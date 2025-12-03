La última función de Android de Google podría permitir que tu jefe lea tus mensajes RCS en tu teléfono del trabajo

Google está lanzando una nueva función de archivo de mensajes de texto para los teléfonos Pixel.

Esto permite a las empresas cumplir con la normativa en caso de disputas legales.

Sin embargo, como todos los mensajes se archivan, tu jefe podría leer lo que escribes.

¿Tienes un teléfono Google Pixel proporcionado por la empresa para la que trabajas? Si es así, es posible que tu jefe pronto pueda leer tus mensajes RCS gracias a un próximo cambio en la aplicación Mensajes de Google para Android.

Tal y como se explica en una entrada del blog de Google, la función Android RCS Archival permitirá a los teléfonos Pixel gestionados por empresas (y a «otros dispositivos Android Enterprise compatibles») integrar aplicaciones de archivado de terceros en Google Messages para que puedan realizar una copia de seguridad de todos los mensajes de texto que pasan por ellos. Esto incluye tanto los mensajes enviados como los recibidos, además de los mensajes editados o eliminados.

Esta medida se está tomando para ayudar a las empresas a cumplir con las estrictas regulaciones relativas al mantenimiento de registros y las solicitudes legales que puedan implicar las comunicaciones de los empleados. En este momento, Google afirma que los proveedores de archivo Celltrust, Smarsh y 3rd Eye se han sumado a la iniciativa, y que «próximamente habrá más aplicaciones de archivo en 2026».

Antes de la introducción de Android RCS Archival, a las empresas les resultaba complicado cumplir estas normativas debido a las funciones de cifrado de extremo a extremo integradas en RCS, lo que significaba que los mensajes enviados entre dispositivos no podían ser leídos por nadie excepto por sus remitentes y destinatarios. Las empresas dependían de los operadores para registrar los mensajes que pudieran ser necesarios en caso de disputa legal o solicitud de datos, pero con el cifrado de extremo a extremo, no podían hacerlo.

Con Android RCS Archival, el registro es mucho más fácil. También significa que las empresas pueden utilizar RCS y todas sus funciones modernas, como los acuses de lectura, los indicadores de escritura y mucho más, en lugar de tener que depender de las plataformas SMS y MMS más antiguas y menos capaces.

Sin embargo, dado que todos los mensajes se recopilan y archivan, surge la preocupación de que tu jefe pueda leer todos los mensajes que has escrito en Google Messages en tu teléfono del trabajo.

Aun así, se hace de una manera bastante transparente, ya que Google afirma que «los empleados verán una notificación clara en su dispositivo cada vez que la función de archivo esté activa». Eso significa que no debería haber ningún registro sigiloso del que usted no sea consciente. El archivo se realiza directamente en cada dispositivo y no en la nube, lo que significa que se conserva el cifrado de extremo a extremo.

Aun así, dado que existe la posibilidad de que cualquier mensaje que escribas pueda ser leído por tu jefe, tal vez quieras moderar esos comentarios sarcásticos cuando uses tu teléfono del trabajo, o empezar a buscar uno de los mejores smartphones seguros.

