El Honor Magic 7 RSR tendrá más RAM que el iPhone 16 Pro Max y Samsung Galaxy S25 Ultra juntos

Los smartphone flagships se vuelven más homogéneos cada año que pasa, pero el último dispositivo edición especial de Honor, el Porsche Design Honor Magic 7 RSR, se destaca al igual que un auto deportivo de color neón en el estacionamiento de una biblioteca pública.

La tercera colaboración entre Honor y el estudio de diseño alemán después del Magic 6 RSR del año pasado y el Magic V2 RSR plegable, el Magic 7 RSR es esencialmente una versión mejorada del Honor Magic 7 Pro, que describimos en nuestra revisión como "un teléfono excepcional que impresiona en casi todas las áreas".

Honor no contento con dormirse en los laureles, ha trabajado con Porsche Design para darle un toque deportivo al diseño del Magic 7 Pro, pero también ha incluido algunas actualizaciones de especificaciones importantes para justificar el precio de £1,549 (que rondaría en unos $45 mil pesos) del RSR, uno de los cuales supera al iPhone 16 Pro Max, al Samsung Galaxy S25 Ultra y varios más de los mejores teléfonos.

En cuanto a su diseño, el Magic 7 RSR presenta un diseño elegante inspirado, por supuesto, en los autos Porsche, específicamente en el Taycan Turbo S. El distintivo módulo de cámara hexagonal del teléfono se asemeja al icónico diseño de los faros de Porsche, y una línea Peak Line aerodinámica hace que el RSR parezca construido para un túnel de viento.

En cuanto a los colores, el Magic 7 RSR está disponible en gris ágata y provenza. Arriba puedes ver el unboxing.

Más allá del diseño del teléfono, el Honor Magic 7 RSR mejora el Magic 7 Pro estándar al ofrecer 24 GB de RAM (sí, 24 GB de RAM) y 1 TB de almacenamiento. Para ponerlo en contexto, es el doble de la cantidad de RAM que encontrarás en el Galaxy S25 Ultra, e igual a las capacidades máximas de almacenamiento disponibles tanto para el Ultra como para el iPhone 16 Pro Max.

De hecho, si se combinan las capacidades de RAM respectivas del Galaxy S25 Ultra (12 GB) y el iPhone 16 Pro Max (8 GB), el Magic 7 RSR ofrecería 4 GB más. Es cierto que casi no hay tareas con smartphones que requieran 24 GB de RAM (aquí se explica para qué se utiliza la RAM en los smartphones), pero hay que felicitar a Honor por preparar el Magic 7 RSR para el futuro hasta un grado tan impensable.

El fabricante chino de móviles también ha mejorado el sistema de cámaras del Magic 7 RSR. En comparación con su hermano estándar, el nuevo teléfono tiene una apertura de telefoto más grande (que según Honor es la más grande en toda la industria de los teléfonos inteligentes) y un sistema de enfoque automático de matriz LiDAR mejorado para una mayor precisión de enfoque y un rango de seguimiento mejorado.

La marca también dice que el RSR cuenta con “actuadores de enfoque electromagnético dual adicionales para mayor precisión”, lo que suena como algo sacado de los gadgets del 007, James Bond.

En definitiva, el Porsche Design Honor Magic 7 RSR es una auténtica bestia de smartphone. Es cierto que es caro, pero no más que la versión de 1 TB del Galaxy S25 Ultra, y de hecho es más barato que la versión de 1 TB del iPhone 16 Pro Max, a pesar de ofrecer mucha más memoria RAM. ¡Diablos, según esa métrica, es básicamente una ganga!

El Honor Magic 7 RSR ya está disponible en el Reino Unido y Europa. Difícilmente podría llegar de manera oficial a México.

You might also like