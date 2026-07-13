Este nuevo smartphone de Hisense con pantalla de tinta electrónica tiene una pantalla LCD desmontable en la parte trasera, pero preferiría que ambas pantallas intercambiaran su lugar

Hisense ha anunciado un smartphone con una pantalla trasera desmontable

La pantalla frontal es de tinta electrónica, y la trasera es LCD

Por el momento, el smartphone solo se ha anunciado para China, por lo que es posible que no esté ampliamente disponible

Ya no vemos mucha innovación en el diseño de los teléfonos inteligentes, así que siempre aplaudo cuando las empresas se atreven a probar algo nuevo. Eso es exactamente lo que ha hecho Hisense con su nuevo teléfono A10, ya que cuenta con dos pantallas, y una de ellas es desmontable.

Específicamente (vía GoodEreader), cuenta con una pantalla de papel electrónico monocromática de 6.13 pulgadas en la parte delantera (no está claro si se trata oficialmente de una pantalla E Ink) y una pantalla LCD a color desmontable en la parte trasera.

Funciona con Android 16, pero aún no se han revelado la mayoría de las especificaciones, salvo que utiliza un chipset de ocho núcleos de 4 nm, que según el filtrador Experience More es un Snapdragon. En cualquier caso, al ser de 4 nm, esto significa que no será un teléfono de gama alta, pero podría decirse que las especificaciones de gama alta serían un desperdicio en una pantalla de papel electrónico.

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Según Experience More, la pantalla LCD desmontable se venderá por separado. Esto tiene sentido, ya que no todo el mundo querrá necesariamente dos pantallas.

Pero es una idea interesante, que potencialmente te ofrece las ventajas tanto del papel electrónico como de la pantalla convencional de un teléfono; y como la segunda pantalla es desmontable, no tienes que cargar con el volumen ni la fragilidad de la segunda pantalla cuando no la quieras.

El Hisense A10 sin su pantalla desmontable (Image credit: Hisense)

Al revés

No puedo evitar pensar que hubiera tenido más sentido que la pantalla de e-paper fuera la parte trasera desmontable. Después de todo, para la mayoría de la gente, una pantalla de e-paper es más bien un dispositivo secundario —uno que tal vez se use para leer un libro o para ahorrar batería, pero no para la mayoría de las tareas que se realizan en un teléfono inteligente.

Existe un mercado para los teléfonos con pantalla de papel electrónico: por un lado, atraen a quienes buscan simplicidad o menos fatiga visual; por otro, pueden ayudar a que la gente use menos sus teléfonos, ya que la experiencia de uso es más lenta que con una pantalla LCD u OLED.

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Pero siguen siendo dispositivos de nicho, y aunque el Hisense A10, en cierto modo, te ofrece lo mejor de ambos mundos, podría terminar siendo aún más de nicho, ya que combina el nicho de una pantalla de papel electrónico con el nicho de un dispositivo de doble pantalla.

Así que, personalmente, me encantaría ver esto al revés: ofrecer a los compradores un teléfono inteligente convencional con la opción de un accesorio de papel electrónico. Pero hasta que alguna empresa nos ofrezca eso, siempre está el Xteink X4: un pequeño lector electrónico que se puede acoplar magnéticamente a la parte trasera de los teléfonos.

El problema es que no funciona