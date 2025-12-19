iOS 26.3 ya está disponible en versión beta: aquí tienes tres nuevas funciones que pronto podrás disfrutar en tu iPhone

Ya está disponible la primera versión beta pública de iOS 26.3.

Incluye una forma más sencilla de cambiar a un teléfono Android.

También incluye nuevos fondos de pantalla con información meteorológica y el marco para otra función.

iOS 26.2 tiene poco menos de una semana de su lanzamiento, sin embargo, la versión beta pública de iOS 26.3 ya está disponible, y aunque no incluye muchas funciones como la actualización anterior, sigue habiendo varios cambios potencialmente significativos.

Podría decirse que el más importante de ellos, según han señalado MacRumors y otros, es una herramienta que facilita la transferencia de iOS a Android.

Con ella, podrás transferir contenidos como fotos, mensajes, notas, aplicaciones, contraseñas y tu número de teléfono con solo colocar tu iPhone junto a un dispositivo Android. Esto se hace de forma inalámbrica, sin necesidad de aplicaciones adicionales, aunque los datos de salud y los elementos protegidos, como las notas bloqueadas, no se transferirán.

Sin embargo, no se trata de algo unidireccional, ya que Google está implementando una función similar que facilita el cambio de Android a iPhone, por lo que debería ser beneficioso para todos.

(Image credit: MacRumors)

Fondos de pantalla meteorológicos y reenvío de notificaciones

Además, esta versión beta de iOS 26.3 también incluye cambios en la galería de fondos de pantalla.

Ahora, la sección «Clima y astronomía» se ha dividido en dos secciones, una para «Clima» y otra para «Astronomía». La sección de clima también ha incorporado algunos fondos de pantalla nuevos.

Por último, tal y como ha señalado 9to5Mac, esta versión beta también incluye una interfaz para el reenvío de notificaciones, de modo que los dispositivos de terceros puedan acceder a tus notificaciones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Este cambio está dirigido específicamente a los usuarios de la UE, ya que una nueva normativa exige que esta función sea posible, para que los relojes inteligentes que no sean de Apple funcionen mejor con los iPhone.

(Image credit: 9to5Mac)

La función aún no está completamente activa, pero según la interfaz visible en esta versión beta, podemos ver que solo se podrán reenviar notificaciones a un accesorio emparejado a la vez, y que las notificaciones no aparecerán en un Apple Watch emparejado mientras el reenvío de notificaciones esté activo.

Hasta ahora, eso es todo lo que se ha encontrado en esta versión beta, aunque es posible que aún queden otras funciones por descubrir. Pero, por lo general, las versiones beta que Apple lanza en esta época del año tienen pocas funciones, tal vez porque se acercan las vacaciones y no quieren tener que lidiar con demasiados errores.

Esa fecha también significa que probablemente no veremos la próxima versión beta de iOS 26.3, ni el lanzamiento de la versión final, hasta principios del próximo año.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.