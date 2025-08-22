No es un simulacro: Google por fin lleva los accesorios estilo MagSafe a Android con Pixelsnap
Google finalmente se une al tren de la carga Qi2
¡Ya era hora! Hasta ahora, la compatibilidad con accesorios magnéticos integrados, al estilo MagSafe en Google habían brillado por su ausencia.
Afortunadamente, Google ha presentado una alternativa exclusiva para Pixel a la popular tecnología de Apple para iPhone.
Pixelsnap es un ecosistema de accesorios magnéticos Qi2.2 para toda la línea Google Pixel 10. Al igual que MagSafe, permite conectar cargadores inalámbricos, soportes, agarres y otros accesorios a la parte posterior de cualquier teléfono Pixel 10, con sus anillos magnéticos integrados que facilitan la carga de hasta 25 W (el Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro Fold tienen un límite de 15 W, mientras que el 10 Pro XL alcanza un límite superior de 25 W).
Google reveló un conjunto de accesorios Pixelsnap de primera mano en su última presentación Made by Google; el primer lote incluye un cargador magnético, un soporte magnético y una herramienta de anillo magnético. Pero, lo que es más importante, Pixelsnap también es compatible con los accesorios MagSafe existentes de Apple y de otras marcas como Belkin, lo que es más importante de lo que parece.
Apple no ha restringido el acceso a su tecnología MagSafe; de hecho, ayudó a desarrollar el estándar de carga inalámbrica Qi2 en 2023, que utiliza la alineación magnética para facilitar una carga más rápida en los dispositivos móviles.
Sin embargo, hasta ahora, el HMD Skyline era el único teléfono Android que incorporaba imanes para ser totalmente compatible con el estándar Qi2.
Los teléfonos Android de gama alta más recientes, como el Samsung Galaxy S25 Ultra y el OnePlus 13, están técnicamente preparados para Qi2, pero no tienen imanes incorporados, por lo que hay que comprar una funda compatible (o un anillo adhesivo) con un sistema de montaje magnético para poder utilizar sus capacidades Qi2.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
El Google Pixel 10 y sus hermanos son, por lo tanto, los primeros teléfonos Android convencionales que incorporan un verdadero sistema de alineación al estilo MagSafe, lo que, por ahora, les da una ventaja tecnológica poco común sobre los mejores teléfonos Android de marcas como Samsung, OnePlus y Motorola.
Otras mejoras de la línea Google Pixel 10 incluyen nuevas funciones de cámara con tecnología de inteligencia artificial, una cámara teleobjetivo dedicada para el modelo básico y una clasificación IP68 para el Pixel 10 Pro Fold; pero, por las razones expuestas anteriormente, Pixelsnap podría ser la mejora más importante de todas.
También puedes leer...
- Axel MetzPhones Editor