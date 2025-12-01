La nueva función AirDrop del Google Pixel 10 está dando problemas a algunos usuarios

Google ha conseguido recientemente que Android funcione con Apple AirDrop.

Algunos usuarios están experimentando errores relacionados con el Wi-Fi.

Por ahora, la función está limitada a los teléfonos de la serie Pixel 10.

Nos alegró mucho y nos sorprendió bastante cuando Google anunció que había conseguido que AirDrop funcionara en los teléfonos Pixel 10, sin ninguna ayuda de Apple, pero parece que la nueva función no funciona tan bien como debería para algunos usuarios.

Según los informes recopilados por PiunikaWeb (a través de Android Central), la actualización está causando notables problemas de conectividad Wi-Fi. Al parecer, tan pronto como se abre el menú Quick Share en Android, el Wi-Fi se desactiva y el dispositivo no puede ver ninguna red.

Puedes ver algunas de las quejas por ti mismo en los foros de ayuda de Pixel Phone y en Reddit. Aunque algunos usuarios han comentado que tienen el mismo problema, no parece que esté afectando a mucha gente.

Hasta el momento, Google no ha respondido y, en el momento de escribir este artículo, tampoco se ha tratado el informe oficial de errores. Tampoco está claro si esto afecta a un tipo concreto de dispositivo Android o a una versión concreta de Android.

Posibles soluciones alternativas

La nueva funcionalidad permite a los dispositivos Android enviar archivos a dispositivos Apple. (Image credit: TechRadar)

Según Android Central, hay un par de soluciones que puedes probar si te has visto afectado por este problema. En primer lugar, puedes eliminar por completo la extensión Quick Share a través de Ajustes: pulsa en Aplicaciones, luego en Ver todas las aplicaciones, selecciona la extensión y elige Desinstalar actualizaciones.

En segundo lugar, puedes desactivar el Wi-Fi antes de utilizar Quick Share y volver a activarlo después. No es una solución ideal, pero al menos te permitirá compartir algo desde tu dispositivo (aunque sea a través de Bluetooth en lugar de Wi-Fi).

No es seguro que la nueva compatibilidad con AirDrop sea la causa de este problema, pero es probable. Google ha realizado claramente un ingenioso trabajo de ingeniería entre bastidores, y es posible que el software y el hardware actuales de Android tengan dificultades para seguir el ritmo.

Hasta ahora, Apple no ha hecho ningún comentario al respecto, aunque es poco probable que esté contenta con el hackeo. Hay algunas buenas razones por las que no bloqueará la nueva conectividad de Android, especialmente si comienza a expandirse a más teléfonos y tabletas.

