¿Buscas una oferta para cambiar de smartphone? Aquí cuatro opciones Android asequibles que debes considerar

Durante los últimos 20 años, he cambiado un teléfono Android económico por otro. En ese tiempo, he tenido unos seis teléfonos diferentes de tres o cuatro fabricantes distintos. Y aunque ahora tengo un iPhone, es de hace tres generaciones. En resumen, ¡me encantan los teléfonos económicos!

Si estás buscando actualizar tu dispositivo actual con algo súper asequible, hemos seleccionado cuatro de nuestros favoritos que vale la pena considerar en este momento. La lista incluye el Galaxy A56, el Pixel 9a, el Nothing Phone 3a Pro y el OnePlus Nord 4. Todos ellos son teléfonos económicos, pero si quieres ahorrar aún más dinero, siempre puedes considerar también los modelos de la generación anterior.

También tenemos una guía dedicada a los mejores teléfonos baratos con un análisis en profundidad de los smartphones de Samsung, Apple y Google. Si, por el contrario, quieres gastar un poco más, tenemos guías con los mejores teléfonos Android, los mejores iPhones y los mejores teléfonos con cámara.

Sin más preámbulos, echemos un vistazo a nuestras opciones favoritas para cambiar tu teléfono Android por uno barato.

1. Samsung Galaxy A56

(Image credit: Future)

La razón por la que destacamos el Samsung Galaxy A56, un dispositivo de gama media, es que ofrece una pantalla magnífica, una batería con una duración extraordinaria y materiales que le dan un aspecto más premium de lo que sugiere su precio.

En nuestra reseña del Samsung Galaxy A56, nuestro crítico afirmó que estaba más cerca que nunca de cambiar su iPhone por un Android. Los elogios se debían a su estructura delgada y ligera, su buena dosis de funciones de inteligencia artificial y su impresionante versatilidad. Este es un teléfono que se adapta a casi cualquier persona. Digo «casi» porque no es el teléfono más potente y seguramente no satisfará a los jugadores móviles más exigentes.

Echemos un vistazo más de cerca a las especificaciones. La pantalla de 6.7 pulgadas cuenta con tecnología AMOLED que ofrece una imagen maravillosamente vibrante sin importar lo luminosa que sea la habitación en la que te encuentres. Tener una pantalla tan grande como esta no está garantizado al comprar un teléfono económico, por lo que vale la pena tomar nota.

La carcasa tiene la clasificación IP67, lo que significa que está protegida contra el polvo y puede soportar una breve inmersión en agua. Sin embargo, no lo lleves a la piscina, o no te gustarán los resultados.

El teléfono tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, una lente ultra gran angular de 12 MP y una cámara macro de 5 MP. El paquete de opciones permitirá a los usuarios tomar fotos razonables. Pero si buscas un conjunto de cámaras que supere las expectativas sin salirte del presupuesto, te recomendamos el Pixel 9a o el Nothing Phone 3a Pro.

Si te gusta el diseño del A56, pero aún no te lo puedes permitir, entonces vale la pena echarle un vistazo a su predecesor, el A55. Tiene una pantalla más pequeña, pesa un poco más y no cuenta con las últimas funciones de inteligencia artificial, pero si nada de eso te preocupa, vale la pena echarle un vistazo.

2. Google Pixel 9a

(Image credit: Future)

Si quieres aprovechar el impresionante conjunto de funciones de IA de Google sin tener que pagar por un teléfono insignia, entonces tu elección tiene que ser el Pixel 9a. En nuestra reseña del Google Pixel 9a, Philip Berne dijo que «le gustan especialmente las herramientas de llamada con IA de Google». Esto incluye la capacidad de la IA de Google para responder y filtrar una llamada, grabar y transcribir una conversación, e incluso esperar en línea para que tú no tengas que hacerlo.

