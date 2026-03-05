Nothing toma Londres y presenta sus nuevos dispositivos: Nothing Phone (4a), (4a) Pro y Headphone (a)
Nothing presentó sus nuevos smartphones y audífonos
¡Atención! Nothing presentó sus nuevos dispositivos directamente desde Londres. ¿Estás listo para conocer todos los detalles sobre los nuevos Nothing Phone (4a), (4a) Pro y Headphone (a)? A continuación la información completa.
Serie Nothing 4a
La serie Nothing Phone (4a) busca redefinir la gama media al combinar diseño premium, rendimiento potente y funciones avanzadas de cámara. Ambos modelos integran Nothing OS 4.1 basado en Android 16, que ofrece una interfaz más limpia, personalización profunda, herramientas de inteligencia artificial y optimizaciones para una experiencia más fluida.
El Phone (4a) Pro destaca por su diseño unibody de metal con acabado transparente característico de la marca, un perfil delgado de 7.95 mm y certificación IP65 para resistencia al polvo y agua. Incorpora una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K, tasa de refresco de 144 Hz y brillo máximo de 5000 nits, protegida con Gorilla Glass 7i. Está impulsado por el procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1 para un rendimiento más rápido en multitarea, juegos y funciones de IA.
En fotografía, el modelo Pro incluye una cámara principal Sony con estabilización óptica, un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3.5x y hasta 140x, además de un ultra gran angular y cámara frontal de 32 MP. El sistema está impulsado por el motor TrueLens Engine 4, compatible con fotos y video Ultra XDR en 4K para mejorar el rango dinámico y los colores.
Por su parte, el Phone (4a) mantiene el diseño transparente distintivo y ofrece una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Funciona con el Snapdragon 7s Gen 4, que mejora el rendimiento y la eficiencia energética respecto a la generación anterior. Su sistema de cámaras incluye sensor principal de 50 MP con OIS, lente periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3.5x, ultra gran angular y cámara frontal de 32 MP, respaldado por fotografía computacional con IA y funciones como borrador de objetos y fotos Ultra XDR.
Ambos modelos incorporan la evolución de la Glyph Interface, un sistema de iluminación LED que muestra notificaciones, progreso de llamadas, temporizadores y otras alertas sin necesidad de encender la pantalla. El Phone (4a) utiliza una barra Glyph con 63 mini-LEDs, mientras que el Phone (4a) Pro integra una Glyph Matrix con 137 mini-LEDs para notificaciones más detalladas.
La serie está equipada con una batería de 5080 mAh con carga rápida de 50W, capaz de alcanzar el 60% en 30 minutos y ofrecer hasta 17 horas de uso mixto. Además, Nothing apuesta por la sostenibilidad con el uso de materiales reciclados en varios componentes, empaques casi libres de plástico y procesos de ensamblaje alimentados con energía renovable.
Los Nothing Phone (4a) estarán disponibles en negro, blanco, rosa y azul, mientras que el Phone (4a) Pro llegará en negro, plateado y rosa. El precio y la disponibilidad en México se anunciarán durante el evento de lanzamiento local el 18 de marzo.
Headphone (a)
Los Headphone (a) son los nuevos auriculares supraaurales de Nothing, diseñados para ofrecer una experiencia de audio diferente con un enfoque en el estilo, la comodidad y la autonomía. Estarán disponibles en rosa, amarillo, blanco y negro, colores que buscan convertir la tecnología en una extensión del estilo personal del usuario.
Con un peso de 310 g y almohadillas de espuma viscoelástica transpirable, están pensados para ofrecer comodidad durante todo el día. Uno de sus principales atractivos es su autonomía de hasta 135 horas (cinco días) con una sola carga, además de contar con carga rápida, que con solo 5 minutos ofrece hasta 5 horas de reproducción.
Los auriculares incorporan controles físicos intuitivos integrados —Roller, Paddle y Botón— para ajustar volumen, cambiar modos o navegar entre canciones. También incluyen funciones como Channel Hop, que permite cambiar entre aplicaciones sin usar el teléfono, y Camera Shutter, que convierte el botón en un disparador remoto para tomar fotos o iniciar videos desde el smartphone.
En el apartado técnico, los Headphone (a) integran cancelación activa de ruido adaptativa (ANC), sistema de tres micrófonos para llamadas claras, Static Spatial Audio para una experiencia de sonido envolvente y certificación IP52 contra polvo y salpicaduras. Además, pueden personalizarse mediante la app Nothing X, que permite ajustar el ecualizador y localizar los auriculares con la función Find My.
Los Headphone (a) llegarán en negro, blanco, rosa y amarillo, mientras que el precio y la disponibilidad en México se anunciarán el 18 de marzo, con una edición limitada en color amarillo prevista para abril.