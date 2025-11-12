ColorOS 16 está llegando a los teléfonos Oppo. Estas son las ocho funciones que debes probar primero

ColorOS 16 se está implementando en los teléfonos Oppo más antiguos.

Hizo su debut en los nuevos teléfonos de la serie Oppo Find X9.

Esta nueva actualización es la versión de Oppo de Android 16 y añade muchas funciones.

Después del lanzamiento oficial del Oppo Find X9 y el Find X9 Pro, los smartphones más "antiguos" de la marca tienen algo que esperar: el lanzamiento mundial de ColorOS 16 (la versión de Android 16 de Oppo).

Los dispositivos Find N5 y Find X8 comenzaron a recibir la actualización la semana pasada, y ahora cualquiera que tenga un Find N3, Find N3 Flip o Find N3 Pad 3 Pro puede esperar la actualización, ya que comenzará a estar disponible esta semana.

A finales de este mes, los dispositivos Reno14 y luego Reno13 recibirán la actualización de ColorOS, antes de que una serie de otros dispositivos la reciban en diciembre y más tarde en el "primer trimestre de 2026". Oppo ha compartido los detalles en la imagen siguiente:

(Image credit: Oppo)

Pero, ¿qué pueden esperar estos dispositivos de la actualización?

AI en abundancia

Bueno, como era de esperar de las actualizaciones de software en 2025, la respuesta es, por supuesto, la IA.

Si usas tu grabadora de voz con regularidad, la grabadora con IA generará automáticamente títulos y resúmenes de las conversaciones, además de que ColorOS puede implementar inteligencia artificial para eliminar automáticamente el ruido y mejorar las voces humanas para que las grabaciones sean más claras.

Tu teléfono también puede ayudarte a crear subtítulos para tus fotos de Instagram utilizando el escritor con IA, o la misma herramienta promete poder ayudarte con tareas de escritura más complejas, como elaborar un plan de proyecto.

Luego está AI Mind Space, que funciona especialmente bien con la tecla Snap del FInd X9 para tomar notas en este diario impulsado por IA, que recopila notas de voz, imágenes y otros detalles, que IA como Gemini puede utilizar para ayudarte, por ejemplo, a planificar unas vacaciones basándose en las notas y los sitios web que has guardado en tu Mind Space.

(Image credit: Oppo)

También puedes esperar nuevas herramientas fotográficas como AI Portrait Glow, que te ayudará a corregir los problemas de iluminación de tus fotos, y un nuevo editor de video todo en uno que te permitirá ajustar clips rápidamente, incluso convertir videos en fotos en movimiento y viceversa.

Las fotos editadas (o sin editar) se pueden utilizar en los nuevos diseños de pantalla de inicio de Flux Theme. Puedes diseñar los detalles para que se adapten a tus gustos estéticos y necesidades. Me encanta cómo la IA puede sugerir ediciones inteligentes y crear profundidad en la pantalla al intercalar texto y elementos entre los elementos del primer plano y el fondo de tus fotos.

(Image credit: Oppo)

Hay Aqua Dynamics, que sirve como alternativa a Dynamic Island / Now Bar, un nuevo «diseño luminoso» que comparte algunas características estéticas con Liquid Glass (lo cual no es malo en sí mismo, ya que creo que está bien hecho), y hablando del iPhone, hay algunas integraciones nuevas para las personas que utilizan dispositivos Oppo y iPhone, como la posibilidad de responder las llamadas que recibe tu iPhone en tu Oppo.

Son muchas actualizaciones, pero hay algunas otras mejoras que puedes esperar. Para verlas, puedes consultar el desglose completo de ColorOS 16 de Oppo.

