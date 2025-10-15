La serie Oppo Reno14 llega oficialmente a México con grandes sorpresas

¿Eres de los que se la pasa capturando momentos especiales, de tal modo que te podríamos incluir en el concepto de "Creadores de Momentos"? De ser así, tenemos a tu nuevo aliado, se trata de la nueva Serie OPPO Reno14, con su tecnología disruptiva Party Flash AI.

La cual convierte los desafíos de tomar fotografías en entornos oscuros en oportunidades de brillar, al demostrar que incluso una función común puede convertirse en una fuente de inspiración inesperada.

El flash reinventado para la generación de las fiestas

Las fiestas, reuniones y salidas nocturnas improvisadas son fuentes de historias y momentos memorables. Sin embargo, capturar estos recuerdos suele implicar el sacrificio de la nitidez y color de las imágenes. El flash de los smartphones tradicionales habitualmente decolora o desenfoca los objetos, sumergiendo la esencia del momento en la oscuridad. La Serie Reno14, con su sello distintivo "Nacido para brillar", desafía las reglas al reinventar el sistema de flash como un elemento clave para las fiestas, una herramienta diseñada para convertir cualquier momento y persona en la estrella del espectáculo.

(Image credit: Oppo)

El sistema de triple flash líder de la industria

El innovador Party Flash AI de Reno14 5G es el primer sistema de triple iluminación que establece el estándar de brillo y versatilidad de la industria. Además de las dos unidades flash principales que aumentan el brillo en un 100% para tomas cercanas, tomando el liderato en la industria, introdujo el primer flash de enfoque para una cámara teleobjetivo. Este disruptivo flash del teleobjetivo es revolucionario, ya que ofrece 10x más brillo que la generación previa a una distancia de dos metros. Esto permite a los usuarios capturar sujetos distantes con una nitidez asombrosa, sin afectar la atmósfera única de la escena.

(Image credit: Oppo)

Diseñado para disfrutar la vida nocturna, no sólo para posar en las fotos

(Image credit: Oppo)

Al reconocer que la fotografía es el "arte de pintar con luz", Party Flash AI fue diseñado para superar los desafíos de la mala iluminación. Ya sea en una vibrante y caótica fiesta llena de luces rojas o amarillas, o en los dinámicos paisajes urbanos de un paseo por la ciudad, el sistema de flash de Reno14 garantiza que el sujeto principal se mantenga brillante y nítido, al conservar el rico resplandor de la atmósfera en el fondo. Es la diferencia entre una simple fotografía instantánea y un retrato de calidad profesional que equilibra a la perfección al sujeto y al entorno. Party Flash AI funciona a la perfección para garantizar que cada retrato tenga una calidad excepcional: un sujeto vívido y bien iluminado que destaca sin lucir artificial. Gracias a ello, los "Creadores de Momentos" capturan esos momentos inesperados y llenos de energía, al garantizar que sus fotos sean tan vibrantes e inolvidables como sus propios recuerdos.

Este innovador sistema de flash amplifica la reconocida función Livephoto AI de OPPO. En una fiesta con poca luz, el flash puede iluminar por completo durante un Livephoto de tres segundos para capturar la vitalidad de la escena, o puede grabar la transición de la oscuridad a la luz. La imagen fija final es un cuadro bien iluminado y nítido, capturado con flash en su punto máximo y preservando a la perfección el ambiente festivo para garantizar una foto de portada perfecta y lista para compartir.

Por su parte, Reno14 F 5G está equipado con el poderoso sistema de doble flash que duplica el nivel de brillo a distancias de 1 metro. Al aprovechar esta capacidad, su exclusivo Modo Flash permite a los usuarios capturar fotos con una profundidad y contraste mejorados, agregando una nueva capa de creatividad en las tomas con poca iluminación.

Con la serie OPPO Reno14, el flash dejó de ser el último recurso para convertirse en la herramienta que empodera a los usuarios para capturar la majestuosa oscuridad, al transformar cada toma en un momento brillante.

Precio y disponibilidad

La serie OPPO Reno14 está disponible a través de los principales distribuidores y en la tienda oficial de OPPO en la Ciudad de México. Reno14 tiene un precio de $14,999 MXN y está disponible en blanco ópalo y verde luminoso. Reno14 F tiene un precio de $9,999 MXN y está disponible en azul ópalo y verde luminoso.