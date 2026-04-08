Este es el primer teléfono del mundo con doble pantalla a color, una de E Ink y otra de LCD. Estoy deseando probarlo

El Bigme Hibreak Dual cuenta con pantallas tanto en la parte delantera como en la trasera

Una es una pantalla LCD y la otra es una pantalla E Ink a color, lo que supone una combinación inédita a nivel mundial

Ya hemos visto anteriormente teléfonos similares con pantallas E Ink en escala de grises

Actualización del 4 de julio: Bigme ha confirmado a TechRadar que el Hibreak Dual utilizará una pantalla LCD, y no una pantalla OLED. Hemos actualizado el titular para reflejar esta información.

Como fan tanto de los lectores electrónicos como de los teléfonos poco convencionales, el próximo teléfono de Bigme, el Bigme Hibreak Dual, es exactamente el tipo de dispositivo que estaba esperando.

El Hibreak Dual es un teléfono de doble pantalla con una pantalla en cada lado, una de las cuales es un panel LCD y la otra una pantalla E Ink a color. Es probable que esta última pantalla sea la E Ink Kaleido 3, que se encuentra en muchos de los mejores lectores electrónicos y que Bigme ya utiliza en su teléfono HiBreak Pro de una sola pantalla.

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Según Bigme, se trata de una primicia mundial, aunque cabe señalar que ya hemos visto ideas similares anteriormente, como, por ejemplo, la serie Yotaphone, que incorporaba una pantalla de papel electrónico en un lado y una pantalla OLED o LCD en el otro. Sin embargo, esos teléfonos usaban papel electrónico en escala de grises, no la versión a color que tendremos aquí (Bigme también le ha confirmado a TechRadar que lanzará una versión monocromática del Hibreak Dual).

Esos modelos de Yotaphone también son antiguos, y aunque el Hisense A6L llegó al mercado con un diseño similar de doble pantalla más recientemente, incluso ese ya tiene unos cuantos años. Por lo tanto, un nuevo modelo —especialmente con la incorporación del color— es una perspectiva emocionante.

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Hasta ahora se sabe poco sobre este teléfono de Bigme, pero cabe destacar que la marca cuenta con experiencia en la fabricación de teléfonos con pantalla de tinta electrónica, como el Hibreak S, que aparece en la imagen al principio de este artículo. En el pasado, estos dispositivos solo tenían una pantalla, que combinaba las ventajas de la tecnología E Ink —como un menor consumo de batería y un menor riesgo de fatiga visual— con todas las funciones de un teléfono.

Lo mejor de dos mundos

Con el Hibreak Dual, es probable que la empresa también resuelva los problemas de la tecnología E Ink, como su frecuencia de actualización mucho más baja. En este caso, es de suponer que podrás elegir si quieres usar la pantalla E Ink o la pantalla LCD, dependiendo de lo que quieras hacer.

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Obviamente, elegirías E Ink para leer libros, pero también podrías optar por ella cuando quieras ahorrar batería o reducir las distracciones. Por otro lado, la pantalla LCD presumiblemente te brindaría una experiencia de smartphone convencional.

Y dado que la pantalla E Ink aquí es capaz de mostrar colores, debería ser una mejora respecto a las versiones anteriores de esta idea que hemos visto en otras marcas. Dicho esto, seguramente se trate de un dispositivo de nicho, por lo que será interesante ver qué tan exitoso resulta.

Ese éxito dependerá, en parte, de las especificaciones del teléfono, y aún no sabemos cuáles son. Pero dado que Bigme afirma que el Hibreak Dual estará disponible pronto, esperamos saber más en poco tiempo.