MWC 2026. HONOR presenta oficialmente: Robot Phone, Magic V6, alianza con ARRI y la nueva MagicPad 4

Nuestro editor en jefe, Erik Contreras, está en Barcelona cubriendo el MWC 2026 y la presentación de HONOR, reportando en directo las novedades más relevantes en diseño, especificaciones y la visión de la compañía para la era de la IA.

Hoy HONOR hizo varios anuncios clave —desde el adelanto del Robot Phone hasta el HONOR Magic V6, la alianza con ARRI y la llegada de la MagicPad 4— para ofrecer un relato técnico y humano de cómo estos dispositivos buscan redefinir la interacción entre personas y máquinas.

Vision AHI y el Alpha Plan

HONOR presentó en Barcelona una hoja de ruta centrada en la Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y su ALPHA PLAN, articulado en tres pilares —Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab— con el objetivo de integrar hardware y software inteligentes alrededor de necesidades humanas reales. Los anuncios combinan exploración robótica, avances en baterías Silicon‑Carbon y pantallas de alto rendimiento para crear un ecosistema de dispositivos con IA que actúan y se expresan.

Robot Phone - diseño, mecánica y experiencia

Es un smartphone que incorpora IA corpórea: percepción multimodal, movimiento físico y lenguaje corporal expresivo para videollamadas y captura cinematográfica.

Puntos técnicos y de diseño:

Micromotor propietario ultrafino y materiales de alto rendimiento tomados de la ingeniería de plegables para integrar un gimbal ultracompacto 4DoF en un chasis de smartphone.

y materiales de alto rendimiento tomados de la ingeniería de plegables para integrar un en un chasis de smartphone. Estabilización de gimbal de tres ejes con modo Super Steady Video y seguimiento inteligente por IA .

con modo y . AI SpinShot : movimientos rotacionales inteligentes de 90° y 180° para transiciones cinematográficas incluso con una sola mano.

: movimientos rotacionales inteligentes de para transiciones cinematográficas incluso con una sola mano. Sensor principal de 200 MP combinado con el gimbal estabilizado para acercar la narrativa móvil a estándares profesionales.

combinado con el gimbal estabilizado para acercar la narrativa móvil a estándares profesionales. Interacción expresiva: seguimiento automático en videollamadas, asentimientos, movimientos de cabeza y respuestas rítmicas (por ejemplo, bailar con la música) para una experiencia más humana.

El Robot Phone busca cerrar la brecha entre grabación móvil y narrativa profesional, permitiendo tomas dinámicas y creativas sin equipo adicional.

HONOR Magic V6 — especificaciones y diseño plegable

Diseño y resistencia

Grosor plegado: 8.75 mm .

. Bisagra HONOR Super Steel 2800 MPa para integridad estructural extrema.

para integridad estructural extrema. Certificaciones IP68 e IP69 (pruebas de laboratorio).

Plataforma y rendmiento

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : primer plegable con este SoC; mejoras anunciadas en CPU, GPU y NPU para rendimiento sostenido.

: primer plegable con este SoC; mejoras anunciadas en CPU, GPU y NPU para rendimiento sostenido. Enfriamiento por cámara de vapor para mantener rendimiento en gaming y cargas intensas.

Batería y autonomía

Batería Silicon‑Carbon (5ª gen) con 25% de contenido de silicio y 6.660 mAh (capacidad típica), logrando alta densidad energética en un perfil ultrafino.

con y (capacidad típica), logrando alta densidad energética en un perfil ultrafino. Demostración de la HONOR Silicon‑Carbon Blade (32% silicio, >900 Wh/L) como avance hacia celdas aún más densas y delgadas.

Pantallas y confort visual

Pantallas LTPO 2.0 : externa 6.52" y desplegada 7.95" , adaptativas 1–120 Hz .

: externa y desplegada , adaptativas . Brillos máximos : hasta 6000 nits (externa) y 5000 nits (interna) para HDR.

: hasta (externa) y (interna) para HDR. Cristal flexible ultrafino con SGS Minimized Crease y reducción del 44% en la profundidad del pliegue; apilamiento antirreflejo con nitruro de silicio reduce reflectividad a 1.5% .

con y reducción del en la profundidad del pliegue; apilamiento antirreflejo con nitruro de silicio reduce reflectividad a . Atenuado PWM a 4320 Hz y AI Defocus para mayor comodidad visual.

Productividad

Funciones AI para multitarea y creación de contenido en la pantalla desplegada; integración multiecosistema para colaboración con otros dispositivos y compatibilidad con flujos de trabajo existentes.

Alianza técnica HONOR × ARRI — imagen cinematográfica en móvil

El objetivo de la colaboración es trasladar los principios de ARRI Image Science (color natural, degradado de altas luces, sensación de profundidad y consistencia de imagen) a la arquitectura móvil del Robot Phone y futuros dispositivos HONOR.

Cómo se traduce a la práctica

No se trata de replicar hardware de cine, sino de adaptar los fundamentos de la ciencia de imagen a sensores más pequeños, pipelines SoC y stacks ópticos móviles en tiempo real.

de la ciencia de imagen a sensores más pequeños, pipelines SoC y stacks ópticos móviles en tiempo real. Resultado esperado: mejor fidelidad de color, comportamiento de rango dinámico más natural y una estética que facilite la transición de la captura móvil a flujos de postproducción profesional.

El impacto para creadores será brutal, ya que el el Robot Phone se posiciona como una herramienta capaz de producir material con una estética cinematográfica más auténtica, reduciendo la fricción entre captura móvil y producción profesional.

HONOR MagicPad 4 — delgadez extrema y productividad AI

Diseño y pantalla

Grosor: 4.8 mm (tablet Android más delgada del mundo).

(tablet Android más delgada del mundo). Pantalla OLED 3K de 12.3" con 165 Hz.

Rendimiento y memoria

Snapdragon 8 Gen 5, configuraciones hasta 16 GB / 512 GB; orientada a multitarea y creación de contenido.

Apertura para desarrolladores y AI

Linux Lab en Opciones para desarrolladores permite desplegar asistentes como OpenClaw (requiere instalación por parte del usuario).

en Opciones para desarrolladores permite desplegar asistentes como (requiere instalación por parte del usuario). Ejecuta MagicOS 10 (basado en Android 16) con integración profunda de funciones AI para productividad y colaboración multiecosistema.

HONOR presentó en el MWC 2026 una estrategia coherente para llevar la IA más allá de la pantalla: dispositivos que perciben, se mueven y colaboran. Desde la exploración del Robot Phone y la colaboración con ARRI hasta el Magic V6 y la MagicPad 4, la compañía apuesta por combinar ingeniería mecánica, ciencia de imagen y baterías de nueva generación para redefinir la experiencia móvil y de productividad en la era de la IA.