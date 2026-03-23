OPPO Find N6: ingeniería plegable de alto nivel para creadores y profesionales
Pliegue Invisible con bisagra de titanio 3D, OPPO AI Pen optimizada para productividad y sistema Hasselblad de 200 MP
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OPPO presenta con el Find N6 una solución integral al problema del pliegue visible en dispositivos tipo libro. La pieza central es la Bisagra Flexible de Titanio de Segunda Generación, fabricada mediante un proceso de impresión líquida 3D que combina escaneo láser ultrapreciso y deposición de fotopolímero curado por UV en múltiples ciclos para nivelar irregularidades microscópicas. El resultado técnico es una reducción de la variación de altura de la bisagra desde los 0.2 mm habituales en la industria hasta 0.05 mm (–75%), una cifra que, en la práctica, permite una superficie interna mucho más uniforme y menos artefactos visuales al desplegar la pantalla.
El Vidrio Flexible con Auto-Alisado actúa como resorte estructural: mejora casi 100% la recuperación de forma y aumenta en 338% la resistencia a la deformación, lo que, según OPPO y las pruebas de TÜV Rheinland, reduce la formación de pliegues a largo plazo hasta en 82% respecto a la generación anterior. El Find N6 además obtuvo certificaciones Minimised Crease y Reliable Folding, con validación de planitud tras 600,000 plegados y funcionamiento sin fallos en 1,000,000 de ciclos.
En pantalla y ergonomía, OPPO combina portabilidad y rendimiento visual: pantalla externa de 6.62" (biseles simétricos de 1.4 mm) e interna de 8.12", picos de brillo de 1800 nits, brillo mínimo de 1 nit y atenuación PWM hasta 2160 Hz para reducir fatiga visual. El chasis apuesta por un perfil ultradelgado, buscando acercar la experiencia de un plegable a la comodidad de un flagship tipo barra.El artículo continúa a continuación
La capa de software y productividad está diseñada para explotar ese lienzo: ColorOS 16 optimizado para plegables introduce la Ventana Flotante (hasta 4 apps simultáneas con redimensionado libre) y funciones AI como AI Mind Space, Grabación AI y AI Motion Photo Popout. La OPPO AI Pen (4096 niveles de presión) no es un accesorio cosmético: integra Nota Rápida, Anotación Global, Circle to Capture, Gráfica AI e Imagen AI, flujos que transforman capturas y bocetos en activos editables y tablas profesionales, lo que la posiciona como herramienta real para productividad y creación en campo.
En rendimiento y captura, el Find N6 monta Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 6000 mAh con 80W SUPERVOOC (cable) y 50W AIRVOOC (inalámbrica), equilibrio pensado para sesiones largas de multitarea y edición. El apartado fotográfico debuta con el Sistema Hasselblad Master: sensor principal 200 MP, ultra gran angular 50 MP (captura 50% más luz) y tele periscópico 3x 50 MP con tele-macro. Todas las cámaras soportan 4K Dolby Vision a 60 fps; el sensor principal llega a 4K 120 fps y el dispositivo ofrece video Log para flujos de postproducción profesional.
Especificaciones
Pantallas
Interna 8.12"; Externa 6.62"
Pliegue/bisagra
Pliegue Invisible; Bisagra Titanio 3D (impresión líquida)
Material pantalla
Vidrio Flexible con Auto-Alisado
Cámara principal
Hasselblad 200 MP
Video
4K Dolby Vision; 4K@120 fps (sensor principal); Video Log
SoC
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Batería
6000 mAh; 80W cable; 50W inalámbrica
Durabilidad
TÜV: Minimised Crease; Reliable Folding (600k / 1M ciclos)
Colores
Titanio Estelar; Naranja Azafrán
Disponibilidad
Global desde 20/03/2026
El OPPO Find N6 es una propuesta técnicamente ambiciosa que ataca el problema histórico del pliegue visible con soluciones de ingeniería concretas y medibles, mientras empareja esa base con herramientas de productividad impulsadas por AI y un sistema de cámaras orientado a creadores.
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Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.