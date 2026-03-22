El iPhone Air después de seis meses: esto es lo que me encanta, lo que no me gusta y por qué es "el teléfono que más me ha hecho dudar en toda mi vida"

Hay muy pocas diferencias entre los mejores teléfonos de 2026. Más allá de sus peculiaridades de software y de sus enfoques ligeramente distintos respecto a la IA, los modelos insignia actuales tienen una potencia y una autonomía similares, y están revestidos de un metal pulido de aspecto similar al que prefiere Phineas T. Ratchet en Robots.

Este equilibrio demuestra lo lejos que han llegado los teléfonos inteligentes desde los días de las antenas elevadas y los teclados físicos, pero también ha puesto a la industria en una situación excepcionalmente aburrida (recordarán que Ratchet es el villano en Robots —su frase característica, «¿Por qué ser tú, cuando puedes ser nuevo?», pretende hacer eco de la falta de originalidad en su pulido. Bueno, ya basta de hablar de Robots…).

Menos mal, entonces, que existen el iPhone Air y el Samsung Galaxy S25 Edge, que —como mínimo— les dieron a los periodistas de tecnología algo nuevo y emocionante sobre qué escribir el año pasado. El primero de ese dúo cumple seis meses esta semana, y tras haber usado el iPhone Air extensamente desde su lanzamiento en septiembre, me encanta —pero sigo teniendo dudas sobre si realmente recomendaría el smartphone superdelgado de Apple.

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Empecemos por lo bueno. El punto fuerte del iPhone Air —al menos en comparación con otros modelos de iPhone— es su grosor increíblemente reducido. Con 5,64 mm en su punto más delgado, el iPhone Air es un 31 % más pequeño que el iPhone 17 Pro y unos 41 g más ligero, a pesar de contar con una pantalla más grande de 6,5 pulgadas. Todos sus componentes principales se encuentran en la «plataforma de la cámara», bellamente diseñada, en su panel trasero, y Apple de alguna manera también logra hacer espacio para el botón de acción, el control de la cámara y su impecable sistema Face ID en otras partes.

Yo, disfrutando claramente del diseño del iPhone Air (Image credit: Future)

En cuanto al diseño, el iPhone Air es una maravilla, y nunca antes tanta gente me había felicitado ni preguntado por mi teléfono como en los últimos meses (curiosamente, en dos ocasiones distintas, la gente ha confundido mi iPhone Air blanco con un Google Pixel). Tengo la suerte de probar teléfonos nuevos todo el año, pero desde el momento en que desempaqué el Air, sentí esa punzada de emoción que antes acompañaba a la compra de cualquier producto de Apple, y he seguido experimentando momentos genuinos de alegría con solo sostener este bloque ultradelgado de titanio y vidrio.

Se siente un poco tonto escribir sobre un teléfono en términos tan hiperbólicos, pero el Air me recordó que todavía puede haber valor en un diseño hermoso que traspasa los límites. Recibimos muchas críticas por otorgarle al iPhone Air nuestro premio al Teléfono del Año en 2025, pero ese título nos pareció acertado cuando la última creación de Apple desató tanto debate entre consumidores y periodistas por igual (la gran pregunta: ¿es suficiente un buen diseño para justificar un precio tan alto?).

El chipset A19 Pro del teléfono también es muy potente, tan bueno como cualquier otro que puedas encontrar en otros iPhones o teléfonos Android, mientras que su única cámara Fusion de 48 MP es muy competente, ofreciendo un rango dinámico impresionante y un excelente rendimiento con poca luz.

