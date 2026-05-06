"El iPhone Ultra de Apple parece un gran paso atrás respecto a la experiencia actual con el iPhone", afirma un YouTuber mientras muestra lo que, según él, es una unidad de prueba

Al parecer, se ha filtrado una unidad de prueba del iPhone Ultra de Apple

Ha sido analizada por el popular YouTuber Unbox Therapy

El video examina a fondo muchos aspectos del dispositivo del que tanto se habla

El iPhone plegable de Apple, al que, según se informa, se le conoce como iPhone Ultra, debe de ser uno de los secretos peor guardados del mundo tecnológico en este momento, tras la aparición de numerosas filtraciones y rumores; y la última de ellas muestra lo que, según se dice, son prototipos del dispositivo.

Estas imágenes provienen del popular YouTuber Unbox Therapy, quien analizó minuciosamente los prototipos en un nuevo video publicado en su canal, en el que comenta diversos aspectos del dispositivo.

Señaló que los botones de volumen se encuentran en la parte superior del teléfono, mientras que los altavoces están situados en esquinas diagonalmente opuestas entre sí. En la parte trasera se ven lo que parecen ser dos lentes de cámara alojadas en el tradicional «saliente de la cámara» de Apple.

El artículo continúa a continuación.

En cuanto al diseño, la unidad de prueba del iPhone Ultra tiene la forma de un rectángulo ancho cuando está plegado —con proporciones similares a las de un pasaporte— y se parece más a una tableta tradicional cuando está desplegado. La bisagra vertical hace que el iPhone se despliegue como un libro, en lugar de tener el diseño tipo concha de algunos de los mejores teléfonos plegables, y esto concuerda con lo que los rumores anteriores han indicado que veremos de Apple.

Es una forma que Unbox Therapy describe como "tan extraña, este diseño. Eso es extraño". En comparación con el Google Pixel Fold, el iPhone Ultra tiene un aspecto bastante diferente, con una altura menor pero un ancho ligeramente más grueso. Aun así, eso baja el centro de gravedad y hace que el dispositivo sea "estable" y no se incline hacia arriba cuando está abierto, según Unbox Therapy.

Otra razón para este diseño podría ser que la relación de aspecto del dispositivo plegado es similar a la de un iPad, lo que podría ayudar a los desarrolladores a adaptar eficazmente sus aplicaciones al nuevo teléfono.

"Un retroceso importante"

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Unbox Therapy) (Crédito de la imagen: Unbox Therapy) (Crédito de la imagen: Unbox Therapy) (Crédito de la imagen: Unbox Therapy) (Crédito de la imagen: Unbox Therapy) (Crédito de la imagen: Unbox Therapy) (Crédito de la imagen: Unbox Therapy)

En cuanto a sus dimensiones, el dispositivo mide 117,71 mm de alto y 84,27 mm de ancho cuando está plegado. Su grosor es de 5,24 mm cuando está desplegado, similar al del iPhone Air; cuando está plegado, mide 11,02 mm en su punto más delgado y 16,57 mm en el saliente de la cámara.

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Hablando de eso, Unbox Therapy observó que el saliente de la cámara es «enorme», tanto que al apoyar el teléfono sobre una mesa se crea una gran «rampa» que hace que el teléfono se tambalee considerablemente al tocarlo, lo suficiente como para convertirlo en un potencial «campeón del tambaleo», señaló Unbox Therapy con ironía.

Curiosamente, Unbox Therapy estaba convencido de que la intención de Apple es que la gente use el iPhone Ultra en su estado desplegado la mayor parte del tiempo. De hecho, estaban tan convencidos de esto que describieron el formato plegado como algo que «se siente como una gran degradación respecto a tu experiencia actual con el iPhone».

Con una altura menor y un mayor grosor en comparación con cualquiera de los mejores iPhones, el dispositivo plegado parece estar en desventaja, argumentó Unbox Therapy. Es cuando el producto está desplegado cuando realmente destaca.

Vale la pena señalar que, dado que el dispositivo probado por Unbox Therapy era supuestamente una unidad de prueba, no reflejará al 100 % lo que Apple podría lanzar, incluso si se trata del artículo genuino. Las unidades de prueba están diseñadas para mostrar aproximadamente cómo se verá y se sentirá el producto terminado, pero los aspectos fundamentales —como los altavoces, el software, las cámaras y mucho más— pueden variar o estar completamente ausentes.

Por lo tanto, eso significa que debemos tomar el video de Unbox Therapy con bastante cautela. Si bien podría dar una idea general de lo que Apple podría lanzar a finales de este año, sin duda veremos algunas diferencias, tanto grandes como pequeñas, entre esto y lo que la empresa presente finalmente.

Aun así, dado que Apple es la empresa detrás de este producto —y considerando los rumores sobre la marca «Ultra» y un precio superior a los 2000 dólares—, podemos esperar algo que podría convertirse rápidamente en uno de los mejores teléfonos plegables del mercado. Si ese será o no el caso se verá cuando el iPhone Ultra haga su aparición, lo cual esperamos que sea a finales de este año.

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