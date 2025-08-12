No te preocupes por las filtraciones sobre las pruebas de rendimiento del Pixel 10, nunca han tenido importancia y tampoco ahora

¿Qué es lo que más buscas en un smartphone? Si quieres el más rápido, sin duda, es difícil elegir entre el Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max.

Ya que ambos compiten cara a cara en todas las pruebas de rendimiento y cada uno puede presumir de victoria en alguna prueba u otra.

Mi pregunta es: ¿por qué necesitas el teléfono más rápido? Reviso todos los mejores teléfonos durante semanas y puedo prometerte que todos los teléfonos insignia que encontrarás ya son lo suficientemente rápidos, y tal vez incluso demasiado rápidos.

La velocidad de los smartphones depende de muchos componentes, pero el más importante es el procesador de aplicaciones, la CPU. Ese es el Apple A18 Pro en el mejor iPhone y el Qualcomm Snapdragon 8 Elite (ejem, para Galaxy) en los Androids más rápidos.

Samsung fabrica sus propios chips, pero no son tan rápidos como la mejor plataforma de Qualcomm, por lo que los teléfonos Samsung utilizan la CPU de otra empresa. En realidad, Samsung Semiconductor fabrica los chips, y bien podría ser una empresa totalmente diferente de Samsung Mobile Experience, la división de teléfonos.

El Pixel 9 Pro y el Pixel 9 Pro XL utilizan el chipset Tensor G4. (Image credit: Philip Berne / Future)

¿Y qué hay de Google? Google diseña sus propios chips, al igual que Apple, y luego los fabrica una empresa como Samsung o TSMC. De hecho, Google y Samsung Semiconductor colaboraron tan estrechamente en el pasado que los chips Pixel de Google fueron acusados de ser productos Exynos de Samsung reempaquetados, con todo lo que eso implica.

El resultado es que los chips Tensor de Google nunca han ganado una prueba de rendimiento. Google nunca ha anunciado «el teléfono más rápido del mundo», solo «el Pixel más rápido». Pero la verdad es que eso no importa. Los mejores teléfonos Pixel de Google nunca han sufrido por tener un rendimiento más lento.

Los teléfonos de Google no han sido los más rápidos durante mucho tiempo

He estado usando teléfonos Pixel durante años, desde antes de que fueran teléfonos Pixel. Tuve el primer teléfono Google Nexus One, y esa puede haber sido la última vez que Google compitió por el trofeo de la velocidad.

El Nexus One venía con el primer procesador móvil de 1 GHz que había visto, el Qualcomm Snapdragon S1. Permitía funciones increíbles como fondos de pantalla animados: píxeles de colores que se movían por una cuadrícula detrás de los íconos de las aplicaciones. Los fondos de pantalla animados siguen estando disponibles en la mayoría de los teléfonos actuales, pero han pasado de moda porque siguen consumiendo mucha batería y recursos del procesador.

El Pixel 9 Pro es el cuarto teléfono más rápido de mi lista de los mejores teléfonos Android. El Galaxy S25 Ultra y el S25 Plus son más rápidos, al igual que el OnePlus 13. Pero mi tarjeta SIM ha estado más tiempo en mi Pixel 9 Pro que en cualquier otro teléfono Android. Es un teléfono estupendo, aunque no sea el mejor en la mayoría de aspectos. Es simplemente genial, con funciones que me parecen muy valiosas, y funciona de forma fiable.

Tengo todos estos teléfonos y suelo elegir el del medio, el Pixel 9 Pro. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En los últimos años, nunca he notado una disminución en el rendimiento de ningún Pixel. He probado el Pixel 7 Pro, el Pixel 8 Pro y el Pixel 9 Pro, y me quedé con todos ellos en mi bolsillo mucho después de terminar la prueba porque eran muy agradables de usar.

Puedo usar literalmente cualquier teléfono que se pueda comprar en Estados Unidos. Si el rendimiento fuera realmente importante, elegiría un teléfono más rápido.

