor Moment», se extiende a las colaboraciones más recientes de OPPO. Como socio oficial de la UEFA Champions League, mejora la experiencia de los aficionados con su tecnología de imagen a la vanguardia.

Por otro lado, durante el segundo capítulo de la iniciativa "Culture in a Shot" OPPO se asoció con Discovery para lanzar la campaña "Cada cultura encuentra su escenario". El viaje continúa por España, México y Tailandia, capturando espectáculos culturales en vivo con la serie OPPO Find X9 e invitando a creadores de todo el mundo a compartir sus momentos culturales.

(Image credit: Oppo)

Este espíritu de co-creación con la nueva generación cobra vida gracias a Ollie, embajador oficial de OPPO Creation, quien comparte tecnologías a la vanguardia, experiencias con productos e historias culturales con los usuarios a través de los dispositivos OPPO.

(Image credit: Oppo)

Finalmente, el concurso fotográfico OPPO Photography Awards 2025 invita a creadores de todo el mundo a capturar y compartir la belleza de la vida a través de sus lentes. La convocatoria ya ha recibido más de 15,4 millones de candidaturas de 78 países, y la convocatoria sigue abierta hasta el 20 de noviembre para que creadores de todo el mundo compartan sus perspectivas.

(Image credit: Oppo)

Guiada por su estrategia centrada en el usuario, OPPO continuará ofreciendo productos y servicios de alta calidad a consumidores de todo el mundo, al aprovechar sus innovaciones tecnológicas y su profundo conocimiento del mercado para redefinir la experiencia de los smartphones premium.