El iPhone 17 Pro acaba de perder una función clave de la cámara y Apple no explica por qué

El iPhone 17 Pro perdió una función de fotografía popular

El cambio ha sido confirmado por un documento oficial de Apple.

Sin embargo, Apple no dice por qué se realizó el cambio.

Normalmente, al comprar uno de los mejores iPhones, se espera que sus funciones sean más avanzadas que las del modelo anterior. En la mayoría de los casos, esto es así con el iPhone 17 Pro, pero algunos usuarios con ojo de águila acaban de notar que le falta una función clave en la cámara en comparación con el iPhone 16 Pro, y la gente está decepcionada.

Los usuarios de Reddit y de los foros oficiales de Apple han notado que el iPhone 17 Pro no permite usar el modo Noche al tomar fotografías en modo Retrato, y catalyticclover en Reddit dice: "Los retratos de noche no se ven tan bien como podrían, y es una degradación en comparación con la calidad que podían lograr los modelos anteriores".

El sitio web de noticias Macworld ha confirmado que un documento de soporte de Apple respalda las afirmaciones de los usuarios, ya que incluye desde el iPhone 12 Pro hasta el iPhone 16 Pro Max como dispositivos que pueden usar el modo Noche y el modo Retrato simultáneamente, excluyendo el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Considerando que el iPhone 16 Pro del año pasado permitía usar estas dos funciones simultáneamente, parece que el nuevo iPhone de gama alta viene con una notable reducción de la cámara (al menos en este aspecto).

El modo Retrato te permite tomar fotos de estudio que desenfocan el fondo con elegantes efectos bokeh, manteniendo al sujeto enfocado. El modo Noche de Apple , por su parte, permite fotos de larga exposición que te permiten capturar mejores imágenes incluso con poca luz. Al combinarlos, puedes crear fotos artísticas incluso con poca luz.

O al menos, era posible en el iPhone 16 Pro. Macworld afirma que las imágenes en modo Noche tomadas con un iPhone 17 Pro carecen de la información de profundidad que se utiliza para crear fotos en modo Retrato, lo que impide que ambas funciones se usen juntas. Por el contrario, al intentar tomar una foto en modo Retrato en la oscuridad, la opción de modo Noche desaparece. Al no poder combinar estas dos herramientas con el iPhone 17 Pro, los fotógrafos tendrán menos recursos.

Un movimiento inexplicable

A pesar de esta decepción, la cámara del iPhone 17 Pro sigue siendo una mejora considerable respecto a la de su predecesor. Ahora incluye tres lentes con una resolución de 48 MP, la capacidad de capturar fotos y vídeos simultáneamente, una cámara frontal con Center Stage y mucho más.

Se desconoce por qué Apple ha eliminado la posibilidad de combinar los modos Retrato y Noche en el iPhone 17 Pro, ya que la compañía no ha comentado al respecto. Hemos solicitado a Apple sus comentarios y actualizaremos esta noticia si recibimos respuesta.

Con suerte, Apple decidirá traerlo de vuelta a través de una actualización de software, pero sin saber por qué se realizó el cambio en primer lugar, no sabemos si se debe a una razón técnica que impediría su regreso.

Lo único que sabemos es que es muy inusual que Apple descarte una función tan popular como esta, especialmente porque se puede combinar el modo Retrato y el modo Noche desde el lanzamiento del iPhone 12 Pro en 2020. Si te gusta crear retratos en entornos oscuros, es posible que el iPhone 17 Pro no sea el teléfono para ti.