Además de la increíble inteligencia artificial, también obtendrás una tecnología de cámara excepcional. La cámara principal de 48 MP es más que capaz de ofrecer fotos de la máxima calidad. Pero es la lente macro la que se lleva todo el protagonismo; después de probarla con su cámara réflex digital, Philip Berne concluyó que «es tan buena, a máxima resolución, que ofrece una razón de peso para considerar este teléfono». Si te gusta la fotografía macro, probablemente nunca hayas visto un teléfono inteligente que pueda acercarse tanto y tomar fotos tan nítidas».

Las ventajas continúan cuando nos fijamos en la calidad de fabricación, que es perfectamente duradera. Sin embargo, si nos centramos en el diseño, los elogios cesan; por desgracia, el Pixel 9a carece de personalidad y carácter. Pero si estás buscando un teléfono económico, imagino que el aspecto del teléfono no es una de tus prioridades. Si me equivoco, entonces deberías alejarte del 9a.

Si no te importa renunciar a algunas de las prestaciones y funciones que ofrece el 9a, el Pixel 8a también es una gran opción si lo encuentras en tiendas de terceros.

3. Nothing Phone 3a Pro

(Image credit: Future)

Parece que la mayoría de los teléfonos Android económicos han terminado siendo muy similares entre sí. No se puede decir lo mismo del Nothing Phone 3a Pro, que vive en un mundo propio. Con patrones de luz Glyph, señales de sonido a juego y una interfaz minimalista NothingOS, el 3a Pro definitivamente se destaca en lugar de pasar desapercibido.

La estética del diseño da como resultado una carcasa gruesa de 8,4 mm, más gruesa que la del iPhone 16e o el Galaxy A56. Sin embargo, los teléfonos económicos suelen ser un poco más toscos y menos refinados que sus homólogos insignia, por lo que no hay sorpresas en este aspecto.

Las especificaciones generales son sorprendentemente impresionantes, superando al iPhone 16e en la mayoría de los aspectos. El Nothing Phone 3a Pro no solo tiene una pantalla más grande con una frecuencia de actualización de 120 Hz, sino también una batería más grande y una carga más rápida. Y eso sin mencionar la mayor capacidad de almacenamiento y más RAM. Nuestro revisor experimentó «muchos retrasos y un rendimiento entrecortado», aunque se trata más bien de un caso de «se obtiene lo que se paga».

Nos encanta la lente de la cámara con zoom óptico 3x, algo poco habitual en los smartphones de este rango de precios. Contar con una lente de zoom real ayuda a garantizar un alto nivel de calidad de imagen en varios niveles de zoom y, en mi opinión, es mucho mejor que un zoom digital. Este es el mejor Nothing Phone hasta la fecha y, con su precio tan económico, es difícil ignorarlo.

4. OnePlus Nord 4

(Image credit: Future)

El último teléfono económico de mi lista es el OnePlus Nord 4, uno de los que mejor rendimiento ofrece en la categoría de teléfonos asequibles. El chipset de gama media cuenta con el apoyo de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, por lo que todo funciona a la perfección. Podríamos incluso decir que está a la altura de muchos teléfonos insignia por los que tendrías que pagar mucho más dinero.

Toda esta potencia lo hace ideal para los gamers, ya que permite jugar con facilidad a títulos como Genshin Impact y Call of Duty: Mobile. No tiene la fidelidad gráfica ni la capacidad de refrigeración del iPhone 16 Pro Max, pero sin duda está a la altura.

La pantalla AMOLED de 6.74 pulgadas está alojada en un llamativo marco metálico de dos tonos que realmente le da un aspecto espectacular. Me encanta especialmente la función Aqua Touch, que permite a los usuarios manejar el teléfono incluso con las manos mojadas. Impresionante. Si accidentalmente se moja demasiado, no hay que preocuparse, ya que el Nord 4 es resistente al polvo y al agua con certificación IP65.

Para ahorrar más, se puede optar por una versión anterior del Nord, o también vale la pena considerar el OnePlus Nord CE 4 Lite.