Elegí el Pixel porque es el mejor para hacer llamadas y escribir mensajes. Mi Pixel 9 Pro es el mejor teléfono para gestionar notificaciones y filtrar llamadas spam. Tiene cámaras sólidas y la mejor edición de fotos de su clase que necesito (con o sin IA).

Las filtraciones son tontas, pero las filtraciones de benchmarks son las más tontas

Eso es lo que hace que esta época del año sea tan frustrante. Google ha anunciado su próximo evento Made By Google: el desfile anual de Pixel. Incluso ha adelantado la llegada de la familia Pixel 10 con nuevos colores. Las filtraciones se están produciendo rápidamente, como siempre, y vienen acompañadas de las mismas quejas que el año pasado.

Cada año, alguien filtra las pruebas de rendimiento de los próximos teléfonos Pixel. Es probable que todos los teléfonos Pixel de este año utilicen el rumoreado chipset Google Tensor G5, al igual que todos los Pixel de 2024 utilizaron la plataforma Tensor G4, desde el Pixel 9a hasta el Pixel 9 Pro Fold. Eso significa que una prueba de rendimiento de cualquier modelo Pixel 10 podría darnos una pista sobre el rendimiento de toda la familia Pixel 10.

El Pixel 9a utiliza el mismo Tensor G4 que el Pixel 9 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future)

Las filtraciones sobre las pruebas de rendimiento de Pixel nunca son buenas noticias si te interesa tener el teléfono más rápido. Así que cada año leo las quejas de los expertos en tecnología de que los teléfonos Pixel no estarán a la altura del próximo iPhone (o, francamente, de cualquier iPhone de los últimos dos años) y que serán superados por los mejores modelos de Samsung. ¡Por favor, ahórrenme eso!

Google podría fabricar un Pixel más rápido, pero ¿por qué hacerlo?

No sé por qué Google elige un chipset más lento para sus teléfonos Pixel. Puedo imaginarlo, pero en realidad no importa. ¿Google está ahorrando dinero? ¿Los teléfonos ahorran energía? ¿El chip está realmente más enfocado en la computación de inteligencia artificial que en el procesamiento bruto? No importa. Los teléfonos Pixel son lo suficientemente rápidos.

De hecho, los teléfonos Pixel pueden hacer todo lo que Google dice que pueden hacer, a diferencia de algunos fabricantes de teléfonos más rápidos. Sigo esperando las funciones de IA prometidas por Apple y Samsung, pero no recuerdo que Google haya prometido en exceso la capacidad de Gemini para tomar decisiones profesionales por mí (Siri) o apagar las luces cuando detecta que estoy dormido (Bixby).

Me pregunto si mi iPhone 16 Pro es demasiado rápido. ¿Por qué necesita toda esa potencia? No juego a juegos AAA en mi teléfono porque realmente no existen. No soy productor musical ni editor de vídeo, y solo grabo vídeo en 4K Pro-Raw una vez cuando compro el teléfono, hasta que veo lo grandes que son los archivos de vídeo.

¿Y si, escúchame bien, estos teléfonos fueran innecesariamente rápidos? (Image credit: Future / Philip Berne)

¿Por qué mi Galaxy S25 Ultra es tan rápido? Todavía hay un retraso cuando utilizo la mayoría de las funciones de IA, ya que el teléfono se comunica con varias nubes de IA. Pero Android tiene incluso menos aplicaciones de alta potencia que iOS.

Puedo jugar a Call of Duty con la configuración más alta en teléfonos mucho más lentos que este Galaxy, y la verdadera ventaja de la última plataforma de Qualcomm es su eficiencia: todos los teléfonos Snapdragon 8 Elite han demostrado una duración de batería increíble en comparación con otros teléfonos Android.

Si te preocupa el rendimiento del Pixel 10 o del Pixel 10 Pro Fold por algunos resultados de pruebas de rendimiento que has visto filtrados en Internet, no quiero saber nada al respecto. Eso no es lo que caracteriza al Pixel, y estoy seguro de que el Pixel 10 tendrá un aspecto fantástico, incluso sin la corona de las pruebas de rendimiento.