"Tap to Share" pronto traerá algunas funciones similares a las de AirDrop a Android, y acaba de presentarse

Tap to Share es una alternativa para Android, aún en desarrollo, a NameDrop de Apple

Ya habíamos oído hablar de ella, pero ahora se ha filtrado su interfaz

Parece que está bastante avanzada, así que tal vez se lance con Android 17

Android ya cuenta con su propia alternativa a AirDrop en Quick Share, pero carece del componente NameDrop de AirDrop, es decir, la función que permite que dos iPhones se toquen entre sí para compartir información de contacto. Sin embargo, pronto llegará una versión de NameDrop a Quick Share, y se llamará "Tap to Share".

No es la primera vez que oímos hablar de Tap to Share, pero gracias a Android Authority, ahora hemos podido echar un vistazo más detallado a la próxima función, ya que el sitio ha logrado activar la interfaz de usuario de Tap to Share al investigar en Google Play Services v26.15.3.

La función aún no se ha lanzado, por lo que es posible que la interfaz o el enfoque cambien, pero se puede ver que, en su forma actual, requiere que dos teléfonos tengan la parte superior de sus pantallas superpuestas, lo que la hace ligeramente diferente del enfoque de "chocar para compartir" de Apple.

El artículo continúa a continuación.

(Image credit: Android Authority)

Un problema con la tecnología NFC

Android Authority supone que esto se debe a la variada ubicación de los chips NFC en los teléfonos Android, y que al superponerlos aumenta la probabilidad de que los chips NFC de ambos teléfonos estén dentro del alcance necesario para la transferencia.

Una vez superpuestos, hay que mantener los teléfonos juntos hasta que la pantalla se ilumine; en ese momento se intercambiará la información de contacto, aunque al parecer también se puede usar «Tap to Share» para transferir fotos, videos y otros archivos.

Aún no está claro cuándo se lanzará realmente Tap to Share, pero el hecho de que Android Authority haya podido acceder a la interfaz sugiere que está en camino de completarse, por lo que tal vez lo veamos como parte de Android 17 a mediados de 2026.

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