OPPO Find N6: ingeniería plegable de alto nivel para creadores y profesionales

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Pliegue Invisible con bisagra de titanio 3D, OPPO AI Pen optimizada para productividad y sistema Hasselblad de 200 MP

OPPO Find N6
(Crédito de imagen: OPPO México)

OPPO presenta con el Find N6 una solución integral al problema del pliegue visible en dispositivos tipo libro. La pieza central es la Bisagra Flexible de Titanio de Segunda Generación, fabricada mediante un proceso de impresión líquida 3D que combina escaneo láser ultrapreciso y deposición de fotopolímero curado por UV en múltiples ciclos para nivelar irregularidades microscópicas. El resultado técnico es una reducción de la variación de altura de la bisagra desde los 0.2 mm habituales en la industria hasta 0.05 mm (–75%), una cifra que, en la práctica, permite una superficie interna mucho más uniforme y menos artefactos visuales al desplegar la pantalla.

El Vidrio Flexible con Auto-Alisado actúa como resorte estructural: mejora casi 100% la recuperación de forma y aumenta en 338% la resistencia a la deformación, lo que, según OPPO y las pruebas de TÜV Rheinland, reduce la formación de pliegues a largo plazo hasta en 82% respecto a la generación anterior. El Find N6 además obtuvo certificaciones Minimised Crease y Reliable Folding, con validación de planitud tras 600,000 plegados y funcionamiento sin fallos en 1,000,000 de ciclos.

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La capa de software y productividad está diseñada para explotar ese lienzo: ColorOS 16 optimizado para plegables introduce la Ventana Flotante (hasta 4 apps simultáneas con redimensionado libre) y funciones AI como AI Mind Space, Grabación AI y AI Motion Photo Popout. La OPPO AI Pen (4096 niveles de presión) no es un accesorio cosmético: integra Nota Rápida, Anotación Global, Circle to Capture, Gráfica AI e Imagen AI, flujos que transforman capturas y bocetos en activos editables y tablas profesionales, lo que la posiciona como herramienta real para productividad y creación en campo.

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OPPO Find N6
(Crédito de la imagen: OPPO México)

Especificaciones

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Pantallas

Interna 8.12"; Externa 6.62"

Pliegue/bisagra

Pliegue Invisible; Bisagra Titanio 3D (impresión líquida)

Material pantalla

Vidrio Flexible con Auto-Alisado

Cámara principal

Hasselblad 200 MP

Video

4K Dolby Vision; 4K@120 fps (sensor principal); Video Log

SoC

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batería

6000 mAh; 80W cable; 50W inalámbrica

Durabilidad

TÜV: Minimised Crease; Reliable Folding (600k / 1M ciclos)

Colores

Titanio Estelar; Naranja Azafrán

Disponibilidad

Global desde 20/03/2026

El OPPO Find N6 es una propuesta técnicamente ambiciosa que ataca el problema histórico del pliegue visible con soluciones de ingeniería concretas y medibles, mientras empareja esa base con herramientas de productividad impulsadas por AI y un sistema de cámaras orientado a creadores.

Jorge Covarrubias
Jorge Covarrubias
Editor

Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.