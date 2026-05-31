Le entregó su iPhone a un técnico de reparación y entonces ocurrió lo peor: aquí te explicamos cómo proteger tus datos y a ti mismo

Una de las cosas que suelo decirle a la gente es que, con sus teléfonos inteligentes, ahora llevan toda su vida en el bolsillo. Se trata de objetos de gran valor que nos dan acceso a todos los aspectos de nuestra vida personal y a nuestra información. A pesar de ello, muchas personas no los tratan como tales, y a veces esa actitud descuidada puede acabar en un desastre.

Recientemente, me topé con una historia inquietante sobre una empleada de Best Buy que, mientras reparaba el iPhone de un cliente, supuestamente accedió a sus fotos personales y luego envió algunas a su teléfono personal mediante AirDrop.

Sí, se trataba de fotos íntimas, y no, la mujer no descubrió el supuesto acto hasta después de salir de la tienda. Cuando consulté a Best Buy para obtener un comentario, me enviaron esto:

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«Estas acusaciones son profundamente inquietantes. Nada es más importante para nosotros que la seguridad y la privacidad de los datos de nuestros clientes. Esta persona ya no es nuestra empleada, y estamos colaborando con las autoridades mientras continúan su investigación».

Aunque el caso sigue en curso, hay muchas lecciones que aprender aquí.

No tengo ninguna opinión sobre el tipo de fotos que la gente toma y guarda en sus teléfonos inteligentes, pero sí tengo muchas sobre los múltiples errores que la mujer pudo haber cometido antes de este supuesto robo de imágenes.

No la estoy culpando —el tipo supuestamente le robó sus fotos personales—, pero lo siguiente que pensé fue: "¿Nunca ha oído hablar de las carpetas ocultas?"

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Un espacio privado

(Image credit: Future)

Si tienes fotos en tu teléfono que, por ejemplo, no querrías que vieran tus padres, puedes optar por ocultarlas en una carpeta oculta que solo se abrirá con tu PIN o mediante seguridad biométrica.

En el iPhone, abre la imagen y selecciona el menú de los tres puntos, luego selecciona «Ocultar». Después de eso, la imagen ya no aparecerá en tu galería de fotos. En su lugar, habrá una carpeta oculta que podrás abrir, por ejemplo, con Face ID.

Por ejemplo, en un teléfono Android Samsung Galaxy, puedes guardar la imagen en una carpeta segura que, de nuevo, nadie podrá abrir sin tu contraseña o sin pasar por la verificación biométrica.

(Image credit: Future)

Las normas de la vía de servicio

No conocemos todos los detalles de este intercambio, pero está claro que la clienta le entregó su iPhone desbloqueado al agente de servicio al cliente de Best Buy, quien, al parecer, pudo revisar prácticamente todo sin que hubiera ningún tipo de bloqueo ni contraseña.

Ya sé, te estás preguntando cómo alguien puede reparar su teléfono si no lo desbloquea primero. Incluso si solo se trata de solucionar algún problema técnico a nivel de iOS, el acceso a las aplicaciones y los datos del teléfono es esencialmente necesario.

Pero el acceso a tus datos privados no lo es.

Cuando he visitado el Genius Bar de una tienda Apple, he notado que, con frecuencia, gran parte del trabajo en un iPhone defectuoso se realiza, siempre que sea posible, justo delante del cliente. Hay situaciones en las que se lleva a cabo entre bastidores, en un lugar que el cliente no puede ver, pero son relativamente raras.

Best Buy es un centro de reparación autorizado por Apple; la mayor parte de su documentación en el sitio parece respaldar la idea de cuidar tus bienes y datos. De la página de Política de privacidad de Best Buy:

«...nuestros agentes de Geek Squad están capacitados para no acceder nunca a los datos del dispositivo de un cliente entregado a Geek Squad para su reparación, salvo en circunstancias limitadas, y solo en la medida necesaria para realizar el servicio, como cuando nos pides que recuperemos tus datos».

Esta situación parece diferente. Claramente, el teléfono salió del campo de visión de la clienta. Pero, ¿y si ella hubiera dado un paso más para proteger sus datos personales?

La opción nuclear

Si aún no estás haciendo copias de seguridad de tu teléfono inteligente en la nube, deberías empezar ahora mismo. El iCloud de Apple te permite guardar prácticamente una copia exacta de los datos de tu teléfono en su nube (Samsung Cloud ofrece un servicio similar para sus teléfonos Galaxy), que luego puedes usar, por ejemplo, para cambiarte a un nuevo iPhone que enseguida te resultará tan familiar como tu teléfono anterior.

La mayoría de las personas solo borran sus teléfonos cuando planean venderlos o cambiarlos, pero si planeas hacer alguna reparación, lo primero que debes hacer es borrar tu dispositivo.

Primero, un borrado completo y una restauración podrían solucionar tus problemas (suponiendo que no sean de hardware). Segundo, un teléfono limpio permitirá que el técnico se concentre únicamente en la plataforma y el hardware, sin nada más que revisar o con lo que tropezar.

También puedes hacer esto de una manera más limitada, por ejemplo, cerrando sesión en las aplicaciones y eliminando tu identificación y tarjetas de crédito.

No te lo pierdas

Lo entiendo, para algunos esto puede resultar excesivo. En ese caso, sigue el método de las carpetas ocultas que mencioné antes, pero da un paso más: cambia tus contraseñas.

Hay demasiada gente que sigue usando contraseñas pésimas y fáciles de adivinar o, peor aún, que usa la misma contraseña para todas sus aplicaciones, incluso para las bancarias.

Haz esto antes de buscar una solución:

Añade un administrador de contraseñas

Crea una contraseña maestra difícil de descifrar (pero que puedas recordar fácilmente)

Revisa todas las contraseñas de tus aplicaciones y servicios, y actualízalas dejando que el administrador de contraseñas las genere y las guarde

Asegúrate de eliminar cualquier información privada o de seguridad de Notas, un lugar donde sé que muchos de ustedes guardan sus contraseñas

Si haces algunas, varias o todas estas cosas, podrás evitar que las personas equivocadas vean información confidencial en el dispositivo que contiene casi todos los detalles de tu vida.

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