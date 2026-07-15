Demanda entre Apple y OpenAI: 8 acusaciones impactantes y cómo esta batalla legal podría cambiar tu próximo iPhone

Después de haber pasado décadas cubriendo las noticias sobre Apple, comprendo y respeto sus esfuerzos por mantener un velo de secreto sobre el desarrollo de sus productos. Al leer esta frase en el sonado juicio entre Apple y OpenAI, puedo escuchar las voces de innumerables ejecutivos y responsables de relaciones públicas de Apple que, con razón o sin ella, se sienten profundamente agraviados por lo que consideraban un socio de confianza: «El incipiente negocio de hardware de OpenAI se sustenta ahora sobre los cimientos más inestables, podridos hasta la médula por su dependencia ilegal de secretos comerciales sustraídos».

A finales de la semana pasada, Apple presentó una demanda contra OpenAI y, más específicamente, contra dos empleados clave que, en los últimos dos años, dejaron Apple para unirse al negocio de hardware de OpenAI. La extensa demanda, que solicita un juicio con jurado, acusa a ambos de espionaje corporativo, esencialmente de robar una gran cantidad de secretos comerciales para ayudar a impulsar los esfuerzos aún no concretados de OpenAI por desarrollar hardware de IA (actualmente está trabajando con Jony Ive para crear lo que eventualmente podría convertirse en un dispositivo portátil).

He dedicado un tiempo a analizar minuciosamente los documentos y, para ser honesto, las acusaciones son impactantes y, de ser ciertas, parecen inexplicablemente descaradas para personas que pasaron años con el gigante tecnológico de Cupertino.

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De adentro hacia afuera

Tang Yew Tan, quien actualmente se desempeña como director de hardware de OpenAI, trabajó en Apple durante un cuarto de siglo y, según su propio perfil de LinkedIn, "supervisó el diseño y desarrollo de los centros de tecnología de diseño de productos, diseño de interconexiones, acústica y materiales del iPhone y el Apple Watch".

Chang Liu (cuyo nombre de usuario en LinkedIn es «changliu-apple») pasó casi una década como ingeniero eléctrico del iPhone.

Los acuerdos de confidencialidad (NDA) que Apple entrega a periodistas como yo son casi legendarios (la primera vez que firmé uno, juro que me temblaban las manos). Solo puedo imaginar la rigurosidad de los acuerdos de propiedad intelectual (IPA) que, según Apple, pide a sus empleados que firmen de vez en cuando. Probablemente el lenguaje sea adecuadamente aterrador; es difícil concebir cómo Liu y Tan pudieron ignorarlos y, sin embargo, según la demanda, eso es exactamente lo que hicieron ambos, tanto durante sus últimos días en Apple como en el período posterior, cuando se unieron a OpenAI.

La única respuesta pública de OpenAI hasta ahora ha sido la de su director de comunicaciones estratégicas, Drew Pusateri, quien dijo en X: "No tenemos interés en los secretos comerciales de otras empresas. Seguimos enfocados en desarrollar tecnología innovadora que empodere a las personas en todas partes".

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El cofundador y director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, también se refirió al tema de manera indirecta en X cuando alguien lo acusó de tenerle miedo a Apple. Escribió: "No le tengo miedo a Apple, pero les tengo un enorme respeto. Es una empresa de nivel S". ("Nivel S" básicamente significa "élite").

i am not afraid of apple, but i have tremendous respect for them. s-tier company.July 11, 2026

No te pediré que leas el documento completo; en su lugar, he seleccionado las acusaciones más impactantes:

Una salida potencialmente solapada

Cuando Liu se fue de Apple, supuestamente se llevó su computadora portátil de trabajo. Si alguna vez has trabajado en un entorno corporativo, sabes que esto es algo que no se debe hacer bajo ningún concepto. La mayoría de las empresas te perseguirán hasta los confines de la tierra para recuperar ese equipo y cualquier acceso corporativo y secreto que contenga.

Y la cosa empeora

Al parecer, Liu no guardó el viejo (suponemos) MacBook. En cambio, según Apple, aprovechó una vulnerabilidad de la red y utilizó el sistema para acceder a carpetas de la red de Apple. De ser cierto, es una jugada increíblemente audaz. Sin duda, Liu sabía que los análisis forenses internos de Apple podían descubrir a quién, cuándo y a qué se había accedido.

Alardes

Mientras supuestamente descargaba archivos privados de Apple (detalles sobre productos aún no lanzados, presentaciones, datos técnicos, especificaciones y más), Liu pudo haberle enviado un mensaje a alguien a través de la computadora portátil proporcionada por Apple, jactándose de cómo le estaba engañando a Apple con comentarios como «LOL» y «qué gracioso». Una vez más, ¿fue Liu el espía corporativo más descuidado de la historia? ¿Quién se jactaría sabiendo que Apple eventualmente se toparía con estos detalles?

Entrenamiento de los reclutas

Apple afirma que, en realidad, Liu estaba reclutando a empleados de Apple y enseñándoles cómo recopilar datos antes de dejar la empresa. Es posible que les haya explicado cómo enviarse archivos por correo electrónico antes de salir de Apple.

Ahora bien, entiendo que algunos de tus datos, digamos, personales, puedan terminar entremezclados con los datos corporativos y que tal vez quieras quedarte con parte de ellos. Por otro lado, si no mantuviste una línea clara entre los archivos de trabajo y los personales, la culpa es tuya.

Una verdadera traición

Tang Yew Tan pasó 25 años en Apple, y lo que se le acusa seguramente ha enfurecido y decepcionado a Apple. «El Sr. Tan ha estado utilizando metódicamente la información confidencial de Apple para beneficiar a OpenAI», afirma Apple.

Al igual que Lui y otros nuevos empleados de Apple, es posible que Tan se haya enviado por correo electrónico información exclusiva de Apple.

Uso de nombres en clave de Apple

Apple afirma que Tan está preguntando a los nuevos empleados de Apple sobre proyectos futuros utilizando nombres en clave que solo los empleados de Apple conocerían.

Tenemos su autorización

Esto es algo alucinante. Apple alega que OpenAI ha utilizado información de Apple para que un socio aplique una «técnica específica de acabado de metales que constituye un secreto comercial», ya que convencieron al socio de que Apple estaba de acuerdo con que lo hicieran.

Llevar a cabo

Esta última podría ser la jugada más audaz de todas. Apple alega que OpenAI instruyó a posibles candidatos de Apple a llevar todo, desde archivos CAD hasta prototipos o piezas reales, a las entrevistas de OpenAI.

Esa es una acusación particularmente impactante y, de nuevo, parece muy imprudente. ¿Qué tipo de espías corporativos operan con este nivel de impunidad?

Naturalmente, OpenAI, en algún momento, responderá adecuadamente a esta demanda, tal vez con una propia. Apple también podría llegar a resolver este caso de manera extrajudicial. Ya lo han hecho antes con casos similares, aunque no creo que hayan llegado a este nivel.

¿Podrán recuperarse de esto?

Pase lo que pase con este caso, es difícil imaginar que la relación entre Apple y OpenAI, que ya es un tanto tensa, pueda sobrevivir.

Por ahora, puedes elegir explícitamente usar ChatGPT para gestionar las solicitudes en la nueva versión de Siri de la beta para desarrolladores de iOS 27, y es una parte clave de Image Playground y Visual Intelligence. Apple podría retirar esas opciones y apostar más fuerte por su asociación con el modelo base Gemini de