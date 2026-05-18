El REDMAGIC 11S Pro quiere dominar el gaming móvil con Snapdragon 8 Elite Gen 5

¡Atención! Sobre todo si eres fan de los juegos móviles, pues RedMagic presentó en China la nueva serie REDMAGIC 11S Pro. A continuación todos los detalles.

Esta nueva línea insignia celebra el octavo aniversario de la marca con mejoras integrales en rendimiento overclockeado, gaming multiplataforma, sistema de enfriamiento activo, pantalla completamente inmersiva, diseño enfocado en esports, autonomía, carga rápida y experiencias potenciadas por inteligencia artificial.

La serie REDMAGIC 11S Pro está construida bajo la filosofía de la marca “Win More Games” (“Gana más partidas”). Más allá de ofrecer especificaciones de alto nivel, combina hardware de última generación con sistemas avanzados de enfriamiento, optimización inteligente del sistema, tecnología de pantalla inmersiva y controles de alta precisión para brindar una experiencia de juego consistente y decisiva.

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Diseñado como una plataforma portátil de esports, el 11S Pro Series integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, el chip gaming propietario RedCore R4 y la tecnología Energy CUBE 3.0. Esta combinación ofrece alto rendimiento, optimización avanzada del sistema y capacidades de juego multiplataforma. Todo esto se complementa con una arquitectura de enfriamiento dual y una pantalla BOE X10 AMOLED de nueva generación, permitiendo disfrutar de juegos móviles, títulos AAA, proyección a escritorio y uso cotidiano en un solo dispositivo.

Potencia de nivel flagship para sesiones de juego prolongadas

En el corazón de la serie REDMAGIC 11S Pro se encuentra el Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, una versión mejorada de la plataforma insignia de Qualcomm, capaz de alcanzar velocidades de hasta 4.74 GHz. Este chip está optimizado para cargas de trabajo exigentes como renderizado gráfico avanzado, superresolución e interpolación de cuadros, garantizando un desempeño estable incluso en juegos con altas tasas de cuadros.

Para mantener ese rendimiento de forma sostenida, REDMAGIC incorpora su chip propietario RedCore R4, encargado de funciones clave como optimización táctil, mejora de cuadros, aceleración de renderizado y herramientas impulsadas por IA. A su vez, trabaja junto con Energy CUBE 3.0, una tecnología que coordina de forma inteligente el rendimiento, la gestión térmica y la eficiencia energética.

Energy CUBE 3.0 también utiliza IA para analizar la tasa de cuadros y ajustar dinámicamente los recursos del sistema según las necesidades de cada juego, logrando un mejor equilibrio entre potencia, consumo energético y duración de batería.

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En el apartado visual, la serie 11S Pro ofrece superresolución e interpolación de cuadros en más de 200 títulos populares, lo que se traduce en gráficos más nítidos, movimiento más fluido y una experiencia de juego más responsiva.

Enfriamiento líquido de nueva generación

Para disipar el calor generado por su potente hardware, la serie REDMAGIC 11S Pro integra el sistema AquaCore Cooling System, que combina el ventilador TurboFan, un diseño de flujo de aire interno, arquitectura 4D Vapor Chamber y tecnología Composite Liquid Metal 3.0.

El TurboFan alcanza hasta 24,000 rpm, ofreciendo una alta eficiencia térmica con un nivel de ruido inferior a 30 dB y resistencia al agua IPX8.

En el caso del REDMAGIC 11S Pro+, el sistema de enfriamiento adopta conceptos inspirados en servidores con IA y combina refrigeración líquida, flujo de aire activo, metal líquido y cámaras de vapor en una arquitectura híbrida multicapa. Esto permite transferir el calor rápidamente desde los componentes clave para mantener un rendimiento estable durante largas sesiones de juego.

Pantalla sin interrupciones y diseño gamer transparente

La serie REDMAGIC 11S Pro conserva el característico diseño transparente inspirado en esports. A pesar de integrar grandes baterías y complejos sistemas de enfriamiento, el equipo mantiene una parte trasera completamente plana para ofrecer un agarre cómodo y uniforme.

El REDMAGIC 11S Pro+ estará disponible en los colores Nightfreeze (negro transparente) y Subzero (plata transparente), mientras que el REDMAGIC 11S Pro llegará en Matte Black y Matte Silver.

