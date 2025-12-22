Se rumorea que Apple sigue enfrentándose a "retos técnicos" en la producción de su iPhone plegable sin arrugas

Todavía no estamos seguros de cómo será el iPhone plegable

El iPhone Fold sin pliegues de Apple aún se encuentra en fase de desarrollo.

Un conocido informante afirma que aún existen "retos técnicos".

Se prevé que el dispositivo salga al mercado en algún momento de 2026.

¿Alguien todavía cree que Apple entrará al mercado de smartphones plegables? Si tu eres uno de ellos, esto te interesa, pues todo apunta a que el primer iPhone plegable saldría al mercado el próximo año, aunque un nuevo rumor sugiere que la compañía de la manzana mordida tiene algunas dificultades técnicas que superar en su intento por conseguir que los pliegues del dispositivo no dejen marca.

Esto proviene del conocido informante Digital Chat Station (a través de Wccftech), quien afirma, mediante Google Translate, que Apple sigue enfrentándose a «retos técnicos» en su intento por desarrollar una pantalla plegable que parezca completamente plana cuando se abre.

Los dispositivos plegables actuales, incluido el Samsung Galaxy Z TriFold, lanzado recientemente, siguen presentando ligeras arrugas en sus pantallas, justo donde se encuentran los mecanismos de bisagra. No es un problema grave, pero estropea un poco la estética.

Muchas de las filtraciones que hemos escuchado anteriormente sobre el iPhone plegable sugieren que los ingenieros de Apple están decididos a fabricar este dispositivo sin arrugas y, según esta nueva información, parece que aún no lo han conseguido.

Todavía experimentando

El nuevo Samsung plegable en tres partes, todavía con pliegues (Image credit: Samsung)

El mismo informante añade aquí alguna información adicional, afirmando que Apple está experimentando con diferentes tipos de vidrio flexible ultrafino (UFG) y que el iPhone plegable hará su debut en algún momento durante el mes de septiembre.

El próximo año podría acabar siendo muy ajetreado para Apple, ya que se espera una importante reorganización de su calendario de lanzamientos del iPhone. El iPhone 18 Pro podría lanzarse en septiembre como de costumbre, mientras que el iPhone 18 se retrasaría hasta marzo de 2027.

Si a esto le sumamos un iPhone plegable, realmente será un territorio nuevo para Apple y sus smartphones. También hemos oído que el iPhone plegable podría incorporar una cámara bajo la pantalla, por lo que no habría muesca ni recorte en la pantalla.

Sin embargo, hasta ahora no hay indicios reales de cómo se llamará el dispositivo: el iPhone Fold es una apuesta sensata, pero parece un poco demasiado convencional para Apple. Si tienes alguna predicción, háznosla saber en los comentarios.

