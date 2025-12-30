Este rival del iPhone 17 demuestra que los teléfonos que no son Pro no tienen por qué renunciar a la calidad de las cámaras y la duración de la batería

Apple ha incorporado este año unas mejoras muy esperadas al iPhone 17: una pantalla ProMotion de 120 Hz, biseles más delgados, ajustes en la cámara y una mayor durabilidad son solo algunas de las mejoras que lo convierten, posiblemente, en el iPhone con mejor relación calidad-precio de la historia.

El iPhone 17 es sin duda uno de los mejores teléfonos compactos de 2025, y pensaba que no podía ser superado, hasta que empecé a usar el Vivo X300 como mi teléfono principal.

Para contextualizar, me gusta usar a diario modelos de gama alta como el iPhone 17 Pro Max y el Galaxy S25 Ultra, simplemente porque cuentan con el mejor hardware de sus respectivos fabricantes. ¿Necesitas la mejor duración de batería? Elige el modelo más grande. ¿Quieres las mejores cámaras? Los teléfonos Pro y Ultra de más de 200 g son tu mejor opción... a menos que uses el nuevo teléfono Vivo.

El Vivo X300 tiene el tamaño de un iPhone 17. Sin embargo, está diseñado para aquellos que no queremos un teléfono grande y pesado, pero necesitamos cámaras de gama alta y una batería que dure varios días. En el momento de escribir este artículo, no está disponible en Estados Unidos, Reino Unido ni Australia, pero el Vivo X300 demuestra que los teléfonos pequeños y que no son Pro no tienen por qué renunciar a lo que realmente importa. Permíteme explicarte.

El Vivo X300 es el teléfono compacto sin concesiones que estaba esperando

(Image credit: Prakhar Khanna/Future)

Al igual que el iPhone 17 de Apple, el Vivo X300 tiene una pantalla AMOLED de 6.3 pulgadas con soporte para una frecuencia de actualización de 120 Hz y la misma densidad de píxeles de 460 ppi. Es nítida, vívida, legible a plena luz del día y envolvente, gracias a los biseles delgados y al mínimo recorte de la cámara selfie. También cuenta con atenuación PWM de 2160 Hz, por lo que la pantalla es agradable para la vista, incluso durante las sesiones de lectura nocturnas.

El teléfono funciona con el chipset MediaTek Dimensity 9500, junto con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.1. Y, por primera vez, funciona con OriginOS fuera de China. No notarás ningún tipo de tartamudeo, retraso o bloqueo en el uso diario del Vivo X300 Pro, que también maneja con facilidad juegos exigentes, la edición de fotos con Lightroom Mobile y otras tareas que requieren más potencia.

En cuanto al software, me encanta el nuevo aspecto, las animaciones más elegantes y la interfaz de usuario más intuitiva en general. OriginOS 6 tiene algunas características inspiradas en iOS, como Origin Island: un elemento flotante con forma de pastilla, que también se puede utilizar para compartir elementos de la pantalla con otras aplicaciones mediante arrastrar y soltar. Muestra actualizaciones en directo en aplicaciones de reparto de comida y acciones contextuales, pero por ahora sigue siendo un trabajo en progreso.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Prakhar Khanna/Future)

El nuevo teléfono compacto de Vivo cuenta con tres cámaras con tecnología ZEISS en la parte trasera. El trío está encabezado por una cámara principal HP5 de 200 MP con OIS y un gran sensor de 1/1,4 pulgadas. Le acompañan una cámara periscopio Sony LYT-602 de 50 MP con OIS y zoom óptico de 3x, y una lente ultra gran angular JN1 de 50 MP con un campo de visión de 119 grados. En la parte delantera, se encuentra la misma cámara JN1 de 50 MP con autofoco para tus selfis.

Se trata de un hardware de cámara impresionante para un teléfono de este tamaño y peso. El Vivo X300 produce fotos atractivas con ricos detalles, un contraste decente, un buen rango dinámico y un agradable efecto bokeh en los retratos. Me encanta el procesamiento en la mayoría de los casos, excepto cuando aclara los tonos de piel incluso cuando el modo belleza está desactivado. Hay un montón de filtros ZEISS con los que jugar y más funciones como el modo Calle, el modo Superluna, etc.

Imágen 1 de 5 El procesamiento de la puesta de sol es precioso. (Crédito de la imagen: Prakhar Khanna/Future) I love the macro mode because getting details on Grand Seiko's dials isn't an easy task. (Crédito de la imagen: Prakhar Khanna/Future) It retains exceptional amount of details even in low-light 10x shots. (Crédito de la imagen: Prakhar Khanna/Future) Another 10x shot with rich details. (Crédito de la imagen: Prakhar Khanna/Future) A low-light 3x sample shot. (Crédito de la imagen: Prakhar Khanna/Future)

En cuanto a la duración de la batería, el Vivo X300 cuenta con una célula de ánodo de silicona de 6040 mAh (5360 mAh en los mercados de la UE) con soporte para carga por cable de 90 W (cargador incluido en la caja) y carga inalámbrica de 40 W. No es tan grande como las baterías de más de 7000 mAh que alimentan el OnePlus 15 o el Oppo Find X9 Pro, pero es más que suficiente para un teléfono de este tamaño y te durará todo el día, incluso con un uso intensivo.

Y lo mejor de todo es que todo esto cabe en un teléfono de 190 g. la cámara principal de 200 MP, el sensor teleobjetivo periscopio 3x, la batería de 6040 mAh, el diseño resistente (clasificación IP68, IP69) y la pantalla brillante se encuentran en un dispositivo que pesa 16 g menos que el iPhone 17 Pro de 206 g (que también utiliza una pantalla de 6,3 pulgadas).

(Image credit: Prakhar Khanna/Future)

También me encanta que Vivo se haya mantenido fiel a su característico módulo de cámara circular y haya conservado la personalidad del dispositivo, especialmente en un momento en el que varios fabricantes de teléfonos están abandonando sus diseños exclusivos.

Así pues, el X300 demuestra que no es necesario renunciar a las funciones de gama alta para tener un teléfono compacto y ligero. Es muy agradable utilizar un dispositivo que es cómodo de sostener y que tiene una durabilidad, una óptica, una pantalla y una duración de la batería dignas de un dispositivo insignia.

Ya hemos hablado de cómo el X300 Pro de Vivo, más caro, rivaliza con el iPhone 17 Pro, pero en realidad creo que el X300 normal es el teléfono más impresionante.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.