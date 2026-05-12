Huawei presenta el nova 15 Max con batería de 8,500 mAh y cámara de 50 MP

¡Es oficial! Huawei anunció el nuevo nova 15 Max, un dispositivo con grandes innovaciones entre las que podemos encontrar rendimiento de cámara, experiencia audiovisual, duración de batería, resistencia y mucho más.

Al integrar la innovación técnica en cada situación de la vida diaria, el HUAWEI nova 15 Max destaca en cualquier escenario de uso. Con una cámara Ultra Clara RYYB de 50 MP, altavoces estéreo duales, una pantalla OLED con Protección Ocular, un cuerpo que resiste los golpes del día a día y una gran batería de 8,500 mAh para un uso prolongado, el nova 15 Max garantiza que los usuarios disfruten plenamente de cada viaje y momento de entretenimiento. Encarna a la perfección la propuesta de la marca 'Max Your Fun' (Máxima diversión), ofreciendo una mentalidad de producto juvenil pero práctica, y se convierte en un compañero que conecta profundamente con los usuarios para redefinir los estándares de practicidad en los smartphones.

Diseño exquisito: biseles ultradelgados y colores de moda

La parte frontal del HUAWEI nova 15 Max cuenta con una pantalla Full-View de 6.84 pulgadas con biseles ultradelgados, lo que aumenta significativamente la relación pantalla-cuerpo y maximiza la inmersión del usuario. El elegante diseño de la cámara se ve acentuado por un llamativo anillo rojo, que añade un toque atrevido y sofisticado a la estética general. Su cuerpo delgado de 7.98 mm y su peso equilibrado de 232 g proporcionan un agarre cómodo.

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(Image credit: Huawei)

El teléfono está disponible en tres elegantes colores —Dorado, Verde y Negro—, fabricados mediante procesos de coloración de alta calidad que garantizan tonos uniformes e intensos, permitiendo que cada modelo se adapte al ambiente de cada ocasión y al outfit del usuario.

¿Hay poca luz? Sin problema: imágenes perfectas de día y de noche

El HUAWEI nova 15 Max está equipado con una cámara trasera Ultra Clara RYYB de 50 MP y una cámara frontal de 8 MP, que permiten capturar fotos luminosas, nítidas y con ruido controlado en situaciones de poca luz, como calles a altas horas de la noche o cenas en interiores sin iluminación adicional. También incluye una cámara trasera de profundidad de 2 MP, diseñada para capturar retratos impresionantes con un bokeh natural y fondos bellamente desenfocados. Además, tanto la cámara frontal como la trasera son compatibles con los algoritmos Retrato XD, que optimizan los niveles de luz y sombra para resaltar al sujeto con un efecto natural y tridimensional.

Por otro lado, la función 'Mejor Expresión con IA' aporta un control preciso a cada retrato, ajustando las expresiones para capturar la mirada más natural y segura, y logrando que todos luzcan lo mejor posible en cada foto.

Altavoces estéreo duales simétricos: una experiencia de audio más auténtica

El HUAWEI nova 15 Max cuenta con un potente sistema de audio con dos altavoces estéreo, que ofrece una experiencia auditiva agradable en el uso diario y nítida en entornos ruidosos. Además, dispone de un campo sonoro ultraamplio de más de 90°, que permite percibir con claridad la dirección del sonido y brinda una experiencia más auténtica, ya sea viendo películas o escuchando música.

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Diseño ultrarresistente: a prueba de golpes en el día a día y en exteriores

En cuanto a la durabilidad, el HUAWEI nova 15 Max cuenta con un diseño de carcasa resistente que obtuvo la certificación SGS Premium Performance Mark de resistencia a caídas con calificación de 5 estrellas, ofreciendo una protección sólida frente a golpes y arañazos cotidianos, así como en entornos exteriores exigentes. Además, alcanza un nivel de resistencia al polvo y al agua de grado IP65, garantizando un uso sin preocupaciones al viajar bajo la lluvia o trabajar al aire libre en entornos con arena y polvo.

(Image credit: Huawei)

Superbatería: uso prolongado sin preocupaciones

El HUAWEI nova 15 Max integra una batería de 8,500 mAh, que ofrece un suministro de energía confiable y una autonomía duradera que te libera de la necesidad de recargar el dispositivo a diario. Además, la innovadora tecnología Energy Booster permite que la batería libere más energía al ajustar el voltaje de apagado a un nivel extremadamente bajo, asegurando una autonomía aún más extensa. Los datos reales muestran que el HUAWEI nova 15 Max puede soportar hasta 23 horas de reproducción continua de video local.

El dispositivo también cuenta con tecnología de carga inversa, que te permite compartir cómodamente su potente batería con otros dispositivos Huawei, como audífonos y tablets. Tu HUAWEI nova 15 Max funciona también como cargador portátil, asegurando que tus dispositivos esenciales estén siempre listos cuando más los necesites.

Pantalla OLED con Protección Ocular: experiencia inmersiva y de gran nitidez

El HUAWEI nova 15 Max está equipado con una pantalla OLED con Protección Ocular[1] de 6.84 pulgadas y colores vivos, que ofrece una experiencia de uso envolvente y cómoda. Ya sea para tomar fotos al aire libre bajo luz intensa o ver series en condiciones de poca luz, siempre brinda una visualización de alta definición, un funcionamiento fluido y una adaptación inteligente. Además, la tecnología de atenuación PWM de alta frecuencia a 2,160 Hz reduce eficazmente la fatiga visual en sesiones de uso prolongado.

Experiencia inteligente

El teléfono es compatible con Wi-Fi 7 y tecnología 2x2 MIMO, lo que permite transferencias de archivos más rápidas y una transmisión eficiente de videos de trabajo en alta definición, archivos de diseño de gran tamaño y bibliotecas extensas de fotos. Además, incorpora numerosas funciones innovadoras pensadas para optimizar el uso diario. Por ejemplo, el botón X permite acceder rápidamente a las aplicaciones o funciones de uso común con sólo tocarlo.

Asimismo, el Centro de privacidad y el Centro de seguridad analizan automáticamente el uso de las aplicaciones y del teléfono para detectar comportamientos de riesgo y proteger tus datos personales, convirtiendo al dispositivo en un asistente personal.

Precio y disponibilidad

Muy pronto el HUAWEI nova 15 Max llegará a México, y podrás encontrarlo en la HUAWEI Experience Store y HUAWEI Online Store.