La serie POCO X8 Pro ya está disponible en México: conoce precios y configuraciones

¡La espera terminó! POCO presentó oficialmente en México los nuevos POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro y la edición especial POCO X8 Pro - Iron Man Edition.

Con un rendimiento de gama alta, una gran autonomía, un diseño de primera calidad y una experiencia impresionante, la serie POCO X8 Pro abre nuevos caminos en el ámbito de los dispositivos de alto rendimiento, redefiniendo los límites de los modelos insignia de última generación.

(Image credit: POCO)

«Con la nueva serie POCO X8 Pro, hemos hecho que la tecnología de vanguardia y las experiencias de nivel insignia sean más accesibles para los usuarios de todo el mundo», ha declarado Kang Lou, director sénior de marketing de producto y portavoz de POCO Global. «Por primera vez, presentamos nuestro modelo Pro Max (el POCO X8 Pro Max) para ampliar los límites del rendimiento extremo. Al mismo tiempo, el POCO X8 Pro ofrece una experiencia mejorada en todos los aspectos con un valor excepcional, mientras que el POCO X8 Pro - Iron Man Edition lleva nuestra colaboración con Marvel al siguiente nivel».

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El rendimiento de su modelo insignia lleva la velocidad al máximo

El rendimiento es el eje central de la serie POCO X8 Pro. El POCO X8 Pro Max se estrena a nivel mundial¹ como el primer smartphone equipado con el último chipset insignia de la serie Dimensity 9000 (el Dimensity 9500s), alcanzando una impresionante puntuación AnTuTu de 3.085.998². Fabricado con un proceso de 3nm, cuenta con un diseño de CPU 4+4 All Big Core con una velocidad de reloj máxima de hasta 3,73 GHz, lo que mejora aún más la eficiencia energética. El POCO X8 Pro Max es compatible con RAM LPDDR5X de 9600 Mbps y almacenamiento UFS 4.1,³ lo que hace que las operaciones diarias sean fluidas y con gran capacidad de respuesta. Por su parte, el POCO X8 Pro logra un aumento del 15,8% en la puntuación de AnTuTu⁴ en comparación con su predecesor, gracias al debut mundial¹ de la plataforma móvil Dimensity 8500-Ultra, que ofrece un aumento del 25% en el rendimiento de la GPU⁵ y un menor consumo de energía. Además, tanto el POCO X8 Pro Max como el POCO X8 Pro son compatibles con el trazado de rayos a nivel de hardware, lo que mejora aún más la inmersión en los juegos con una iluminación y unos reflejos más realistas.

Más allá del hardware, la serie POCO X8 Pro integra la optimización WildBoost para mejorar aún más la experiencia de juego. Esta tecnología predice de forma inteligente la demanda de recursos por fotograma dentro de cada ciclo de generación de fotogramas, lo que permite una intervención proactiva para evitar caídas de fotogramas. Como resultado, tanto el POCO X8 Pro Max como el POCO X8 Pro ofrecen velocidades de fotogramas más estables y un menor consumo de energía, incluso durante sesiones de juego con gran carga. Además, la optimización WildBoost es compatible con funciones⁷ como Smart Frame Rate,⁸ 1.5K Super Resolution,⁹ 24x Super Resolution Touch¹⁰ y Game HDR,¹¹ lo que permite una experiencia de juego fluida más allá de los límites de fotogramas nativos, detalles más precisos, deslizamientos más suaves y gráficos impresionantes, especialmente en exigentes juegos de rol.

La tecnología LiquidCool completa la experiencia de rendimiento de este modelo insignia. El POCO X8 Pro Max cuenta con el sistema de refrigeración POCO 3D IceLoop, que ofrece una amplia superficie de refrigeración líquida de 5.800 mm² y una protuberancia 3D específica sobre el chipset, lo que mejora significativamente la eficiencia térmica y reduce drásticamente la temperatura del SoC hasta en 3 °C. ¹² El POCO X8 Pro incorpora un sistema de refrigeración POCO 3D Dual-layer IceLoop de 5.300 mm², lo que te permite disfrutar del máximo rendimiento durante sesiones intensas de juego o tareas multitarea exigentes.

