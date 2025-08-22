Apple Messages por fin incorporará una función que se necesitaba desde hace años en iOS 26
Una carpeta de borradores y cifrado de extremo a extremo RCS
- Los mensajes borradores son mucho más fáciles de encontrar en iOS 26
- El código filtrado también sugiere que iOS 26 traerá una gran mejora en materia de seguridad
- Al parecer, Apple está probando el cifrado de extremo a extremo para los mensajes RCS
¿No te ha pasado que en ocasiones empiezas a escribir un mensaje en la aplicación Mensajes de iOS, pero por alguna razón lo has dejado para más tarde y se te olvida a quién le estabas enviando el mensaje e incluso lo que estabas escribiendo?
Es algo muy común, pero iOS 26 incluye una nueva función que facilitará mucho la búsqueda de esos mensajes sin terminar, y es casi sorprendente que Apple no la haya implementado antes.
Si tienes la versión beta pública de iOS 26, ahora podrás filtrar tus mensajes según su estado de borrador. Solo tienes que abrir la aplicación Mensajes, pulsar el menú de hamburguesa en la esquina superior derecha y seleccionar Borradores en el encabezado Filtrar por. Tu bandeja de entrada de Mensajes ahora solo mostrará los borradores de mensajes y nada más, lo que te ahorrará mucho tiempo al no tener que revisar todos tus hilos existentes en un intento inútil por encontrar ese borrador que no encuentras.
También hay filtros para otras situaciones. Si has programado mensajes para otro momento, verás un filtro Enviar más tarde, por ejemplo, mientras que hay un filtro No leídos para cualquier mensaje que aún no hayas leído.
Ten en cuenta que estos filtros solo aparecen si hay un mensaje relevante que filtrar. Si no tienes ningún borrador, por ejemplo, no verás el filtro Borradores. Y estos filtros funcionan independientemente de si utilizas el estándar iMessage de Apple de iPhone a iPhone o mensajes RCS/SMS enviados a dispositivos Android. Ya sean burbujas azules o verdes, funciona.
Mayor seguridad
Hablando de los mensajes RCS, iOS 26 podría incluir un impulso importante en seguridad al momento de enviar textos entre un iPhone y un dispositivo Android, y podría resolver una falla que se había pasado por alto durante demasiado tiempo.
De acuerdo con código de Apple que supuestamente descubrió Android Authority, iOS 26 implementará cifrado de extremo a extremo al enviar mensajes con el protocolo RCS entre iOS y Android. Aunque actualmente ya es posible mandar mensajes RCS entre estas dos plataformas (algo que Apple finalmente introdujo en iOS 18), el estándar no está cifrado de extremo a extremo. Mientras que iMessage ha tenido esta tecnología de seguridad por años, la GSM Association (GSMA) – que desarrolla y actualiza RCS – se había tardado en añadir este tipo de cifrado reforzado.
Eso cambió en marzo de 2025, cuando la GSMA anunció que RCS tendría cifrado de extremo a extremo. Y aunque Apple ya había adelantado que esta seguridad llegaría a RCS en iPhone mediante “futuras actualizaciones de software”, nunca había dado una fecha exacta.
Sin embargo, Android Authority asegura haber visto código que incluye la cadena “GisRCSEncryptionEnabled”, lo cual sugiere que el cifrado de RCS ya está en pruebas internas dentro de Apple. Otras partes del código también incluyen la cadena “mls-rcs-server”, lo que podría indicar que Apple está evaluando el cifrado MLS que Google añadió en Google Messages.
A pesar de estas señales prometedoras, no hay garantía de que iOS 26 implemente el cifrado de RCS. Apple tardó mucho en habilitar RCS en primer lugar —en parte por su seguridad más débil frente a iMessage—, y podría estar simplemente probando la nueva funcionalidad. Pero el hecho de que estas cadenas aparezcan en el código de iOS 26 da esperanzas de que el cifrado RCS esté en camino, haciendo más seguras las conversaciones entre iOS y Android.