Ambos modelos incorporan iluminación RGB personalizable en los gatillos, logotipo central, marco lateral y ventilador, reforzando su estética gamer.

La pantalla es un panel BOE X10 AMOLED de 6.85 pulgadas con resolución 1.5K (2688 x 1216 píxeles), tasa de refresco de 144 Hz y una relación pantalla-cuerpo del 95.3%, gracias a biseles ultradelgados de apenas 1.25 mm.

Además, su diseño de pantalla completa elimina perforaciones o notch, ya que integra una cámara frontal de 16 MP oculta bajo la pantalla (UDC), lo que permite una experiencia visual totalmente inmersiva.

Batería, carga rápida y controles de alta precisión

El REDMAGIC 11S Pro cuenta con una batería dual de 8,000 mAh, la mayor capacidad en la historia de la marca, compatible con carga rápida de 80 W.

Por su parte, el REDMAGIC 11S Pro+ integra una batería dual de 7,500 mAh con carga rápida de 120 W y soporte para carga inalámbrica de hasta 80 W.

En cuanto al control táctil, la serie incorpora la solución Synaptics con el algoritmo MagicTouch 4.0, que ofrece una tasa de muestreo táctil instantánea de hasta 3,000 Hz y 360 Hz con múltiples dedos.

También incluye gatillos laterales independientes con una tasa de muestreo de 520 Hz, ideales para juegos competitivos como FPS y MOBAs.

Audio premium y conectividad completa

La experiencia multimedia se complementa con un sistema de audio DTS:X Ultra, bocinas duales, arreglo de tres micrófonos y puerto de 3.5 mm para audífonos.

Además, integra motor lineal en eje X, vibración 4D, conectividad Wi-Fi 7, NFC, emisor infrarrojo y puerto USB-C de funciones completas.

Inteligencia artificial y compatibilidad multiplataforma

La serie funciona con REDMAGIC OS 11.5 e incluye a Mora AI Assistant, una asistente inteligente que ofrece herramientas como coaching táctico con IA y apoyo interactivo para mejorar la estrategia y facilitar la comunicación durante las partidas.

También mejora sus capacidades de proyección, con soporte para salida de video en 1080p a altas tasas de refresco y hasta 4K a 144 Hz, ajustando automáticamente la relación de aspecto para eliminar bordes negros al conectarse a pantallas externas.

Dispositivo oficial en torneos profesionales

Gracias a su estabilidad, sistema de enfriamiento y controles responsivos, la serie REDMAGIC 11S Pro ha sido adoptada como dispositivo oficial en diversas competencias profesionales de esports en China, incluyendo torneos de CrossFire Mobile, Arena Breakout, Call of Duty: Mobile, Wild Rift y Speed League.

Nuevos accesorios para el ecosistema REDMAGIC

La marca también presentó nuevos productos para expandir su ecosistema gamer, entre ellos el mouse GS09 Carbon Fiber Gaming Mouse, nuevas versiones del REDMAGIC Cooler 8 Pro y la batería magnética Dao Energy Card Pro.

El GS09 destaca por su peso de apenas 49 gramos y por incorporar un sensor PAW3950, switches ópticos personalizados, polling rate de hasta 8K y sensibilidad de hasta 30,000 DPI.

Además, REDMAGIC adelantó la próxima llegada de la REDMAGIC Gaming Tablet 5 Pro, que se lanzará globalmente como REDMAGIC Astra 2 Gaming Tablet.

Precio y disponibilidad en China

La serie REDMAGIC 11S Pro estará disponible en China a partir del 18 de mayo de 2026, con precios desde 5,499 yuanes.

REDMAGIC 11S Pro Matte Black o Matte White 12 GB + 256 GB: 5,499 yuanes.

REDMAGIC 11S Pro+ Nightfreeze (Black Transparent) o Subzero (Silver Transparent) 12 GB + 256 GB: 6,199 yuanes. 16 GB + 512 GB: 6,999 yuanes. 16 GB + 1 TB: 7,999 yuanes.



Disponibilidad internacional

REDMAGIC dará a conocer los detalles sobre la disponibilidad global de la serie REDMAGIC 11S Pro el próximo 27 de mayo de 2026 a través de su sitio oficial.

La compañía señaló que algunas funciones y configuraciones disponibles en la versión china podrían variar en el modelo internacional.