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Imágen 1 de 6 Una foto tomada con el iPhone Air a 1x (Crédito de la imagen: Future) A photo taken on the iPhone Air at 2x (Crédito de la imagen: Future) A photo taken on the iPhone Air at 1x (Crédito de la imagen: Future) A photo taken on the iPhone Air at 2x (Crédito de la imagen: Future) A photo taken on the iPhone Air at 1x (Crédito de la imagen: Future) A photo taken on the iPhone Air at 1x (Crédito de la imagen: Future)

Pero ahí radica el primer inconveniente del iPhone Air. Cuesta 999 $ / 999 £ / 1799 AU$, pero cuenta con el mismo hardware de cámara trasera que el iPhone 17e, que cuesta 599 $ / 599 £ / 999 AU$ —casi la mitad de precio—. Es cierto que creo que el iPhone Air es el doble de teléfono: tienes una pantalla más grande de 120 Hz, un chipset más potente, botones adicionales, el Dynamic Island y, lo más importante, ese diseño esbelto. Pero tener que conformarse con un sistema de cámara de nivel básico es difícil de aceptar si estás acostumbrado a tener un lente ultra gran angular (como el que viene en el iPhone básico más barato), y aún más difícil si estás acostumbrado a la combinación de ultra gran angular y teleobjetivo del Pro.

Aun así, para mí, la ligereza del iPhone Air compensa la pérdida en la cámara. He descubierto que la cámara Fusion de 48 MP de Apple es una opción aceptable en el 80 % de las situaciones, y aunque me encantaría tener un teleobjetivo dedicado, no es un factor decisivo en mi caso de uso personal.

La preocupación más acuciante es la duración de la batería. Apple afirma que el iPhone Air te dará autonomía para «todo el día», y he comprobado que eso es cierto… algunas veces. Como demostraron nuestras pruebas exhaustivas, el teléfono superdelgado de Apple puede funcionar efectivamente durante unas 24 horas si solo se reproduce video en streaming, pero la navegación web a través de 5G reduce esa cifra significativamente.

Tengo que poner mi iPhone Air a cargar antes de irme a dormir todas las noches. Es cierto que, por lo general, haría lo mismo con cualquier otro teléfono por costumbre, pero casi todos los teléfonos que cuestan más de 999 $ / 999 £ / 1799 AU$ te durarían hasta bien entrado el día siguiente aunque te olvidaras de cargarlos por la noche. Y eso no es así con el iPhone Air.

El panel trasero y la «base de la cámara» del iPhone Air (Image credit: Future)

Para ser claros: la duración de la batería del iPhone Air no es precisamente terrible. Pero es peor que la del iPhone 17 Pro, la del iPhone 17 e incluso la del iPhone 17e, y se convierte en un problema si te pasas el día navegando sin parar por las redes sociales.

Pasé al iPhone Air desde un iPhone 17 Pro (y antes de ese, al iPhone 16 Pro), y la duración de la batería es la diferencia más grande entre estos dos tipos de iPhone. Puedo vivir sin el teleobjetivo del Pro, pero los episodios ocasionales de ansiedad por la batería que me causa el iPhone Air me resultan más difíciles de soportar.

Y, sin embargo, el iPhone Air me hace sentir… algo. Se ve y se siente magnífico —y, lo que es más importante, se ve y se siente nuevo. Todos los críticos de teléfonos tienen la frase «estilo por encima de sustancia» en la recámara, pero me resisto a aplicarla a la última apuesta de diseño de Apple. Hay sustancia en su estilo.

Mi colega, Phil, se hizo eco de este sentimiento en un artículo independiente el año pasado: "¿Es vergonzoso querer el iPhone Air? Después de años de quejarme de las deficiencias de los teléfonos inteligentes, el nuevo iPhone de Apple toma todas esas quejas y me las devuelve a la cara. Me desafía a desear su forma esbelta".

"El iPhone Air carece de todo lo que te diría que busco en un teléfono nuevo", continuó, "excepto de lo único que más deseo. Quiero que un teléfono nuevo se sienta nuevo. Quiero una experiencia totalmente nueva, no solo una mejora con respecto al modelo del año pasado".

Eso es exactamente lo que siento con respecto al iPhone Air. Objetivamente es peor que el iPhone 17 Pro y tal vez incluso que el iPhone 17 básico, pero parece que no puedo alejarme de él. Nunca había tenido tantas dudas con respecto a un teléfono, y estoy agradecido de que un producto de Apple me haya hecho sentir algo de nuevo.

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