¿Tienes un Google Pixel? Puede que Android 17 te permita por fin eliminar la barra de búsqueda de la pantalla de inicio

Una versión beta de Android 17 contiene indicios de que pronto se podrá eliminar la barra de búsqueda de las pantallas de inicio de los Pixel

Esto podría formar parte de la versión final de Android 17, pero aún no está disponible ni siquiera en la beta

La actualización de mayo para los Pixel también se está implementando, y incluye varias correcciones de errores

Ya sabemos mucho de lo que probablemente ofrecerá Android 17, pero acaba de filtrarse otro cambio importante: parece que Google podría permitir por fin ocultar la barra de búsqueda de la pantalla de inicio en los teléfonos Pixel.

Esta barra de búsqueda es una forma práctica de realizar búsquedas en Google sin tener que abrir primero el navegador, pero también ocupa bastante espacio en la pantalla, así que si no haces muchas búsquedas, prefieres otro motor de búsqueda o simplemente te gusta abrir el navegador, es comprensible que quieras que esta función desaparezca.

De hecho, es sorprendente que Google haya tardado tanto en habilitar un interruptor para la barra de búsqueda, ya que parece que debería ser opcional. Pero según algunas investigaciones que Android Authority ha realizado en el código beta de Android 17, podría llegar pronto un interruptor, ya que las cadenas de código mencionan cosas como "personalizar barra de búsqueda", "configuración de la barra de búsqueda" y "mostrar la barra de búsqueda en la parte inferior de tu pantalla de inicio".

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Estas referencias sugieren que es probable que puedas elegir si quieres que se muestre o no la barra de búsqueda en Android 17, aunque el sitio no pudo habilitar esta función en la beta actual. Aun así, el hecho de que haya código que apunte a esto sugiere que podría estar lista a tiempo para la versión final de Android 17, y es posible que incluso podamos echarle un vistazo durante el próximo Android Show el 12 de mayo.

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Peleando contra los bugs

Aunque es posible que esa función no se lance hasta dentro de un tiempo, Google está lanzando ahora una actualización más modesta para los teléfonos Pixel. Se trata de la actualización de mayo para Pixel, y llegará a todos los modelos a partir del Google Pixel 7a y la Pixel Tablet.

No incluye nuevas funciones, pero sí varias correcciones de errores, entre ellas la de la lentitud en la carga inalámbrica cuando el nivel de batería está entre el 75 % y el 80 %, y un problema por el que la aplicación de la cámara se bloqueaba al grabar video y ajustar el nivel de zoom.

También se han corregido problemas que provocaban la aparición de un punto blanco parpadeante en la parte superior de la pantalla, que la pantalla se viera borrosa o se congelara, y que el teclado se viera congelado o mal posicionado en ciertas aplicaciones.

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Estos parecen problemas bastante molestos que definitivamente vale la pena resolver. La actualización ya ha comenzado a implementarse en algunos teléfonos Pixel, pero Google señala que se implementará en las próximas semanas por fases, dependiendo de tu operador y dispositivo. Así que es posible que aún no la tengas.

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