Android 17 está causando problemas con la pantalla táctil a algunos usuarios de Pixel, pero hay una posible solución alternativa

Android 17 está causando problemas con la pantalla táctil a varios usuarios de Pixel

Google está al tanto del problema y ha sugerido algunas soluciones, pero al parecer estas no han funcionado para la mayoría de las personas

Otra solución sugerida en Reddit parece funcionar mejor, pero aún así no para todos

Android 17 no ha tenido el mejor de los comienzos: algunos de los primeros usuarios en actualizar han reportado problemas con las conexiones Wi-Fi y 5G, y ahora ha surgido otro error más, que en esta ocasión afecta a la pantalla táctil.

Según varios usuarios de Reddit (vía Android Authority), la actualización a Android 17 ha provocado problemas en la pantalla táctil, entre ellos que la pantalla se desplace en la dirección opuesta a la del deslizamiento, que ignore por completo los toques y que haya zonas muertas en las que la pantalla no responde.

Es difícil determinar qué tan extendido está este problema, pero hay varios hilos en Reddit al respecto, y también se ha reportado en el sistema de seguimiento de incidencias de Google. Así que, si aún no te has actualizado a Android 17, tal vez sea mejor que esperes un poco —aunque parece que, al menos, la serie Google Pixel 6 podría no verse afectada.

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La buena noticia es que Google está al tanto del error, ya que no solo se ha reportado en el sistema de seguimiento de incidencias de la empresa, sino que una cuenta oficial de Google respondió a uno de los hilos de Reddit, sugiriendo un par de posibles soluciones.

Varias características de Android 17 (Image credit: Google)

Tres posibles soluciones

Entre ellas se incluía borrar la caché, yendo a Ajustes > Aplicaciones > Ver todas las aplicaciones > Aplicación Pixel Launcher > Almacenamiento y caché > Borrar caché. Si eso no funciona, la otra sugerencia era iniciar el teléfono en modo seguro y ver si eso resuelve el problema.

Para hacerlo en un Pixel 6 o más reciente que esté encendido, mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos y, luego, mantén presionada la opción "Apagar" o "Reiniciar", y después toca "Aceptar". Si tu teléfono está apagado, debes presionar el botón de encendido y, cuando comience la animación, mantener presionado el botón para bajar el volumen hasta que termine la animación.

En cualquier caso, tu teléfono mostrará "modo seguro" en la parte inferior de la pantalla una vez que se inicie, y si esto resuelve el problema, entonces la causa es una aplicación de terceros, por lo que debes desinstalar temporalmente estas aplicaciones una por una, comenzando por las más recientes, hasta que encuentres la culpable.

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Sin embargo, aunque ese es el consejo oficial de Google, no parece haber funcionado para muchas personas. Lo que sí parece haber funcionado de manera un poco más generalizada es la sugerencia de desactivar el atajo de ampliación con triple toque.

Para hacerlo, ve a Ajustes > Accesibilidad > Ampliación; luego, desactiva "Atajo de ampliación" o toca sobre él y cambia la opción de ampliación a algo distinto de "Tocar tres veces la pantalla". Sin embargo, no está claro si esto ha funcionado para todos o no.

Así que, si ninguna de las soluciones anteriores te resuelve el problema, lamentablemente probablemente tendrás que esperar a que Google lance una solución adecuada. Esperemos que no tarde mucho.