Se ha filtrado un video de una unidad ficticia del iPhone 17 Pro en color naranja.

Este tono es mucho más llamativo que la mayoría de los colores de los iPhone Pro.

Las opiniones de los espectadores están muy divididas sobre si es un buen color o no.

Se aproxima el lanzamiento de la nueva serie iPhone 17 de Apple, sin embargo, las filtraciones están a la orden del día, una de ellas señala que además de los discretos tonos negro, blanco y azul oscuro, el iPhone 17 Pro y Pro Max podrían llegar en color naranja, y ahora un video nos da la mejor imagen hasta ahora de una unidad ficticia en ese color.

Compartido por el filtrador Majin Bu, se puede ver que se trata de un tono bastante llamativo, mucho más colorido de lo que suelen ser los modelos Pro de Apple. Si es un buen color es más discutible: Bu dice que «se ve muy bien», pero muchas de las respuestas a su publicación son mucho más negativas.

@AnxiousHolly, por ejemplo, dijo «esto se ve horrible», mientras que @black0nder dijo «el peor color en la historia del iPhone». Sin embargo, @YSL_Laurentttt dijo «Que sea oficial y me compro el 17 Pro», y @vernons dijo "si realmente se ve así, podría ser el ganador en la actualización de este año". Así que, realmente, parece ser un tono que o te encanta o te desagrada.

iPhone 17 Pro orange looks so good pic.twitter.com/N9ehzP6ldnAugust 7, 2025

Una buena jugada

Independientemente de lo que pienses sobre esta elección de color en concreto, creemos que es una señal positiva que Apple pueda ofrecer un tono así, ya que podría significar que la empresa se está acostumbrando a la idea de que sus teléfonos Pro no siempre tienen que venderse en tonos elegantes y discretos.

Llevamos mucho tiempo pidiendo teléfonos premium más coloridos, así que quizá Apple por fin nos esté escuchando. Pero que veamos más dependerá de lo bien que se venda este tono naranja.

Y eso suponiendo que Apple realmente lance un iPhone 17 Pro en este color. Por ahora, nos tomamos este rumor con cautela, pero pronto lo sabremos, ya que es probable que la serie iPhone 17 llegue a principios de septiembre, con una filtración que apunta al 9 de septiembre.