Una batería de gran capacidad combinada con una tecnología de carga líder en el sector

El POCO X8 Pro Max cuenta con la batería más grande de la historia de POCO¹³ con una capacidad de 8.500 mAh (típica), lo que ofrece una autonomía de dos días¹⁴ con una sola carga. Conserva más del 80 % de su capacidad incluso tras 1.600 ciclos de carga, lo que equivale aproximadamente a seis años de uso habitual. ¹⁵ Por su parte, el POCO X8 Pro cuenta con una batería mejorada de silicio-carbono de 6.500 mAh (típicos), que ofrece una gran autonomía en un formato más compacto. La tecnología HyperCharge de 100 W¹⁶ y la carga inversa líder en el sector de 27 W¹⁷ están presentes en toda la gama, lo que proporciona una experiencia de carga mejorada en todos los aspectos.

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En ambos dispositivos, la carga inteligente mejora aún más la experiencia del usuario al gestionar de forma inteligente la velocidad de carga y la distribución de energía entre el sistema y la batería.¹⁸ Está diseñada para controlar la temperatura del dispositivo, garantizando un proceso de carga seguro, fluido y estable.

Imágenes espectaculares, sonido envolvente

El POCO X8 Pro Max cuenta con una pantalla de 6,83 pulgadas, mientras que el POCO X8 Pro está equipado con una pantalla de 6,59 pulgadas; ambos alcanzan un brillo máximo de hasta 3.500 nits en el 25%¹⁹ de la pantalla, lo que garantiza una excelente visibilidad en exteriores. Basada en los paneles insignia M10 que integran un nuevo material luminoso rojo, toda la gama mejora la eficiencia luminosa para ofrecer imágenes más brillantes al tiempo que reduce el consumo de energía. En el POCO X8 Pro, el material luminoso rojo aumenta aún más la eficiencia luminosa en un 20%²⁰ en comparación con su predecesor. La serie POCO X8 Pro también es compatible con la regulación PWM de 3840 Hz y cuenta con tres certificaciones TÜV Rheinland de protección ocular, lo que garantiza tanto la visibilidad como la comodidad en diversas condiciones de iluminación. Con un sensor de huellas dactilares ultrasónico, el POCO X8 Pro Max también ofrece una experiencia de desbloqueo extremadamente rápida y segura.

Como complemento de la pantalla, el POCO X8 Pro Max cuenta con dos altavoces simétricos²¹ de 1115F con Hi-Res Audio y Dolby Atmos® para ofrecer un sonido natural, auténtico y equilibrado. Las opciones de volumen personalizadas se adaptan a diferentes situaciones de escucha, incluyendo un potente aumento del volumen del 400 %²² para espacios abiertos y un modo nocturno de bajo volumen para entornos tranquilos, como a la hora de acostarse.

Diseño de primera calidad, construido para durar

La serie POCO X8 Pro presenta un diseño minimalista y de primera calidad con características innovadoras. Con un marco metálico y una parte trasera de fibra de vidrio, el POCO X8 Pro Max ofrece un tacto de primera calidad y una pantalla de gran tamaño. El POCO X8 Pro destaca por sus biseles ultradelgados y una elevada relación pantalla-cuerpo, lo que ofrece una experiencia visual cómoda en un cuerpo compacto y portátil. Ambos modelos cuentan con decoraciones de cámara inspiradas en los circuitos de carreras e integradas con una luz RGB dinámica, que ofrece efectos de iluminación divertidos y personalizables que responden a las notificaciones, la carga, los juegos,²⁴ la reproducción de música y la actividad de la cámara.

