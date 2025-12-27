¿Cerrar aplicaciones ahorra batería? La respuesta no es la que crees

Aunque nuestros teléfonos tienen baterías más grandes y sistemas de energía más inteligentes, seguimos obsesionados con aprovechar al máximo la carga. ¿Traigo power bank? ¿Dónde está el cable? ¿Alguien tiene un cable de repuesto? Hay días en que mantener el teléfono funcionando puede parecer un trabajo de tiempo completo.

Por eso los mitos sobre la batería se propagan con tanta facilidad. Prometen resultados rápidos y una sensación de control. Ya hemos analizado si deberías cargarla al 100 % , pero aquí hay otro mito que se resiste a desaparecer: que cerrar todas las aplicaciones abiertas ahorrará batería.

¿Es eso realmente cierto? Y si no, ¿qué ayuda? Hablamos con expertos para averiguarlo.

El mito

En iOS, al deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla se abre el Selector de aplicaciones, donde puedes cerrar aplicaciones deslizando hacia arriba en su vista previa (Image credit: Apple)

La idea es simple. Si todas esas aplicaciones están abiertas, seguramente están consumiendo mucha batería. Y borrarlas es productivo y satisfactorio. Como si estuvieras ordenando tu teléfono y dándole menos cosas en las que pensar.

Probablemente ya conozcas el proceso para cerrar una app. En iPhones, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla (o haz doble clic en el botón Inicio en el iPhone 8 y anteriores) y luego desliza hacia arriba sobre la app para cerrarla. En Android, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, mantén pulsado el botón y suéltalo, y luego desliza hacia arriba sobre la app.

Es fácil entender por qué esta creencia se ha arraigado. La interfaz hace que parezca que esas aplicaciones están ahí, ejecutándose todas a la vez, consumiendo mucha energía silenciosamente. Por eso, borrarlas parece una especie de mantenimiento. Pero el funcionamiento de los teléfonos modernos es muy diferente de lo que la mayoría de la gente imagina.

Lo que dicen los expertos

“Forzar el cierre de aplicaciones no ayuda a la batería”, dice Steven Athwal, director ejecutivo y fundador de la empresa de tecnología reacondicionada The Big Phone Store. “Sí, es un truco muy popular, pero se usa de forma incorrecta”.

Athwal explica que al forzar el cierre de una aplicación y luego abrirla, el teléfono tiene que reiniciarla desde cero. "Esto consume energía del procesador y la RAM, y la batería paga el precio". En otras palabras, cerrar y volver a abrir puede consumir más energía que simplemente dejar la aplicación suspendida en segundo plano.

En resumen No necesitas cerrar la mayoría de las aplicaciones constantemente. De hecho, pueden consumir más batería. En su lugar, reduce el brillo y desactiva la actualización en segundo plano y los permisos de ubicación.

Porque, como dice Athwal, tu teléfono ya sabe lo que hace. «Los teléfonos actuales tienen la tecnología para congelar estas aplicaciones en segundo plano, por lo que consumes más energía para volver a abrirlas que si las dejaras abiertas».

Ritesh Chugh, profesor asociado y experto en tecnología social de la Universidad Central de Queensland (Australia), explica lo que ocurre entre bastidores. «Tanto iOS como Android suspenden las aplicaciones inactivas en la memoria, lo que significa que dejan de consumir el procesador y la batería hasta que se abren de nuevo. Mantenerlas abiertas normalmente no supone un consumo adicional de energía».

Añade que ambos sistemas operativos tienen sistemas integrados –Doze y App Standby de Android, y Low Power Mode, Adaptive Power y sospecha automática de Apple– que reducen la actividad en segundo plano sin que los usuarios tengan que intervenir.

(Image credit: Apple)

Entonces, si cerrar aplicaciones no suele solucionar el problema, ¿por qué tanta gente cree que sí? En parte, porque los teléfonos antiguos gestionaban las aplicaciones en segundo plano con menos eficiencia. Y en parte, porque no es un mito. Hay excepciones.

"Esto no aplica a ciertas aplicaciones", dice Athwal. "Las aplicaciones de GPS, videollamadas y de verificación de datos se ejecutan constantemente en segundo plano, incluso si las minimizas. Desliza estas aplicaciones para evitar que se descargue la batería".

Chugh coincide en que vale la pena hacerlo si algo no funciona bien. «Cerrar aplicaciones es útil principalmente en algunas situaciones, como cuando una aplicación se bloquea, agota la batería o sigue usando datos o ubicación en segundo plano».

Entonces, ¿qué hacer?

Así que cerrar aplicaciones no es perjudicial. Simplemente no es el truco cotidiano para ahorrar batería que mucha gente asume. Y hay hábitos mucho más efectivos.

"Fíjate en el brillo de la pantalla; te está agotando la batería", dice Athwal. "Activa el brillo automático o, si puedes, simplemente bájalo". También recomienda desactivar la actualización en segundo plano y limitar el acceso a la ubicación solo a las aplicaciones que realmente lo necesitan.

(Image credit: Future)

Chugh afirma que los pequeños hábitos constantes marcan la mayor diferencia. "Usar wifi en lugar de datos móviles siempre que sea posible, activar el modo de ahorro de batería y desactivar el GPS, el Bluetooth y el 5G cuando no se necesiten pueden prolongar la vida útil del teléfono entre cargas".

La temperatura puede ser otro enemigo inesperado. "Medidas sencillas como mantener el teléfono alejado del calor o el frío extremos, ya que las baterías se degradan más rápido por encima de los 35 °C o por debajo de los 0 °C, también pueden ayudar a que la batería dure más y se mantenga en buen estado con el tiempo", explica. Un consejo útil ahora que llegó el invierno para nosotros, los pobres del hemisferio norte.