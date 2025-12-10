¡Es oficial! El nuevo realme GT 8 Pro será el primer smartphone en México potenciado con el Snapdragon 8 Elite Gen 5
realme anuncia el GT 8 Pro, el primer smartphone oficial en México con Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.
¡Todo está listo para la llegada del nuevo realme GT 8 Pro! Uno de los smartphones más esperados, pues sería uno de los primeros dispositivos en incorporar el nuevo chipset Snapdragon 8 Elite 5 de Qualcomm.
Este lanzamiento marca la segunda generación consecutiva de la serie realme GT en debutar con las plataformas móviles premium de Qualcomm, después de que el GT 7 Pro introdujera el chip Snapdragon 8 Elite en 2024.
El GT 8 Pro redefine los estándares de la industria para los smartphones premium, consolidando la posición de realme a la vanguardia del segmento de alta gama. Este dispositivo promete un rendimiento sin precedentes, una experiencia superior de gaming y capacidades de multitarea totalmente fluidas.
El revolucionario Snapdragon 8 Elite Gen 5 representa la plataforma móvil más potente de próxima generación de Qualcomm. Su avanzada tecnología de proceso TSMC N3p de 3 nm garantiza una excelente eficiencia energética. Además, integra una nueva arquitectura de procesador octa-core 2+6, alcanzando una frecuencia líder en la industria de hasta 4.61 GHz en su configuración estándar, ofreciendo una potencia excepcional.
Como el primero de los primeros dispositivos con Snapdragon 8 Elite Gen 5 en debutar en el mercado, el realme GT 8 Pro está preparado para demostrar un rendimiento de primer nivel en su categoría. Con una puntuación en Antutu que supera los 4 millones, este nuevo dispositivo no solo destaca por su potencia bruta; también representa una fusión perfecta entre velocidad, eficiencia, gaming y experiencia de uso.
Impulsado además por el chip Hyper Vision+ AI de realme y la exclusiva tecnología de programación profética de eficiencia energética realme GT BOOST 3.0, el GT 8 Pro ofrece capacidades de gaming sorprendentemente fluidas. Es capaz de ejecutar dos juegos de alta demanda, como PUBG y Genshin Impact, de manera simultánea y a altas tasas de cuadros durante una hora, posicionándose como líder de la industria en optimización especializada.
El realme GT 8 Pro llegará al mercado en las primeras semanas de diciembre del 2025, con grandes sorpresas que buscarán redefinir los estándares del segmento de smartphones insignia.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.