El rival del iPhone Air de Motorola ofrece una batería más grande, una carga más rápida y un precio mucho mejor para un dispositivo ultradelgado

¿Una nueva tendencia en el mercado de smartphones? Eso parece, pues el 2025 nos ha dejado algunos teléfonos delgados, incluyendo a las grandes marcas como Samsung con el Galaxy S25 Edge que llegó en mayo o más recientemente en septiembre de la mano de Apple y el nuevo iPhone Air. Siguiendo la tendencia, Motorola se ha sumado a la competencia con el Motorola Edge 70 (conocido, curiosamente, como Motorola X70 Air en China).

Ahora bien, lo primero es lo primero: se trata de un teléfono de gama media, no de un buque insignia, por lo que no puede competir con sus rivales premium en cuanto a rendimiento puro (el mejor teléfono de Motorola en la actualidad es el Motorola Edge 60 Pro). Pero el Edge 70 podría ser el teléfono con la mejor relación calidad-precio en su categoría de diseño.

Para empezar, con 5,9 mm, el Edge 70 es solo un poco más grueso que el Galaxy S25 Edge, de 5,8 mm, pero es unos gramos más ligero que el teléfono de Samsung y el iPhone Air. En la parte delantera hay una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, y esta pantalla de 1,5K ofrece un brillo máximo de 4500 nits.

El teléfono está fabricado en aluminio de calidad aeronáutica, cuenta con Gorilla Glass 7i en la parte delantera y tiene clasificación IP68 e IP69 contra la entrada de polvo y la inmersión en agua, por lo que se encuentra entre los teléfonos más resistentes del mercado en la actualidad (ni el Galaxy S25 Edge ni el iPhone Air cuentan con la certificación IP69).

Motorola Edge 70 en Pantone Lily Pad (Image credit: Motorola / The Verge)

Puede parecer que el Edge 70 tiene tres cámaras traseras, pero en realidad solo tiene dos: una gran angular de 50 MP y una ultra gran angular de 50 MP, a las que se suman un sensor de luz de aspecto similar y el flash. También cuenta con una cámara selfie de 50 MP en la parte delantera.

En su interior, el Edge 70 cuenta con un chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 y 12 GB de RAM, por lo que, aunque no se queda atrás en cuanto a rendimiento, estas especificaciones lo sitúan en la categoría de gama media, en lugar de junto al buque insignia Galaxy S25 Edge y el iPhone Air.

Donde el teléfono de Motorola sí gana puntos es en la capacidad de la batería, que, con 4800 mAh, es notablemente mayor que la de cualquier otro teléfono superdelgado. Esa batería también utiliza tecnología de silicio-carbono, lo que permite al Edge 70 cargarse a 68 W a través de una conexión por cable y a 15 W de forma inalámbrica.

El teléfono también es visualmente interesante y está disponible en tres acabados inspirados en el nylon: Pantone Gadget Grey, Pantone Lily Pad y Pantone Bronze Green.

Motorola Edge 70 en Pantone Gadget Grey (Image credit: Motorola / The Verge)

Sin embargo, lo más impresionante del Motorola Edge 70 es su precio. En el Reino Unido, este teléfono se vende por solo 700 libras esterlinas con una capacidad de almacenamiento de 512 GB, y si lo compras durante las dos primeras semanas desde su lanzamiento, Motorola te descontará 250 libras esterlinas de ese precio, lo que lo hace significativamente más barato que los teléfonos ultrafinos de Apple y Samsung (a modo de referencia, el Air cuesta a partir de 999 dólares/999 libras esterlinas/ 1799 dólares australianos, mientras que el Edge cuesta a partir de 1099 dólares / 1099 libras esterlinas / 1849 dólares australianos).

¡Pero eso no es todo! Si compras el Edge 70 dentro de ese plazo de dos semanas desde su lanzamiento, también obtendrás un reloj inteligente Moto Watch Fit, un par de audífonos inalámbricos Moto Buds Loop y un Moto Tag sin costo adicional. Eso supone 995 libras esterlinas en accesorios por 450 libras esterlinas, lo que lo convierte en la mejor oferta tecnológica que encontrarás antes del Viernes Negro.

Todavía estamos esperando la confirmación de la disponibilidad (o falta de ella) del Edge 70 en Estados Unidos, pero si te apetece subirte al tren de los teléfonos delgados y no quieres pagar el precio de un modelo insignia para hacerlo, el último smartphone de Motorola podría ser la respuesta a tus plegarias.

Estate atento a nuestra reseña completa del dispositivo, que publicaremos próximamente.

