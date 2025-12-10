¡Es oficial! El nuevo realme GT 8 Pro será el primer smartphone en México potenciado con el Snapdragon 8 Elite Gen 5

¡Todo está listo para la llegada del nuevo realme GT 8 Pro! Uno de los smartphones más esperados, pues sería uno de los primeros dispositivos en incorporar el nuevo chipset Snapdragon 8 Elite 5 de Qualcomm.

Este lanzamiento marca la segunda generación consecutiva de la serie realme GT en debutar con las plataformas móviles premium de Qualcomm, después de que el GT 7 Pro introdujera el chip Snapdragon 8 Elite en 2024.

El GT 8 Pro redefine los estándares de la industria para los smartphones premium, consolidando la posición de realme a la vanguardia del segmento de alta gama. Este dispositivo promete un rendimiento sin precedentes, una experiencia superior de gaming y capacidades de multitarea totalmente fluidas.

El revolucionario Snapdragon 8 Elite Gen 5 representa la plataforma móvil más potente de próxima generación de Qualcomm. Su avanzada tecnología de proceso TSMC N3p de 3 nm garantiza una excelente eficiencia energética. Además, integra una nueva arquitectura de procesador octa-core 2+6, alcanzando una frecuencia líder en la industria de hasta 4.61 GHz en su configuración estándar, ofreciendo una potencia excepcional.

Como el primero de los primeros dispositivos con Snapdragon 8 Elite Gen 5 en debutar en el mercado, el realme GT 8 Pro está preparado para demostrar un rendimiento de primer nivel en su categoría. Con una puntuación en Antutu que supera los 4 millones, este nuevo dispositivo no solo destaca por su potencia bruta; también representa una fusión perfecta entre velocidad, eficiencia, gaming y experiencia de uso.

Impulsado además por el chip Hyper Vision+ AI de realme y la exclusiva tecnología de programación profética de eficiencia energética realme GT BOOST 3.0, el GT 8 Pro ofrece capacidades de gaming sorprendentemente fluidas. Es capaz de ejecutar dos juegos de alta demanda, como PUBG y Genshin Impact, de manera simultánea y a altas tasas de cuadros durante una hora, posicionándose como líder de la industria en optimización especializada.

El realme GT 8 Pro llegará al mercado en las primeras semanas de diciembre del 2025, con grandes sorpresas que buscarán redefinir los estándares del segmento de smartphones insignia.