Motorola está fabricando un teléfono súper delgado, y realmente creo que es algo muy importante

Motorola ha presentado el Moto X70 Air.

Se trata de un teléfono superdelgado que competirá con el iPhone Air y el Samsung Galaxy S25 Edge.

El teléfono mide menos de 6 mm y se espera que se lance en Europa como Edge 70.

¡Es oficial! Motorola se une a la fiesta de los smartphones super delgados con el nuevo Moto X70 Air.

Según The Verge, el teléfono mide menos de 6 mm de grosor, aunque no disponemos de medidas exactas en el momento de escribir este artículo. No sería el smartphone más delgado que Motorola haya fabricado jamás. El Moto Z, un teléfono modular lanzado en 2017, tenía un grosor de 5,19 mm sin ningún accesorio acoplado.

Se espera que el teléfono llegue a Europa como Motorola Edge 70, pero aún no sabemos a qué países.

La página web de Motorola dice que «algo nuevo está por llegar» el 5 de noviembre, pero no sabemos si se trata de la fecha de lanzamiento o simplemente de la fecha de presentación del nuevo teléfono. El sitio web también contiene un cuestionario para acceder a una oferta previa al lanzamiento.

Además de un diseño superdelgado y una pantalla de 6,7 pulgadas, el X70 Air viene con una batería impresionantemente grande. Motorola ha equipado el teléfono con una batería de 4800 mAh, que no está muy lejos de la capacidad de la batería de un buque insignia típico como el iPhone 17 Pro Max.

A modo de comparación, el Samsung Galaxy S25 Edge cuenta con una batería de 3800 mAh, mientras que GSMArena indica que la capacidad de la batería del iPhone Air es de 3149 mAh. El X70 Air supera a ambos por un amplio margen.

Según las imágenes renderizadas de Motorola, parece que el teléfono tiene tres lentes, pero una de ellas aparece en gris. A mi modo de ver, esto sugiere que el teléfono vendrá con dos cámaras completas y un sensor adicional de profundidad o color. La carcasa cuadrada de la cámara se completa con un módulo de flash.

El teléfono también cuenta con la clasificación IP68 e IP69 contra el agua y el polvo, lo que significa que es resistente a la inmersión y está sellado contra el polvo.

En el momento de escribir este artículo, no conocemos el precio del Motorola X70 Air / Edge 70, pero independientemente del costo, creo que se trata de un avance muy significativo para la industria de la telefonía en general. Permítanme explicarlo.

Air en su máximo

A principios de este año, escribimos que el Samsung Galaxy S25 Edge podría marcar el inicio de una nueva era de teléfonos delgados y ligeros, lo que permitiría que los potentes teléfonos Pro de gama alta se convirtieran en dispositivos más eficaces sin prestar tanta atención a la ergonomía.

Parece que los ingenieros de Apple estaban en la misma onda, porque esto es exactamente lo que vimos con la nueva línea del iPhone 17: el nuevo iPhone Air delgado y los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max con enormes "mesetas" para la cámara.

Pero los experimentos de los líderes de la industria tecnológica no son suficientes para cambiar la forma en que usamos la tecnología cada día: estas nuevas ideas de productos tienen que filtrarse a marcas nicho y accesibles para poder afianzarse adecuadamente.

Por eso el Motorola X70 Air es una perspectiva tan emocionante: para mí, sugiere que el resto de la industria de los teléfonos está despertando a las posibilidades y la portabilidad que ofrecen los teléfonos superdelgados. Si es así, espero ver teléfonos delgados de otros fabricantes el próximo año, como resultado de la presión tanto de la gama alta como de la gama media de la industria.

Hasta entonces, nuestras reseñas del iPhone Air y del Samsung Galaxy S25 Edge nos dan una idea de cómo es realmente usar un teléfono delgado. No olvides contarnos qué opinas del Motorola X70 Air en los comentarios a continuación.