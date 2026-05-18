¿Se retrasará el iPhone Ultra hasta 2027? Según se informa, Apple está teniendo dificultades para resolver un grave problema con la bisagra, pero la pantalla "sin pliegues visibles" del teléfono parece prometedora

Un filtrador afirma que Apple está teniendo problemas con la durabilidad a largo plazo de la bisagra del iPhone Ultra

Como consecuencia, el lanzamiento del teléfono podría retrasarse

Sin embargo, al parecer la empresa ha resuelto por completo el problema del pliegue visible

Se ha especulado ampliamente con que el tan esperado iPhone plegable de Apple (que podría llamarse iPhone Ultra) saldría finalmente al mercado este año, pero ahora eso ya no parece tan seguro, ya que un filtrador afirma que la empresa se ha topado con problemas.

Según una publicación de Momentary Digital en Weibo (vía NotebookCheck), el iPhone Ultra podría sufrir un «retraso indefinido» debido a problemas de fiabilidad en la bisagra, que al parecer no cumple con los estándares de control de calidad de Apple.

Específicamente, parece que el teléfono no resiste el uso a largo plazo, ya que su bisagra sufre demasiado desgaste tras abrirse y cerrarse muchas veces. No está claro si Apple está teniendo más dificultades con este componente en particular que otras marcas de teléfonos plegables, o si simplemente sus estándares son más altos, pero de cualquier manera, si Apple no puede resolver el problema, entonces el iPhone Ultra aparentemente se retrasará.

Latest Videos From

Sin embargo, creemos que es poco probable que Apple abandone por completo el proyecto del iPhone Ultra, especialmente tan cerca de la meta, así que, aunque Momentary Digital afirma que el retraso podría ser indefinido, estimamos que todavía hay muchas posibilidades de que salga al mercado en 2027, lo que le daría a Apple un año más para encontrar una solución.

Por supuesto, también existe la posibilidad de que Apple resuelva este problema a tiempo para su presentación anual de septiembre. O tal vez Apple presente el teléfono en septiembre, pero retrase su lanzamiento hasta 2027; hay varias posibilidades.

Un problema resuelto

Incluso el Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene un ligero pliegue visible (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Sin embargo, esperamos de verdad que el iPhone Ultra salga al mercado este año, sobre todo porque el mismo filtrador también afirma que Apple ha resuelto en gran medida el problema del pliegue visible en la pantalla del teléfono, y dice que «visualmente no presenta pliegues» incluso tras un uso prolongado.

Otros teléfonos plegables suelen presentar pliegues visibles en la pantalla, aunque estos se han reducido en los últimos años, y durante mucho tiempo se creyó que esto era inaceptable para Apple, lo que tal vez explique por qué un iPhone plegable ha tardado tanto en llegar. Así que, al menos, un problema podría haberse resuelto.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si el iPhone Ultra sale al mercado este año, lo más probable es que sea en septiembre, junto con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.