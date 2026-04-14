El buzón de voz de Google Pixel por fin te permite grabar mensajes de bienvenida personalizados en una nueva versión beta

La última versión beta de la app de teléfono de Pixel incluye una nueva función llamada «Deja un mensaje»

Esto te permite grabar mensajes de voz personalizados

Hace que la experiencia de dejar un mensaje sea mucho más personalizada que con el saludo actual del Asistente de Google

"Take a Message" es una de las funciones más recientes de Google Pixel, ya que se lanzó junto con la serie Google Pixel 10 el año pasado, pero este servicio de buzón de voz basado en IA está a punto de mejorar.

Take a Message —que permite el buzón de voz en el dispositivo con transcripciones en tiempo real— hasta ahora no te permite grabar un saludo personalizado. En su lugar, el Asistente de Google saludará a la persona que llama con un saludo genérico y robótico.

Pero Android Authority ha descubierto que uno de sus teléfonos con la versión 217.0.895016164-publicbeta-pixel de Google Phone ahora ofrece la opción de grabar un mensaje personalizado.

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(Image credit: Android Authority)

Graba varios mensajes de bienvenida y elige uno

Un nuevo banner en la aplicación del teléfono les avisó de esta función, y luego pudieron grabar un mensaje a través de Ajustes > Grabar un mensaje > Administrar saludos.

Curiosamente, se pueden grabar y guardar varios saludos diferentes, aunque solo se puede activar uno; sin embargo, Android Authority ha visto fragmentos de código que sugieren que algún día se podrán asignar saludos específicos a contactos concretos.

Por ahora, sin embargo, el simple hecho de poder grabar saludos ya es una gran mejora. Si tienes un Google Pixel 6 o más reciente y estás ejecutando la última versión beta de la aplicación Teléfono, es posible que veas la función allí y, con suerte, pronto se lanzará en una versión estable.

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