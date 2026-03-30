WhatsApp va a tener una aplicación nativa para CarPlay, y ya puedes descargar la versión beta

Se está probando una aplicación nativa de WhatsApp para CarPlay

La versión beta ya está disponible

Incluye una interfaz visual con acceso a los contactos, el historial de llamadas y mucho más

Si usas tanto WhatsApp como CarPlay, probablemente ya sepas que, por ahora, WhatsApp tiene algunas limitaciones en CarPlay. No hay una app nativa, así que tienes que usar Siri para hacer cosas, y no tiene una interfaz visual. Pero eso está a punto de cambiar.

Según informa WABetaInfo, ya hay una app nativa de WhatsApp disponible para CarPlay, aunque por ahora solo está en fase beta.

Esta aplicación te permite ver tu lista de chats y, si lo deseas, puedes filtrarla para mostrar solo las conversaciones con mensajes no leídos. Puedes tocar un chat para enviar un nuevo mensaje o tocar «Nuevo mensaje» para enviar uno a cualquier persona de tu libreta de direcciones.

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Puedes enviar mensajes y llamar, pero no leer

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: WABetaInfo) (Crédito de la imagen: WABetaInfo) (Crédito de la imagen: WABetaInfo)

La aplicación es compatible tanto con el modo claro como con el oscuro, y también permite ver el historial de llamadas, los contactos marcados como favoritos y una pantalla con los detalles principales de tu perfil; por supuesto, también puedes iniciar llamadas desde la aplicación. Lo que no puedes hacer es abrir una conversación para leer todos los mensajes que contiene, ya que eso no sería seguro mientras conduces.

Al tratarse de una versión beta, es posible que se agreguen o eliminen algunas funciones antes del lanzamiento final, pero dado que se trata en su mayoría de funciones básicas, esperamos que se mantengan prácticamente intactas.

Puedes descargar la versión beta a través de la aplicación TestFlight, pero ten en cuenta que podría tener algunos errores, por lo que tal vez prefieras esperar a la versión final, que esperamos esté disponible pronto y que se podrá descargar en la App Store una vez que se lance.

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