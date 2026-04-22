Honor sabe que su nuevo 600 Pro tiene una "estética premium familiar", pero supera al iPhone 17 Pro en dos aspectos clave

Honor nunca ha tenido reparos en revelar sus fuentes de inspiración en materia de diseño. El módulo de la cámara del Honor 200 Pro era un guiño a la Casa Milá de Barcelona, la «Star Wheel» del Magic 6 Pro se inspiraba en fabricantes de relojes de lujo como Panerai, y la «peakline» del Porsche Design Magic 6 RSR, en el Porsche Taycan. Espero que la marca china sea menos comunicativa sobre la musa de su último teléfono, el Honor 600 Pro.

Honor está promocionando su nuevo modelo de gama media (que sucede al Honor 400 Pro fuera de China) como un rival del Samsung Galaxy S25 FE, pero el aspecto del 600 Pro, innegablemente inspirado en Apple, invita más bien a compararlo con el iPhone 17 Pro.

Está el módulo de cámara horizontal que ocupa todo el ancho, el «diseño monocasco tallado con precisión» y la disposición idéntica de las lentes y sensores traseros del teléfono. El Honor 600 Pro también viene en una selección de colores: Negro, Blanco Dorado y Naranja, un trío de colores extraño que estoy seguro de haber visto ofrecido en otros lugares recientemente.

El artículo continúa a continuación.

Bromas aparte, sospecho que estas similitudes son totalmente intencionales por parte de Honor, y sin duda la marca sabía que se enfrentaría a una avalancha de bromas de buen humor cuando adelantó la serie 600 a principios de este mes. Pero Honor también confía en que el 600 Pro ofrece suficientes características únicas como para ser considerado más que un simple imitador de la industria. Y tiene razón.

Honor 600 Pro en Orange (Naranja) (Image credit: Honor)

«La serie [600] se ha diseñado para equilibrar una estética premium ya conocida con la identidad distintiva propia de Honor», explicó la marca a TechRadar. «Si bien refleja las tendencias generales del sector hacia formas minimalistas y refinadas, también incorpora elementos exclusivos de Honor, como el proceso de tallado en frío de la carcasa monobloque, los biseles ultradelgados y los acabados de los materiales cuidadosamente elaborados.

«En el caso específico del Honor 600 Pro, el diseño actualizado del módulo de la cámara se basó en consideraciones tanto funcionales como estéticas, lo que permitió un diseño más equilibrado al tiempo que se da soporte al sistema de imagen mejorado, incluyendo el teleobjetivo periscopio, y se crea un lenguaje visual más limpio y moderno en comparación con la generación anterior».

Al justificar el nuevo diseño del 600 Pro, Honor alude a dos de los tres principales puntos de venta de su último teléfono inteligente: los biseles de la pantalla increíblemente delgados, la cámara principal de 200 MP y la todopoderosa batería de 7000 mAh.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El Honor 600 Pro cuenta con una pantalla casi sin bordes (Image credit: Future / Honor)

Empezando por la pantalla, el 600 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas (2728 x 1264) cuyos biseles miden tan solo 0,98 mm, los más delgados de cualquier teléfono hasta la fecha. A modo de referencia, los biseles de la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra y del iPhone 17 Pro miden 1,42 mm y 1,44 mm, respectivamente. Personalmente, nunca he usado un teléfono con biseles de menos de 1 mm, así que la pantalla casi sin bordes del 600 Pro es algo digno de admirar.

El sistema de cámaras traseras del 600 Pro incluye un objetivo gran angular de 200 MP (f/1.9), un objetivo ultra gran angular de 12 MP (f/2.2) y un teleobjetivo periscopio de 50 MP (f/2.8) con zoom óptico de 3.5x, lo que constituye una configuración versátil para diferentes situaciones de captura. Por supuesto, también contarás con mucha asistencia de IA para acompañar todo ese hardware, incluyendo el AI Color Engine de Honor y su nuevo modo nocturno SuperMoon 2.0.

(Image credit: Future)

Ya nos hemos acostumbrado a que los mejores teléfonos Android fabricados en China superen en autonomía a los iPhone, Pixel y Samsung, y el Honor 600 Pro no es una excepción. Cuenta con una batería de silicio-carbono de 7,000 mAh, que es significativamente más grande que la de 5,300 mAh del Honor 400 Pro del año pasado y solo un poco más pequeña que la de 7,300 mAh del OnePlus 15, que tiene una duración ridículamente larga.

El iPhone 17 Pro Max, por su parte, funciona con una batería de 5,088 mAh.

Otras características clave del Honor 600 Pro incluyen su chipset Snapdragon 8 Elite (que también se usa en la serie Samsung Galaxy S25), un botón dedicado a la IA para facilitar la creación de videos impulsados por IA (pronto tendremos un TikTok sobre la herramienta AI Image to Video 2.0 de Honor), y carga por cable de 80 W y carga inalámbrica de 50 W.

En otras palabras, el último modelo de gama media de Honor no es realmente un teléfono de gama media en absoluto. Cuenta con especificaciones que rivalizan —y, en algunos casos, superan— a las de auténticos buques insignia como el iPhone 17 Pro y el Samsung Galaxy S26 Ultra, y si Honor logra fijar el precio adecuado, podríamos estar ante uno de los teléfonos con mejor relación calidad-precio del año.

Sabemos que el modelo de 512 GB cuesta el equivalente a 620 libras en Malasia, pero Honor aún no ha confirmado el precio oficial en el Reino Unido; la disponibilidad en EE. UU. y Australia parece poco probable, aunque Honor lanzó recientemente el 400 Pro en esta última región, por lo que el 600 Pro podría llegar más adelante.

Todavía estamos sometiendo al Honor 600 Pro (así como a su hermano más económico, el Honor 600) a nuestro proceso completo de reseña, así que en los próximos días podrás leer nuestra valoración sobre ambos teléfonos. Pero, mientras tanto, ten por seguro que el último dispositivo de la «Serie Número» de Honor es mucho más interesante de lo que su diseño poco original podría hacerte creer. Además, ¿a quién no le gusta el naranja?

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.