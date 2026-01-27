Apple vuelve a dejar en evidencia a Android: acaba de actualizar el iPhone 5S, con 12 años de antigüedad, para establecer un nuevo récord

Apple ha lanzado una nueva actualización para el iPhone 5S y el iPhone 6.

Denominada iOS 12.5.8, esta actualización permitirá que las aplicaciones principales funcionen durante más tiempo.

En el caso del iPhone 5S, se trata de una actualización para un teléfono que tiene más de 12 años.

¡Es hora de desempolvar tu viejo iPhone, pues Apple lanza una nueva actualización!

Apple siempre se ha destacado por mantener sus teléfonos actualizados y, en los últimos años, muchas marcas de Android también lo han hecho, pero la última actualización de software que Apple acaba de lanzar puede sorprender incluso a quienes están familiarizados con los dispositivos de la empresa.

No, no nos referimos a iOS 26.2.1 ni a la versión beta de iOS 26.3, ambas lanzadas recientemente, sino a iOS 12.5.8.

Esta nueva versión de una versión muy antigua de iOS ya está disponible para el iPhone 5S y el iPhone 6, que salieron al mercado en septiembre de 2013 y septiembre de 2014, respectivamente, por lo que el iPhone 5S tiene más de 12 años. Esto la convierte en una actualización récord que supera con creces los seis años de soporte técnico que suelen ofrecer los iPhones y los cuatro a siete años de los Android más recientes.

Probablemente ya no haya mucha gente que siga usando un iPhone 6 (Image credit: Future)

Sin nuevas funciones

Por supuesto, aquí no encontrarás ninguna de las funciones de Apple Intelligence ni ninguna de las novedades disponibles en las últimas versiones de iOS; al fin y al cabo, sigue siendo una versión de iOS 12. Pero lo que sí hace esta actualización récord es ampliar el certificado necesario para que FaceTime, iMessage y la activación del dispositivo sigan funcionando más allá de enero de 2027.

Así que sí, incluso el año que viene por estas fechas podrás seguir utilizando esas funciones básicas del software en el iPhone 5S y el iPhone 6.

No recomendamos necesariamente seguir usando estos teléfonos si tienes otra opción, ya que es probable que la mayoría de las aplicaciones de terceros no funcionen en ellos y, a pesar de esta actualización sorpresa, es poco probable que sean tan seguros como los teléfonos de Apple, que se actualizan periódicamente. Pero es bueno que siga siendo una opción para aquellos que no pueden permitirse un nuevo teléfono o quieren conservar uno antiguo como repuesto, y también para ayudar a reducir los residuos electrónicos.