La durabilidad constituye uno de los pilares fundamentales de la gama, ya que ambos modelos incorporan Corning® Gorilla® Glass 7i y cuentan con una completa serie de clasificaciones de resistencia al polvo y al agua: IP66, IP68, IP69 e IP69K²⁵. Por su parte, el POCO X8 Pro Max ha obtenido la certificación SGS Premium Performance de 5 estrellas, que acredita su resistencia a caídas, aplastamientos y flexiones.

Imágenes mejoradas, creatividad superior

Diseñada para ofrecer una nitidez excepcional en cada foto, la serie POCO X8 Pro combina un potente hardware con mejoras basadas en IA, lo que eleva el nivel de la fotografía móvil en toda la gama. Ambos modelos cuentan con una cámara principal de 50MP y una cámara frontal de 20MP; el POCO X8 Pro Max utiliza un sensor de imagen Light Fusion 600, mientras que el POCO X8 Pro está equipado con un sensor Sony IMX882 para la cámara principal. En conjunto, la serie POCO X8 Pro ofrece fotos nítidas y vívidas con un rendimiento estable y de alta calidad en diversas condiciones de iluminación.

Para aquellos que buscan aún más creatividad, la serie POCO X8 Pro también admite potentes funciones de captura como UltraSnap y Dynamic Shots, lo que permite capturar con rapidez y claridad movimientos continuos sin esfuerzo. Ahora se admite la conversión fluida entre vídeo y fotos en directo en toda la gama, mientras que el Asistente de Creatividad con IA²⁷ simplifica la edición y el perfeccionamiento de la calidad de la imagen.

Inteligente, conectado y preparado para todo

Equipada con Xiaomi HyperOS 3, la serie POCO X8 Pro ofrece una experiencia diaria inteligente, ágil y conectada. Xiaomi HyperConnect garantiza una interacción fluida entre dispositivos, mientras que Xiaomi HyperIsland amplía la compatibilidad con actividades en tiempo real de las aplicaciones de un solo vistazo. Llevando la experiencia de IA un paso más allá, Google Gemini y Circle to Search con Google ofrecen asistencia inteligente y un acceso rápido a la información. Como novedad, la serie POCO X8 Pro introduce el Modo de compra de entradas,³¹ que te ayuda a comprar entradas más rápido durante las ventas de alta demanda. Mejora la respuesta táctil y el rendimiento de la pantalla, y optimiza la potencia de procesamiento del teléfono para ofrecerte una experiencia más fluida y rápida a la hora de conseguir entradas.

Haciendo su debut en toda la serie POCO X Pro, Xiaomi Offline Communication garantiza las llamadas de voz incluso sin red. Diseñado para un estilo de vida más flexible, el POCO X8 Pro Max también es compatible con eSIM,³⁵ lo que simplifica la configuración y hace que los viajes internacionales sean más cómodos.

Disponibilidad del producto

El POCO X8 Pro Max está disponible en tres colores: blanco, negro y azul.

Estará disponible en dos versiones:

12 GB + 256 GB a un precio de promoción de $8,899 hasta el 30 de marzo, y posterior a un precio regular de $9,599 MXN

12 GB + 512 GB a un precio de promoción de $9,799 hasta el 30 de marzo, y posterior a un precio regular de $10,599 MXN

El POCO X8 Pro está disponible en tres colores: negro, blanco y verde menta.

Estará disponible en tres versiones:

8 GB + 256 GB a un precio de promoción de $6,399 hasta el 30 de marzo y posterior a un precio regular de $6,899 MXN

8 GB + 512 GB a un precio de promoción de $7,099 hasta el 30 de marzo y posterior a un precio regular de $7,599 MXN

12 GB + 512 GB a un precio de promoción de $7,599 hasta el 30 de marzo y posterior a un precio regular de $8,199 MXN

El POCO X8 Pro - Edición Iron Man estará disponible en 12 GB + 512 GB a un precio de promoción de $8,199 hasta el 30 de marzo y posterior a un precio regular de $8,699 MXN.