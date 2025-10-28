El Oppo Find X9 Pro llega con una cámara telefoto de 200MP y una enorme batería

Los Oppo Find X9 y Find X9 Pro ya están disponibles

Los aspectos más destacados del X9 Pro incluyen una batería de 7,500 mAh y una cámara telefoto de 200 MP

Ambos teléfonos también tienen un chipset MediaTek Dimensity 9500 de alta gama

Apenas un día después de que el OnePlus 15 llegara al extranjero, se presentó otro importante teléfono chino en forma de Oppo Find X9 Pro, que aterrizó junto con el Oppo Find X9 de gama ligeramente inferior.

Y por impresionantes que parezcan las especificaciones del OnePlus 15, el Oppo Find X9 Pro podría superarlo. De hecho, en cierto modo, podría superar a casi cualquier teléfono Android, incluyendo modelos como el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Entre sus características más destacadas se encuentra una enorme batería de 7500 mAh. Esta es una de las baterías de smartphone de mayor capacidad que hemos visto, superando por poco a la también impresionante batería de 7300 mAh del OnePlus 15.

El Oppo Find X9 básico, por su parte, cuenta con una batería de 7025 mAh, y ambos teléfonos Oppo admiten carga por cable de 80 W, inalámbrica de 50 W y inalámbrica inversa de 10 W. Sus baterías tampoco deberían agotarse rápidamente, ya que Oppo afirma que conservarán más del 80 % de su capacidad original incluso después de cinco años de uso.



Otra característica destacada del Oppo Find X9 Pro es su teleobjetivo de 200 MP f/2.1, desarrollado en colaboración con Hasselblad, que ofrece un zoom óptico de 3x. Sin embargo, al recortar el sensor, también puede tomar fotos con un zoom de 13.2x sin pérdida de calidad, una distancia mayor a la que alcanzan la mayoría de las cámaras de smartphones.

El Oppo Find X9 estándar, en cambio, cuenta con un teleobjetivo de 50 MP con zoom 3x, junto con una cámara principal de 50 MP y una ultra gran angular de 50 MP. El modelo Pro también cuenta con el mismo sensor ultra gran angular, pero se beneficia de una cámara principal "Ultra XDR" mejorada de 50 MP, que incorpora un sensor Sony LYT 828 personalizado de 1/1,28 pulgadas. Además, puedes optar por un objetivo zoom desmontable si quieres sacarle aún más partido a las cámaras del teléfono.

El Oppo Find X9 (Crédito de la imagen: Oppo) The Oppo Find X9 Pro (Crédito de la imagen: Oppo)

Lleno de potencia y resistente al agua

Otras características de estos teléfonos eses qué incluyen un chipset MediaTek Dimensity 9500 de alta gama, pantallas de 120 Hz (de 6,59 y 6,78 pulgadas para los modelos estándar y Pro, respectivamente) y una impresionante resistencia al agua, con clasificaciones IP66, IP68 e IP69. Esta combinación los protege de chorros de agua potentes, inmersión en agua, salpicaduras a alta temperatura y polvo.

Ambos teléfonos están disponibles ahora en el Reino Unido . El Oppo Find X9 se vende por £899 con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, mientras que el Oppo Find X9 Pro cuesta £1,099 y viene con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Puedes elegir entre los acabados Gris Titanio y Negro Espacial para el Oppo Find X9, y entre Blanco Seda o Carbón Titanio para el Oppo Find X9 Pro.